¿Cómo estás? Seguro no me esperabas.

Bien, para ser franco no te esperaba…

Ahora entiendo el porqué de mis limitaciones físicas, de algunos males que me aquejan, de mi falta de fuerza, son mensajes de tu parte le dije…

Tú ya lo sabías pero nunca le diste importancia… -Existe un remedio para tus males me dijo.

Teniendo tan cerca ya no se qué pensar…

Te digo, a mí me dominan aunque no me venzan, los corazones limpios, la higiene, la práctica de algún deporte, cultivar la limpieza espiritual a través del estudio y la lectura de buenos libros…