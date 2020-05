Diario Judío México - Por el rabino Moshe Pitchon

Hace unos 2000 años atrás, nos dice el Talmud: “El rabino Akiva tenía doce mil pares de estudiantes en un área que se extendía desde Gevat hasta Antipatris en Judea.” El texto agrega: “todos murieron de difteria en el período entre Pesaj y Shavuot ”

Al no comprender las causas naturales de las epidemias, una explicación moral sobre el comportamiento humano podría servir para ayudar a prevenir otra plaga.

El Talmud dice, entonces, que 24,000 estudiantes del rabino Akiva murieron “porque no se trataban con respeto mutuo.” Curiosamente agrega: “Y el mundo estaba desolado”

Sin duda, es una coincidencia que la terrible pandemia actual que nos afecta ocurra en la misma época del año. Y puede que, la correlación entre el comportamiento de los estudiantes del rabino Akiva no tenga nada que ver con la causa de la plaga. Sin embargo, las imágenes (y los tweets) que nuestros descendientes estudiarán cientos de años en el futuro, cuando el tratamiento y la erradicación de las infecciones virales sean simples y rápidas, harán que pregunten si nuestra catástrofe actual no fue en gran medida porque ” no nos tratamos con respeto “.

Lo que el Talmud dice inequívocamente es que la falta de respeto mutuo trae desolación al mundo.

Covid-19 puede no tener mucho que ver con las guerras culturales y políticas que dividen a los norteamericanos, y ciertamente nada que ver con el genocidio de Assad en Siria, o la destrucción de propiedades en Hong Kong o Santiago, Chile, o las cientos de situaciones trágicas en todo el mundo donde la verdadera causa de los problemas es la falta de respeto por los demás.

Los estudiosos han aventurado que la referencia talmúdica a la plaga no fue tanto el resultado de ingenuidad sino un eufemismo referido a la violencia que cometen los seres humanos. Probablemente, con eso en mente, la tradición judía finalmente instituyó una fiesta para reflexionar sobre que es lo que puede causar epidemias que traen desolación al mundo.

Llamaron a esta fiesta “Lag Ba-omer.” En efecto, una invitación a la civilidad que generalmente se ignora en las barbacoas, las hogueras, los arcos y flechas y los cortes de pelo que caracterizan esta celebración.

Inhibidos como estamos este año de quemar energía en grandes aglomeraciones al aire libre, podemos explorar qué puede cambiar si tratamos con respeto a aquellos con quienes no estamos de acuerdo.

