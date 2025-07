Una iniciativa inspiradora para las madres lactantes en el Rambam

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Una presencia inesperada y reconfortante acompaña ahora a las nuevas mamás en la maternidad del Rambam, donde la medicina alternativa se suma cada vez más a los tratamientos tradicionales para aliviar el estrés, levantar el ánimo y brindar apoyo emocional en momentos desafiantes.

Tinka, una joven labradora dorada, es una querida “integrante del equipo” en el Rambam. Su entrenadora y cuidadora, Idit Leiba, jefa del Servicio de Terapia Canina del Rambam, es una figura habitual en todo el hospital y se la ve con frecuencia junto a los pacientes. Gracias a una nueva iniciativa, Tinka y otros perros de terapia ahora visitan a las madres internadas, ayudándolas a afrontar el estrés de los primeros días tras el parto. Está comprobado que los perros de terapia estimulan la liberación de endorfinas y favorecen el bienestar emocional, aspectos clave durante la lactancia.

El primer encuentro entre madre e hijo suele ser mágico y profundamente emotivo, y muchas veces coincide con el inicio de la lactancia. Aunque amamantar brinda importantes beneficios nutricionales e inmunológicos, para muchas mujeres puede ser un proceso difícil.

“Un perro de terapia es una herramienta única”, afirma Ella Aharonson-Roth, enfermera jefe del Departamento Neonatal del Rambam y asesora certificada en lactancia. “Las fluctuaciones hormonales alcanzan su punto máximo durante el parto y en los días posteriores. Un perro de terapia ayuda a las madres a sobrellevar el dolor posparto, la producción de leche y los desafíos emocionales que pueden surgir después del nacimiento. Estar cerca de un perro y sentir su presencia tranquila puede liberar endorfinas y favorecer la recuperación.”

Maria Martzboy dio a luz recientemente a su segundo hijo, Roy, en el Rambam, a las 35 semanas de gestación debido a una preeclampsia. La condición la obligó a que permaneciera internada para recibir cuidados postnatales prolongados. “Aunque la experiencia del parto fue increíble, seguía en un hospital, sin poder recuperarme en casa”, cuenta. Cuando el personal le ofreció la visita de Tinka, Martzboy aceptó de inmediato. “Tengo un perro en casa y me tranquiliza. Tinka me visitó dos veces, y cada vez que lo hizo, me sentí realmente feliz. Es simplemente maravillosa.”

La experiencia de lactancia de Martzboy fue emocionalmente agotadora – extracción de leche frecuente, visitas al área de neonatología y un fuerte deseo de regresar a casa. “Cualquier cosa que alivie este tipo de estrés es un regalo”, dice. Con Roy en brazos y Tinka a su lado, se sintió tranquila y acompañada.

Durante sus años en el Rambam, Idit Leiba ha visto a su compañera de cuatro patas lograr lo que parece imposible: dibujar sonrisas en los rostros de los pacientes, animarlos a hablar, ayudarlos a levantarse de la cama y mejorar su bienestar emocional. Está convencida del potencial de los perros de terapia para apoyar también a las madres lactantes.

“Los perros de terapia perciben ansiedad, estrés o dolor”, explica. “El contacto visual o que apoyen su cabeza sobre alguien ayuda a reducir esas sensaciones y a aliviar la soledad que suele acompañar a la hospitalización. La calma que transmiten, junto con su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico del bebé, beneficia tanto a las madres como a los hijos durante la lactancia.”

La iniciativa está ganando cada vez más fuerza en el Rambam y el personal reconoce que Tinka y sus compañeros caninos aportan fortaleza y serenidad en un momento tan delicado. Su presencia es conmovedora e inspiradora, y demuestra el poderoso impacto que programas como este pueden tener en la atención a los pacientes.