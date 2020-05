Diario Judío México - Viajar es una parte necesaria y gratificante en la vida, nos cambia, nos hace crecer, abre la mente a nuevos horizontes, nos une, nos conecta con las personas y los lugares que nos rodean, y nos inspira a soñar. Las limitaciones físicas actuales no deben impedirnos seguir disfrutando de la belleza de los viajes, por eso, Four Seasons nos trae una propuesta en redes sociales y plataformas digitales, para mantenernos conectados y para hacer nuevos planes.

Las maravillas del mundo están esperándonos, mientras ese momento llega, con la guía de sus expertos internacionales, Four Seasons nos tiene preparadas varias sorpresas. A través de una colección de recomendaciones, experiencias, tutoriales, recetas, clases en línea y demás sorpresas, nos inspirar a darnos un respiro y darnos la oportunidad de recrear los momentos que más amamos du sus hoteles, pero desde la seguridad de nuestros hogares.

El grupo de talentos que imparten las experiencias está integrado por sus más reconocidos chefs, mixólogos, expertos en acondicionamiento físico, baristas, floristas y demás expertos en pequeños tutoriales y recomendaciones que la gente puede intentar emular y reproducir con pocos elementos desde casa. Las propuestas están pensadas para consentir a cada uno de los sentidos, y llevarnos a un estado de integración y relajación.

La música tiene el poder de transportar a mundos lejanos, de relajar o de acompañar los diferentes estados de ánimo, y es una aliada perfecta para alejarnos del estrés. La selección musical de los hoteles Four Seasons del mundo, ahora está disponible en un fascinante playlist, que captura la esencia y vibra de los destinos en los que están ubicados.

Basta con conectarnos a Spotify para transportarnos a Hawái y recrear en casa el espíritu Aloha. Four Seasons Resort Oahu; Four Seasons Resort Maui; Four Seasons Resort Lanai; Sensei Lanai, A Four Seasons Resort; y Four Seasons Resort Hualalai eligieron canciones que representan sus respectivas islas y Experiencias de resort. Las listas de reproducción presentan canciones sobre la isla, artistas que poseen conexiones especiales con ellas, temas que se reproducen en los resorts o que han sido presentados en vivo durante sus eventos y conciertos, o que han sido favoritos indiscutibles entre los miles de visitantes.

Otra divertida selección musical ya disponible es la del recientemente inaugurado Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas, que incluye melodías que se reproducen en sus diferentes centros como en Milos, Casa de Brasa y más. Esta playlist fue diseñada por el Gerente General Borja Manchado y el Gerente del Resort Denis Espina, por sentirse que es la banda sonora de la vida de Costa Palmas, donde el entorno natural, el estilo contemporáneo y la fascinante gastronomía son las estrellas. Basta con que nos pongamos cómodos para disfrutarla, hasta podemos darle sabor con una refrescante margarita para sentirnos parte del ambiente del hotel.

Otra forma de acercarnos a Four Seasons es mediante su podcast viajero. En el primer episodio en inglés, Take the Leap o Da el Salto, la escritora, empresaria, oradora pública e influenciadora del mundo de viajes Jessica Nabongo, la primera mujer afroamericana que ha documentado y viajado a todos los países del mundo junto con la presentadora Alicia Miller Corbett, la editora en jefe de Four Seasons Magazine, reflexiona sobre su viaje de dos años y medio, y cómo al salir de su zona de confort estableció conexiones que han cambiado para siempre su vida. Al escucharla, podremos tomar ideas para planear los viajes que nos esperan, para imaginar la vida en otras latitudes y para conocer nuevos y distantes lugares.