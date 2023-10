Cuando los judíos hablan de Israel como un lugar al que regresan a casa, se permitirá que su palabra “hogar” para los oídos palestinos tenga un efecto de muerte. No minimizo lo que para los judíos es un antiguo problema de alienación y exilio perseguidos, pero también debemos comprender la inmediatez hiriente para nosotros de presenciar literalmente nuestrael hogar se convirtió en la casa de otra persona, en el país, incluso cuando el número de palestinos muertos (disparados, golpeados, asfixiados) por Israel durante las últimas cinco décadas continúa aumentando y ahora asciende a miles incontables. Sólo durante la Intifada el número de víctimas superó la marca de 600 personas. Por lo tanto, lo que se decidió en las reuniones del PNC de Argel tiene un significado poco menos que una autoamputación nacional, hecha conscientemente y, quisiera insistir, con valentía, en aras de la paz y de cierta medida de justicia para una población desposeída, muy agraviada y que sufre. nación. Los palestinos de mi generación conocían Palestina como un país predominantemente árabe, aunque controlado por los británicos y, para nosotros, gradualmente infiltrado por judíos europeos, quienes a pesar de todas sus protestas teóricas parecían llegar a una tierra que conocían principalmente a través de la religión y la ideología.

Estos son hechos, y requieren comprensión no menos que la comprensión de su pasado que ustedes, como judíos, han requerido del mundo. No digo que los hechos no deban interpretarse, sólo digo que no deben interpretarse. Sin embargo, no creo que sea exagerado decir que, con sólo unas pocas excepciones, el apoyo de los judíos estadounidenses a Israel desde 1948 en adelante (y especialmente después de 1967) ha estado ligado prescriptivamente a una deshumanización, un despido y, después de mediados de los años setenta, una demonización del pueblo palestino. En este proceso tremendamente importante y, para nosotros (ya que estuvimos allí para presenciarlo) terriblemente decreciente, los intelectuales judíos estadounidenses han desempeñado un papel fundamental.

Lo importante aquí es la verdad, no un ajuste de cuentas ni una relación de detalles. Es cierto, para empezar, que como árabes, musulmanes y no occidentales nunca hemos tenido acceso ni dominamos completamente el discurso político y cultural de Europa o América. Aun así, no es necesario que en el período posterior a 1948 hayamos surgido sólo como “árabes” anónimos, asesinos, enemigos, sujetos a toda una gama de deformaciones poco atractivas, automática e incesantemente repetidas (irracionalidad, fanatismo, misantropía, barbarie pura). Sin embargo, así surgimos, si ésta no es una palabra demasiado fuerte para describir el perfil mínimamente humano que adquirimos como resultado. Siempre fueron nuestros rasgos negativos los que permitieron a los apologistas intelectuales de Israel enfrentarnos, para luego subrayar, el liberalismo, la democracia, la ilustración, etc. israelíes. Debo agregar rápidamente que nuestra deshumanización se produjo como una extensión de la ya formidable batería de medidas adoptadas por Israel para borrar la mayor parte de nuestra presencia en nuestra tierra natal. Cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados; más de 400 aldeas palestinas destruidas; Israel implementó guerras interminables y castigando medidas militares y civiles contra nosotros. A mediados de 1967, la totalidad de la Palestina histórica quedó bajo dominio israelí.

Seguramente habrás leído o oído hablar del trabajo de historiadores israelíes revisionistas (Morris, Segev, Flapan, et al.) [8]cuyas reconstrucciones de los estragos de 1948 y posteriores coinciden en su mayoría con el testimonio de palabras y voces palestinas que nunca fueron escuchadas en Estados Unidos. No escuchado porque no fue publicado ni difundido en medios de comunicación donde, como varios críticos han demostrado en detalle, el miedo al lobby israelí o la represión total determinaron que a nosotros, nuestra historia, nuestras privaciones no se les diera salida ni se les permitiera un espacio significativo. Que esto se correspondiera exactamente con la ceguera de los pioneros sionistas que llegaron a Palestina e ignoraron, o pasaron por alto, la presencia allí de otro pueblo es sólo una parte de la historia. La otra parte es aún menos atractiva: los ataques abiertos en este país a todo lo que tenga que ver con los palestinos, incluso sus afirmaciones aritméticas de existencia humana. Podría enumerar muchos más nombres que, digamos, Joan Peters [9], o Leon Uris [10] , o Cynthia Ozick [11] , o Norman Podhoretz [12] , o las feas parodias racistas de la historia palestina que han aparecido en Commentary , Midstream , The New Republic [13] , pero el punto está claro suficiente.

Después de 1967, pero enfáticamente después de la guerra de 1973, cuando Estados Unidos se convirtió en el pilar de Israel, la reducción retórica, discursiva e ideológica, así como la invalidación de la experiencia palestina a un par de espantosos clichés, se volvieron más importantes que nunca. Se enviaron enormes cantidades de dinero y armas a Israel; En la ONU, toda crítica justa o injusta a Israel fue bloqueada (no siempre con éxito) por Estados Unidos. Casi sin excepción, los políticos estadounidenses aprendieron el arte de ignorar la verdad: cosas tan incómodas como el bombardeo de los campos de refugiados o del USS Liberty, el comportamiento audazmente anárquico de las tropas israelíes hacia civiles palestinos desarmados, las expropiaciones, censuras, detenciones preventivas, expulsiones, torturas, demoliciones de viviendas,

Antes de la era Reagan, cuando todavía no se había convertido en un hábito asociar a Israel con las estrategias y la defensa del Mundo Libre, surgió una táctica intelectual particularmente desagradable entre los liberales (judíos y no judíos por igual) para quienes la lucha contra la guerra y los derechos humanos , las causas antiimperialistas y antinucleares estaban justificadamente presentes, pero explícita o implícitamente eximieron a Israel de ser mencionadas. De alguna manera, las normas que rigen la crítica a regímenes que encarcelaron a personas injustamente, o que discriminaron a ciudadanos por motivos de raza o religión, o que se burlaron del derecho internacional, o que participaron en actos de piratería, castigo colectivo y censura, o que se negaron incluso a cumplir con Las convenciones sobre no proliferación nuclear fueron toleradas o suspendidas en la mayoría de las ocasiones en que Israel estuvo preocupado.