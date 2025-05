¿Vas al médico en Israel y no entiendes nada? Esta guía en español puede cambiarlo todo”

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Te sientas frente al doctor, te preguntan cómo te sientes y, de pronto, te das cuenta de que no entiendes nada. Las palabras médicas en hebreo suenan extrañas, intentas explicarte y no encuentras los términos adecuados. La frustración aumenta, especialmente si llevas a tus hijos y no sabes cómo transmitir lo que les pasa. ¿Y si das información incorrecta? ¿Y si no logras expresar lo importante? Incluso si ya hablas bien hebreo, hay términos médicos que pueden resultar difíciles de expresar o comprender.

Para muchos olim, y visitantes, esta situación es más común de lo que parece. Por eso, Kattia Yehudit Brenes tuvo la iniciativa de crear una guía médica en español que facilite la comunicación entre pacientes hispanohablantes y el personal médico. Con el valioso apoyo del Dr. Bruce H. Francis y la colaboración de la Dra. Rachel, la Dra. Aida y Nikol Abigail Misraji, lograron un recurso único pensado para acompañarte en cada consulta.

Esta guía, creada sin fines de mérito personal, es una herramienta práctica que puedes llevar contigo en formato impreso, protegida en fundas de plástico para tenerla siempre a la mano, o consultarla en cualquier momento en internet gracias a DiarioJudio.com.

¡No dejes de conocerla, compartirla con otros hispanohablantes y facilitar tus visitas al médico!

Descarga la guía