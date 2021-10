Gerty Theresa Radnitz nació en Praga el 26 de octubre de 1896, la primera de tres hijas, su padre, Otti Rednitz, era químico, su madre, Martha Neustadt, era maestra, una familia judía de clase media alta, educaba a sus hijas en la casa y adolescentes las mandaban a un liceo para señoritas donde no les ensenaban nada de lo que los jones aprendían para llegar a la universidad. Gerty quería ser doctora inspirada por su tio que era profesor de pediatría y entro a un gimnasio donde estudio durante dos anos con gran dedicación para llenar el vacío de sus conocimientos.

Logro matricularse en la Facultad de Medicina de la Univerdidad Alemana de Praga. En el primer ano de estudios conocio a Carl Fernand Cori, un estudiante nuevo cómo ella, tenían intereses comunes y fascinación por la investigación científica, se hicieron compañeros constantes, inseparables. Como estudiantes, publicaron su primer articulo de investigación científico. El principio de una colaboración que cambiaria y enriquecería la medicina.

La 1 Guerra Mundial interrumpió sus estudios, Carl sirvió en el ejercito Austro-Hungaro y Gerty trabajo dos anos como asistente en la Facultad de Medicina ocupada en trabajos rutinarios. Volvieron a ser estudiantes y se recibieron como médicos en 1920.

Se amaban y se querían casar, pero los padres de Carl no querían a Gerty porque, siendo judía, estorbaría a Carl en su carrera. Gerty se convirtió pero no logro calmar sus temores. Se casaron en 1920 y se fueron a vivir a Viena. Carl encontró trabajo en la Universidad de Graz, pero Gerty se quedo en Viena porque la universidad no admitía mujeres.

Decidieron dejar Europa también por el acoso antisemita. En 1922 emigraron a Buffalo N.Y. allí trabajaron en un Instituto Estatal para el Estudio de Enfermedades Malignas. A Gerty le dieron el puesto de asistente en patología y no aceptaban que trabajaran juntos, Carl se negó a aceptar la decisión. En ’25 empezaron a trabajar juntos en una relación íntima constante muy productiva

El problema que querían resolver era: Como se produce y distribuye la energía en el cuerpo humano.

Publicaron 80 artículos entre 1922 y 1931, el primero en firmar los artículos era quien había hecho la mayor parte de la investigación, pero firmaban ambos y no se puede dividir el crédito entre ellos, aunque. Gerty publico 10 artículos como autora única.

En 1928 se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses y en ’29 propusieron la teoría que llevaría su nombre: “Ciclo Cori”. Explicaban como la energía va del musculo al hígado y de regreso al musculo. Químicamente, el glucógeno se convierte en glucosa, la que no es usada es convertida en ácido láctico en la sangre y llevada al hígado, donde vuelve a ser glucosa y la sangre la lleva a los músculos hasta que es usada. El descubrimiento, muy útil en el tratamiento de la diabetes, fue la explicación del ciclo de los carbohidratos y su metabolismo en el cuerpo humano. Su método en la investigación y los múltiples experimentos fueron los medios para descubrir el Ciclo Cori.

‘Que regula el nivel del azúcar en la sangre?’ La separación del glucógeno en los músculos moderada por insulina y epinefrina da la formación de ácido láctico en la sangre que forma el glucógeno en el hígado y lo transforma en glucosa –azúcar- y la sangre la lleva a los músculos,

En 1931 Carl rehusó un puesto en la universidad que prohibía la entrada a mujeres o que se trabajara con ellas. La pareja Cori dejo la universidad para buscar un lugar más conveniente a sus intereses. Las universidades de Cornell y Toronto trataron de contratar a Carl, pero no querían mujeres, así que siguieron su viaje a San Luis Missouri en 1931 y empezaron a trabajar en la Universidad Washington. Carl como director del departamento de farmacología, Gerty fue nombrada asistente en la investigación con un sueldo nominal.

En 1946 Carl fue nombrado director del Departamento de Bioquímica y Gerty profesora asociada, poco tiempo mas tarde, Gerty llego a la cumbre de la jerarquía académica, a profesora de tiempo completo.

Pero el gran reconocimiento ocurrió en l947. Gerty Coli, recibió el premio Nobel, la primera judía, la esposa de la primera pareja, la primera científica estadounidense que recibía el reconocimiento máximo: el Premio Nobel en fisiología y medicina.

Con el tiempo recibiría muchos premios de gran prestigio por su extraordinaria labor y los beneficios que se han derivado de sus descubrimientos.

Pero, ese mismo año recibió el diagnostico de mielo esclerosis, una enfermedad que afecta el cerebro y la medula espinal, sin embargo su dedicación a la ciencia no cambio, continuo con su trabajo en enzimas catalizadoras del glucógeno. En su último proyecto investigo el efecto de enzimas individuales de varias enfermedades heredadas, estableciendo por primera vez que la falta o impedimento de una enzima podía causar distintas enfermedades.

El 26 de octubre de 1957 sucumbió a su enfermedad. Gerty Theresa Radnitz Cori, extrovertida, dedicada con su mente rápida y aguda a su apasionado amor a su compañero y colaborador siempre presente; a la investigación científica para descubrir la verdad del cuerpo humano; generosa e inspiradora para todos los que asistían al laboratorio de los Cori – seis de sus estudiantes también obtuvieron el Premio Nobel- había muerto.