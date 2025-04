‘¡Ven a la foto!’

Todo es “vamos”, “juntos”, “a qué hora quedamos”. ¿Te gusta el arte moderno? ¡Qué pena!, el grupo votó por el museo de cera. En el autobús cabe todo, menos la disidencia. Quien dice que se quiere quedar solo es percibido como soberbio, el que se aburre en el acuario es un amargado, el que no quiere salir en la foto es misántropo. Se vive una dictadura diplomática: “ven, sonríe para la foto, y luego sigue siendo tú” (tercer mandamiento).

Viajar en grupo es un experimento social. Algunos viajan para descubrir el mundo, otros para llevar su mundo consigo. La señora que carga con sobres de colágeno, se alimenta de licuados; no probará el bulgogi, pero le tomará foto. Quienes acostumbran discutir en su cocina han traído su drama conyugal y el playlist de Christian Nodal al bosque de los monos de Ubud.

¿Qué revela este drama logístico más allá del fastidio de aguantar a los demás? Que lo gregario es tan humano como el deseo de ir a contraflujo. Lo colectivo nos contiene, pero también nos constriñe. El viaje en grupo nos obliga a mirarnos en el espejo de la comunidad, ese lugar incómodo donde uno descubre si está dispuesto a ceder, a esperar, a callar, a con-vivir. Y es que a veces vivimos como viajamos. Porque más allá de los traslados turísticos, también hay quienes viven así: ajustando deseos, esperando que otros decidan, votando por restaurantes como si fuera el Senado. Y hay algunos que viajan -y viven- como lobos solitarios, enamorados de su agenda, de sus pausas, de su silencio. Ni uno ni otro garantizan la felicidad, pero ambos exigen lo suyo.

Hay quien viaja para acumular destinos y quien lo hace para perder certezas. Para este último, especie más excéntrica, el grupo puede ser un lastre o un espejo. Depende de cuánto esté dispuesto a verse. Porque si uno no puede tolerar al grupo, tal vez no se tolera a sí mismo en versión compartida. Y si uno solo sonríe en la foto colectiva, pero detesta cada minuto del trayecto, quizás lo que molesta no es la manada, sino la incapacidad de decir que no.

Al final del viaje, cuando el grupo desembarca y cada quien vuelve a su rutina, lo que queda no es la cantidad de catedrales visitadas ni el número de cervezas compartidas. Lo que queda es la certeza de cómo somos con los demás. El verdadero destino no era Bali ni Seúl, era entender con quién queremos caminar. Y de qué forma.

Así que la próxima vez que alguien grite: “¡Todos aquí, para la foto!”, piensa si quieres estar en esa imagen, o en otra. O en ninguna. Porque a veces, la mejor postal es la que uno se guarda. Sin flash. Sin paciencia. Y sin grupo.

