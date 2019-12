Diario Judío México - Soy la mejor etapa de la vida en el ser humano…

Soy equilibrio y razonamiento para vivir mejor…

Algunos seres me conocerán, otros nunca sabrán de mí…

Al llegar a mí, la comprensión del vivir ensancha su caudal…

Cuando se es joven no se me conoce lo suficiente…

El pensar y actuar bajo mi sombra, crecen para bien…

Ya cuando se es mayor, he dejado profundas huellas de mí caminar…

Ya pasado el tiempo muchos me tienen presente, algunos me recuerdan y otros ya me han olvidado…

Por ahí alguien pregunta.

– ¿Quien es?

– No te oí bien.

– ¿Que de quien se trata? alzando la voz.

– Se trata de la MADUREZ.