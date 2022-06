En el corazón de Barcelona, en pleno Paseo de Gracia, se levanta un majestuoso edificio de estilo neoclásico francés que se ha convertido en uno de los emblemas de la ciudad Condal: Majestic Hotel & Spa Barcelona.

Siempre en el centro de la escena cultural y artística barcelonesa, por sus habitaciones han pasado estrellas de cine, artistas, políticos, figuras del deporte y empresarios de prestigio, quienes han podido disfrutar de la calidad de sus instalaciones y la profesionalidad de un servicio discreto y eficaz. Nombres como el de la Reina Victoria Eugenia, los poetas Antonio Machado, León Felipe y Federico García Lorca, los pintores Joan Miró y Pablo Ruíz Picasso, los cantantes Charles Trenet y Josephine Baker, la soprano Renata Tebaldi o el Premio Nobel de literatura Ernest Hemingway, han ayudado a crear la enorme reputación del Majestic.

Una ciudad cosmopolita, creativa, innovadora, hermosa y viva como Barcelona necesita de un hotel a la altura de su fama mundial que contribuya al crecimiento de su prestigio: Majestic Hotel & Spa Barcelona es esa pieza clave que nutre a la ciudad de lujo y exclusividad. Bañada por las cálidas aguas del Mediterráneo, con más de cinco kilómetros de playas, así como algunos de los monumentos, edificios y museos más importantes del país, la capital catalana recibe al visitante con un sinfín de propuestas culturales y de ocio, que harán las delicias de aquellos con ganas de exprimir al máximo la Barcelona más auténtica. El Majestic, emplazado en su corazón histórico, conforma el mejor bastión desde el que conquistar los alrededores.

Esta bella ciudad fue traída a la Ciudad de México a través de su gastronomía. En el sofisticado restaurante Toledo del Club de industriales disfruté de los sabores de Barcelona, traídos a mi mesa por el talentoso chef David Romero del Majestic Hotel & Spa.

Durante la comida degustamos joyas culinarias del hotel, como el exquisito salmorejo de tomate con bogavante, el arroz del ‘senyoret’ de speia y marisco y la rica copita de chocolate con avellanas caramelizadas, vainilla y granizado de café. Exquisitamente elaborados en alianza con la chef Dorantes de Toledo, cada platillo me recordó la magia de Barcelona.

Una experiencia espectacular, esta maravillosa comida, con sus sabores únicos, despertó en nosotros un anhelo de visitar la mágica ciudad de Barcelona y el bello hotel Majestic Barcelona, miembro de The Leading Hotels of The World.