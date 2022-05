El jueves 28 de abril tuve el honor de ser testigo de una velada tan inspiradora, conmovedora y sumamente interesante.

La Embajada de la República de Bulgaria fue la sede de este gran evento en el que, en primer lugar, Francisco Martín Moreno, historiador y autor mexicano, presentó la novela “El Jardín Del Mar” de Sophie Goldberg. Una obra apasionante sobre la historia de su padre Alberto que sobrevivió la Segunda Guerra Mundial en Bulgaria así como del heroísmo del pueblo y monarquía búlgara al defender a sus judíos en contra de Hitler.

Sophie, como siempre, elegante y elocuente nos habló del gran viaje que ha sido escribir el jardín Del Mar y de una manera muy emotiva, entre lágrimas, de frente a la excelentísima señora embajadora de Bulgaria, Milena Georgieva Ivanova, expresó su profunda gratitud a Bulgaria por haber defendido a su misma familia y al pueblo judío.

“Este recinto representa la relación armónica de las diferencias, la humanidad del país que representa (…) Un país pequeño de los Balcanes encontró la fuerza que potencias y pueblos supuestamente desarrollados o poderosos no pudieron. Decirle que no a Hitler, que no mandaría a sus ciudadanos judíos como rebaño a la muerte.” – comentó Sophie Goldberg respecto a la embajada de Bulgaria y el pueblo búlgaro.

Entre los organizadores de este evento podemos mencionar la participación de Diario Judío México, con Isaac Ajzen cubriendo con medios el evento; a B’nai Brith Internacional, con unas palabras por parte de Dan Tatarkovski embajador de B’nai Brith y Silvia Kleinberg directora de la sede México.

Por supuesto también el apoyo e intervención de Penguin Random House, quien publicó El Jardín Del Mar. Roberto Banchik, director de esta editorial dio unas palabras emotivas al respecto.

Por último el mismo protagonista del libro, el señor Alberto Bejarano, dirigió al público unas palabras para la ocasión comentando:

“No hay que olvidar el pasado (…) Y gracias efectivamente a Bulgaria, gracias a México, gracias a la gente que nos apoyó entonces y ahora y gracias a la vida aquí estamos todos afortunadamente.”

Dentro del mismo público, contamos con la presencia de diversos diplomáticos entre ellos el Excelentísimo señor Maciej Ziętara, embajador de Polonia; la Excelentísima señora Elisabeth Kehrer, embajadora de Austria; el señor Mirko Schilbach, ministro consejero de la embajada de Alemania, entre otros.

Después tuvo participación Jennifer Skarbnik, directora del cortometraje “See you soon”. Un filme en proceso, creado con stop-motion, acerca de la historia de su abuelo.

Al respecto del cortometraje Jennifer mencionó que: “Está inspirado en una carta que escribió mi abuelo casi al término de la Segunda Guerra Mundial. Es una carta que relata sobre lo que vivió su familia durante el Holocausto y como muchos de ellos, casi ninguno sobrevivió. Y habla sobre todo de la esperanza de volverse a ver con su hermana pequeña Hanka y cómo esta esperanza es lo que me dejó a mi para transmitirles a ustedes…”

Después de estas palabras se proyectó el tráiler de “See you soon”.

Una noche llena de sentimientos, pasión y orgullo por tan bellas obras. Todo esto con motivo de Yom Hashoah, por lo que se pidió guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Holocausto y una pieza original titulada “Treblinka” fue interpretada por su mismo autor en violín.

Terminando la ceremonia, los asistentes pudimos disfrutar de una copa de vino o alguna bebida y deliciosos bocadillos mientras intercambiamos palabras, risas, tarjetas de contacto.

Jessica Lepe y yo, Samantha Rodríguez, estuvimos representando The Voice of the Silence, el proyecto de concientización sobre el Holocausto que dirigimos, compartiendo nuestra labor con diversos funcionarios diplomáticos y directores de organizaciones judías.

Al final del evento la autora Sophie Goldberg autografió varias copias de su libro “El Jardín Del Mar”

Una noche muy especial, que sin duda quedará en el recuerdo de todos los que asistimos.