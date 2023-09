Veintidós años después, intelectuales, influencers y usuarios de redes sociales árabes continúan promoviendo teorías conspirativas sobre los ataques del 11 de septiembre

Mientras los estadounidenses conmemoraban el 22º aniversario de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y recordaban a las miles de víctimas que perdieron la vida ese día en los ataques terroristas, cientos de intelectuales árabes y usuarios de redes sociales seguían descartando la idea de que Al-Qaeda estuvo detrás de los atentados, a pesar de las propias afirmaciones de la agrupación en sentido contrario. En cambio, promueven varias teorías conspirativas sobre el 11 de septiembre. Algunos argumentan que el gobierno de Estados Unidos orquestó los ataques como pretexto para invadir el mundo árabe y musulmán y robar sus recursos, mientras que otros cuestionan la capacidad de Al-Qaeda para llevar a cabo tal ataque, promoviendo en cambio la teoría de que los edificios fueron derribados por bombas, no aviones. Este informe destacará las teorías conspirativas presentadas por intelectuales e influencers árabes en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

La influencer iraquí Maysoon Asadi, que tiene más de 5.500 seguidores en X, afirmó en una publicación [1] realizada el 12 de septiembre de 2023 que los ataques del 11 de septiembre fueron inventados. También expresó dudas sobre la capacidad de los aviones para destruir las Torres Gemelas y promovió la teoría de que los explosivos detonaban cuando los aviones impactaban contra los edificios. Además, acusó a Estados Unidos de orquestar el terrorismo en su contra y de crear tanto Al Qaeda como el Estado Islámico (ISIS).

«Dalham», un usuario de X, describió los ataques del 11 de septiembre como «la mayor operación llevada a cabo por la agencia de inteligencia estadounidense para encontrar un pretexto que les permita invadir el mundo islámico, aterrorizar a los regímenes árabes y apoderarse de las riquezas petroleras y otros objetivos estratégicos en Medio Oriente.»[2]

Bajo el hashtag #September_11, el abogado egipcio y usuario de X Mohamed Sherif escribió el 10 de septiembre: «Busque quién se ha beneficiado de los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos hasta ahora, y sabrá quién está detrás de estos ataques y quién los ejecutó. Nadie podría llevar a cabo un bombardeo tan meticulosamente planificado y complejo sin ser plenamente consciente de los beneficios que podrían lograrse con ellos, ya sea en forma de decisiones políticas tomadas por países u organizaciones o en la configuración de la opinión pública mundial.»[ 3]

Kefah Issa, un usuario de X radicado en Turquía que se describe a sí mismo como un experto en tecnología de código abierto, expresó su firme convicción de que el 11 de septiembre fue un trabajo interno. También afirmó que la inteligencia estadounidense «logró atribuir los ataques a Al-Qaeda». [ 4]

La escritora y analista política jordana, Dra. Maysa Almasrri, difundió una publicación el 11 de septiembre, 2023 bajo el hashtag #September_11, en la que escribió: «En un día como este, el engaño occidental del #Terrorismoárabe fue hábilmente escenificado y astutamente tejido. Los complots que asesinaron a nuestras naciones árabes, nuestra humanidad y nuestra identidad continúan. Felicitaciones por el continuo engaño.»[5]

Una influencer yemení que se describe a sí misma en la plataforma X – donde tiene más de 22.000 seguidores – como «un soldado de Alá en el sistema #Eje_de_Jerusalén», compartió una cita del líder hutí Abdul-Malik Badruldeen Al-Houthi, describiendo la Los ataques del 11 de septiembre como «la mayor operación de desinformación que se ha convertido en el titular de un movimiento muy peligroso dirigido a nuestra nación árabe e islámica». [6]

El usuario de X Ashraf Seleem, un egipcio que afirma vivir en Manhattan, Nueva York, argumentó en una publicación del 12 de septiembre que los aviones no chocaron contra las torres del World Trade Center. También afirmó que imágenes de aviones fueron añadidas digitalmente en reportajes de televisión y que las torres fueron detonadas desde dentro.[7]

El usuario saudita de X «Sahayib.2», que tiene más de 14 mil seguidores, afirmó en una publicación del 11 de septiembre que el 10 de septiembre de 2001, el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld dijo que habían desaparecido 2,3 billones de dólares del presupuesto militar. A continuación escribió: «Lo extraño es que al día siguiente, un ‘avión de pasajeros’ (misil de crucero) impactó la oficina de analistas de presupuesto del Pentágono, donde estaban investigando qué pasó con los billones desaparecidos». [8]

Otro usuario saudí de X, conocido como «El León Saudí», acusó a la masonería, la CIA y el Mossad israelí de estar detrás de los ataques, que según él fueron un esfuerzo para lograr beneficios económicos y estratégicos en Oriente Medio. El 11 de septiembre de 2023, bajo el hashtag francés #11septembre2001, se refirió a los ataques como «¡la mayor mentira de la historia!». y declaró: «¡Porque los ataques del 11 de septiembre en #Estados Unidos fueron planeados por la masonería y ejecutados por la CIA y el Mossad para servir como hoja de ruta para lograr objetivos económicos e intereses estratégicos en Medio Oriente! Incluso Osama bin Laden y Al-Qaeda de repente ¡Se consideraron responsables de este acto y lo explotaron según fue necesario!» [9]

Una acusación similar fue reiterada por el usuario jordano de X Mo’men Megdadi, que tiene más de 10 mil seguidores. En una publicación realizada el 11 de septiembre de 2023, escribió: «Para justificar su entrada en otros países, Estados Unidos sacrificó sus torres como chivo expiatorio y mató a más de 3.000 de su propio pueblo para permitirse violar a otras naciones». [10]

El usuario de X e influencer, Dr. Nabil Baron, que tiene más de 10 mil seguidores, difundió una publicación acusando al gobierno del presidente George W. Bush de planificar y ejecutar los ataques. El 11 de septiembre de 2023, escribió: «En este día, 11 de septiembre del año 2001, la administración del ex presidente estadounidense George W. Bush ejecutó el mayor acto terrorista en la historia moderna de Estados Unidos. Atacaron objetivos dentro del territorio estadounidense y acusaron países árabes (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Líbano) antes de invadir posteriormente Afganistán e Irak… Y no me pregunten cómo.»[11]

El usuario yemení de X, Youssouf Al-Mu’ayyad, describió los ataques del 11 de septiembre en una publicación como «una obra estadounidense dirigida por los sionistas». También sostuvo que «las víctimas de [los ataques] son los millones de personas de la región [de Oriente Medio] que fueron asesinadas, sus países ocupados y sus riquezas saqueadas con el pretexto del terrorismo, que es su herramienta». [12]

Abu Muhammad Al-Yamani, otro usuario yemení de X, con más de nueve mil seguidores, repitió una teoría de conspiración similar en una publicación realizada el 11 de septiembre, 2023 en la que escribió: «Los ataques del 11 de septiembre que tuvieron como objetivo el World Trade Center y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que figuraban entre los símbolos más importantes del poder estadounidense, fueron presuntos atentados suicidas: operaciones de inteligencia meticulosamente planificadas y cuidadosamente ejecutadas, todas ellas llevadas a cabo de manera solapada, con el objetivo de permitir a Washington apoderarse de la riqueza del mundo. La invasión de Irak sirvió como testaferro en la vanguardia, particularmente al atacar a los estados árabes del Golfo.»[13]

En una entrevista transmitida por la radio Al-Wisal, el analista político omaní Mohamed Al-Dhahab describió[14] los ataques del 11 de septiembre como un misterio, y reiteró la teoría que cuestiona si 20 secuestradores serían capaces de llevar a cabo un ataque a tan gran escala. Al-Dhahab mencionó que vivía en Estados Unidos antes de los ataques y señaló que viajar en avión era menos complicado en aquel entonces. Según él, viajar desde Boston, donde solía vivir, a la ciudad de Nueva York no requería reserva. Sin embargo, todos los pasajeros tuvieron que pasar por máquinas de seguridad y detección de metales antes de abordar, señaló.

En un post refiriéndose y refutando los diversos argumentos promovidos por los defensores de las teorías conspirativas sobre el ataque del 11 de septiembre, el destacado escritor saudita Abd Al-Rahman Al-Rashid citó[15] un video publicado recientemente que documenta un avión dirigiéndose hacia la segunda torre y comentó: «En ese crimen, más de dos edificios fueron destruidos y más de 3.000 personas murieron, lo que provocó guerras militares y sociales cuyas consecuencias aún se están manifestando».

Al-Rashid luego se burló de los teóricos de la conspiración y enumeró sus argumentos, afirmando: «La teoría de la conspiración también persiste:

«¡Los ataques no ocurrieron en absoluto y las imágenes eran montajes de Hollywood!

«¡Los ataques se llevaron a cabo mediante explosiones internas y no fueron causados por aviones (lo cual es ‘físicamente imposible’)!

«Los ataques sucedieron, pero fueron planeados por el gobierno de EE.UU. (una lógica extraña, bajo el pretexto de invadir Afganistán, aunque ya había suficientes pruebas antes del 11 de septiembre de que Al-Qaeda atacaba los intereses estadounidenses).

«Los ataques se produjeron gracias a infiltrados, pero Al Qaeda es inocente, aunque la propia organización se atribuyó la responsabilidad y mostró videos en los que se veía a los perpetradores en sus campamentos.

«Los ataques ocurrieron, pero fueron obra de partidos oficiales saudíes (aquellos que exigen una compensación financiera).

«¡La propia Arabia Saudita fue una víctima y participó en una guerra feroz contra Al-Qaeda en ese momento!»

Criticando a los teóricos de la conspiración, el periodista radicado en Abu Dabi Mohannad Khatib, que tiene más de 12.000 seguidores en X, escribió burlonamente: «Los teóricos de la conspiración están aumentando:

«Los ataques del 11 de septiembre son un engaño.

El coronavirus es un engaño.

El cambio climático es un engaño.

El alunizaje es un engaño.

Etcétera… »

«Quienes sostienen estas teorías están unidos por varios factores: populistas, aislacionistas, personas con educación limitada. Creen en noticias falsas en las redes sociales sin verificar su exactitud».[16]

