Diario Judío México - No me interesa tanto ser amada muncho por alguno……..

Lo ke me es mas importante es komo me ama… Amarme sin kansarme i

amarme ermozo !

FRIDA KAHLO

Me afita muncho de arresivir emails, largos i kurtos de amigos, konosidos, lektores ke me eskriven sus keshas de sus maridos o de sus mujeres (muncho mas manko !) de los ke los doredeyan, vizinos, esuegras, amigas… Todo modo !

Penso i es vedra ! Todos enkontrimos personas ke mos desplazyeron kon sus komportamiento, sus avlas poko rafinadas, la manera ke biven i (muy ekstranyo ! ) esperan ke bivemos de la mizma manera, pensemos komo eyos, i por konsekuensya seyamos igualmento antipatikos ver rechesados a vezes !

No se si esto se puede traduizir en un uzo, en un karakter o lo ke konosyeron en sus deredor, sus famiya o kon sus amigos en la eskola o en la kaye ! Lo aksepto ? No ! Me revolto ? No tambien. No serveriya a nada de peleyarse o mizmo mostrar su deskontente. No puedriyamos trokar gente madura i esto serveriya solo a ganar sus dezrepozo i mismo el odyo !

Muy kerida Mireille, kijyera komentar sovre tu letra i penso ke munchas personas komo mi te pueden dizir mas o menos las mizmas kozas. Kon esto son muy importantes i te rogo de oyirme bien para ke tengas una vida muncho mas felis, alegre i te sientes buena kon tu mizmo.

Primero de todo no ay Argentinos, Amerikanos, Fransezes, Tunisianos, Ejipsyanos, Turkos, Gregos i zurzuvis ! Empesa de aserkarte al problem de esta vanda….. En todos los puevlos ay personas buenas i negras, kultivadas i inyorentas, bovas i

intelijentes. Esto es JENERAL para todos los puevlos.

Mas aya de este punto, ay karakteristikos ke son valables en siertos puevlos, rejyones jeografikales ets. Estos son kavzados lo mas por las tradisyones de estos lugares. Por egzemplo lo ke vienes de dizir por la “hamsa” ke mizmo los judyos se ambezaron de los arabos i son muy “ferventes” ! Vas a ver ke los judyos de Maroko, Aljeria, Tunisia, Libya i Ejipto lo van a uzar munchas vezes al diya, ademas kuando avlan de personas, vizinas i mizmo amigos ! Vana koza, okulta, sin dingun efekto, ke mostra kuanto la persona ke uza esto i se kreye en ansina de bavajadas , es INYORENTE, de kavesa chika, dunke no ay ke darle importansya i abashar a su nivel ! Lo mijor es kedar lo mas leshos posivle i tratar de EVITAR LOS PLETOS ke NUNKA vana servir a una koza.

Ke ay de demonstrar en esto ? Ke eya no vale nada i ke tu sos mijor ? Tu ya lo saves ! Azer mas negro las relasyones de famiya ? No vale la pena ! Para ken i para kualo ! Al kontraryo NI KE TE DINYAS A aresponder i riye kon ironiya ! Es el mas negro insulto ke se puede azer a una persona. Es dizirle “Ni ke te arespondo porke no puedes entender” es dizir “somos diferentes i yo no so de tu nivel” …NUNKA BIERVOS kon ansina de personas atrazadas !

NADA.

Personas ke pueden avlar solo de markas i de antojos i de moda i de kaveyos i de kalsados, de rikezas i de lukso son DEZMAZALADOS i devemos tener PIADAD ! No bushkar a peleyarmos para dizir kualo a ansina de personas ! Personas vaziyas !

Tu ermano se kazo kon eya…. Muy bien ! Ke seya horozo i ke el Di-o ke aga ke se entyendan i ke no se peleyen ! Es esto de arrogar Mireille hanumika. NADA OTRO ! No esta buena kon vozotros ? Nunka ni no. A la hamaya ke se vayga ! Tu ermano no esta bueno kon vozotros ? Sangre no se despega de su karne! Siempre vos va kerer bien. No le avles mizmo de su mujer ! Para kualo ? Es la madre de sus kreaturas i ke seyan bien enjuntos. NO ES TU PROBLEM ! Si no la puedes ver vate a una otra kamareta i dizele ko no te enteresa lo ke eya piensa de xyz… Ke keres sigir tu vida komo la entyendes i NADA MAS.

Eyos SON LO KE SON ! NO te INTERESES ! No vayas por aki i por aya para kesharte de personas ke no valen la pena ! Tu mira tu vida ! Izo ansina… Disho ansina… Es ansina…. Yikessssssss Riyete ! Stupides mas nada… No ay argumentos i razon en esto !

Karinyozamente

