Martha Craven Nussbaum es una escritora prolífica, reconocida y admirada por la originalidad, profundidad y riqueza de su trabajo, es una joven de 75 años nacida en Nueva York el 6 de mayo de 1947 su padre era abogado y su mama decoradora. Recibió una educación esmerada, estudió la licenciatura en la Universidad de Nueva York. 1969, fue un año de grandes acontecimientos en su vida: se casó con Alan Nussbaum, se convirtió al judaísmo y terminó la licenciatura. La maestría la estudió en Harvard y el doctorado en filología clásica en la Universidad de Chicago. Impartió clases en Harvard, Nueva York y en Chicago donde es profesora de leyes y ética, promovida con el premio Ernst Freud por su servicio distinguido en 1999. Fue profesora en las Escuelas de Leyes, de Religión , de Filosofía Clásica y Ciencias Políticas.

En 1986 se publicó su primer gran libro La Fragilidad del Bien: Fuente y Ética en las Tragedias y Filosofía Griegas. El florecimiento de la vida humana necesariamente abarca el carácter virtuoso y el comportamiento como autosuficiente o incorruptible por las circunstancias, considerando las contingencias que ocurren por los compromisos y dependencias que constituyen parte de la buena vida humana.

En 1987 se divorció y siguió adelante con su vocación al trabajo y su hija; otro acontecimiento extraordinario en su vida fue su Bat Mitzvah a los 61 años en 2008

En otros libros trata los problemas y soluciones a la educación, propone que en las universidades de EE,UU se estudien las culturas no occidentales y las experiencias y perspectivas de las minorías sexuales, el feminismo y la historia de las mujeres que han adelantado el ideal de la educación liberal: la liberación de la mente de “la esclavitud de habito y costumbre, produciendo gentes que pueden funcionar con sensibilidad y atención como ciudadanos de todo el mundo,” ayudando a desarrollar tres habilidades fundamentales: conocerse a sí mismo y su sociedad racionalmente al estilo de Sócrates, Entender los puntos sociales comunes con personas fuera del grupo o región propios. Ejercitar la “imaginación narrativa….considerando lo que puede ser estar en los zapatos de una persona diferente…” lo que no es un prólogo de critica moral y menos aún un relativismo ético, rechaza enfáticamente las proposiciones postmodernistas que defienden la filosofía contra el racionalismo socrático, el universalismo y objetividad, porque son formas intelectuales para justificar la opresión de las mujeres , minorías y personas no occidentales.

En su libro de 2010. No para Ganancia Nussbaum afirma que el racionalismo socrático es especialmente importante para la democracia porque “la democracia necesita ciudadanos que puedan pensar por si en vez de simplemente abandonarse a la autoridad, que puedan razonar juntos a propósito de sus elecciones.” Explora la importancia de la educación liberal “porque la democracia necesita las humanidades”,

La profunda dedicación de Nussbaum a la lucha por mejorar la vida de las mujeres, feminismo, estaba enraizada en la valoración realista de las capacidades, funcionamiento y necesidades básicas femeninas, fruto de muchos años de colaboración en trabajos internacionales como WIDER –Instituto Mundial para Desarrollo Económico e Investigación- o el Programa de Desarrollo de la ONU. También trabajo con grupos de mujeres en India, China y otros lugares. Su libro Capacidades: el Enfoque del Desarrollo Humano; enfatiza el internacionalismo y las formas en que la sociedad forma –y a veces distorsiona- las preferencias y deseos individuales. El enfoque de capacidades que incluye dos principios normativas: 1 la libertad de alcanzar bienestar; importancia moral primaria y 2 el bienestar debe ser entendido en términos de la capacidad y funcionamiento de las personas. El método se convirtió en un modelo de evaluación normativa de arreglos políticos.

Nussbaum escribió sobre las emociones humanas y su trabajo es muy apreciado por sus innovaciones: examina la naturaleza de las emociones y discute lo deseado y, a veces, lo no deseado y el papel de las emociones particulares en la formación de la política pública y juicios legales. Su libro Conmoción del Pensar: La Inteligencia de las Emociones, de2001, es un registro sistemático de la estructura, función y valor del florecimiento humano en muchas emociones, enfocada particularmente en la compasión y el amor al mismo tiempo rechaza la filosofía tradicional que juzga las emociones como impulsos animales que pueden distraer el pensamiento racional, Nissbaum desarrolla un enfoque neo-estoico de las emociones: “las emociones contienen juicios sobre cosas importantes, juicios en los que consideran un objeto externo como sobresaliente para nuestro bien estar, reconocemos nuestra necesidad e ineficacia ante cosas del mundo que no controlamos completamente,” luego las emocione no solo son cognitivas en sí, sino son también esenciales al pensamiento ético y a cualquier teoría normativa.

Martha Craven Nussbaum es conocida, admirada y respetada por su contribución filosófica a los debates contemporáneos de derechos humanos, justicia social y transnacionalismo, desarrollo económico , feminismo filosófico, político, derechos de la mujer y de las minorías sexuales y desigualdad económica.

Una mujer comprometida en el trabajo por un mundo mejor y una vida mejor para todos.