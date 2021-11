La fotografía fue inventada en 1893 con ansias de liberarse de los limites tradicionales del arte en la creación de un ámbito de imágenes, de belleza y persistencia sin privilegios económicos, abierto a todos sin requerir entrenamiento o múltiples materiales, podía ilustrar la vida al mismo tiempo que se imprimiera su historia liberando la mano de las funciones artísticas más importantes, solo requería la mirada a través de una lente. El ojo percibe más rápidamente que la mano que debe dibujar o esculpir, la fotografía podía ser tan rápida como el habla y en poco tiempo capturo un lugar propio en el proceso artístico. También es más independiente que la reproducción manual, una lente es ajustable a lo que se quiere al escoger el ángulo de visión y con ciertos procesos como el ritmo del tiempo más lento o más rápido, descubrir imágenes que escapan a la visión natural, además, la reproducción puede poner la copia del original fuera de sus límites, sacarla de su marco para entrar al marco del espectador y poner a su alcance lo que quiera.

El campo de la fotografía no estaba empedrado con antifeminismo o tradición y las mujeres se aventuraron entusiasmadas por él. Gisele Freund alcanzo la cumbre como una de los mejores fotoperiodista y quien mejor captaba la personalidad humana en las fotografías de retratos en el siglo XX. Recibió varios premios como el Gran Prix National des Arts en 1980. En ’82 Officer of American Academy of Arts and Letters, o ser la primera mujer nombrada Chevalier de la Legión de Honor en ’83.

Gisele, nació en Berlín el 19 de diciembre de 1908, su familia era judía, burguesa; su padre trabajaba en la industria de textiles, era coleccionista de arte y le regalo a su hija su primera cámara cuando termino sus estudios en una escuela para hijos de trabajadores industriales. Años más tarde Gisele comento que esa cámara “fue mi compañera toda su vida.” Ingreso a la Universidad de Friburgo y después a la Universidad de Frankfurt con su afán puesto en sociología e historia del arte,

Quería ser periodista y hacer su doctorado con una tesis sobre la comercialización de retratos fotográficos en Francia en el Siglo XIX, pero no sería fácil, los obstáculos se multiplicaban,

como miembro de la Juventud Socialista y víctima de persecuciones racistas escapo a Francia, su cuerpo envuelto con sus negativos para pasar la frontera, llego a Paris y continuo sus estudios e investigación en la Universidad de la Soborne.

Conoció a Arienne Monnier, poeta y editor, dueño de una librería donde Gisele fotografió a muchos literatos y artistas en retratos personales. Entre ellos a James Joyce, cuya foto fue publicada por la revista Time en 1939, Fue conocida y aclamada en ’35 por una serie de fotos tomada en “Inglaterra del Norte“ para la revista Life y una foto de A. Malraux que fue reproducida en ’66 en un timbre nacional

Ese año, ’35, fue invitada para documentar el Primer Congreso para la Defensa de la Cultura. Freund reafirmo su talento en retratos de figuras notables como Pasternak, Brecht o Sartre entre otros. Su amigo Mounier arreglo un matrimonio de conveniencia con Pierre Blum para que obtuviera una visa y se pudiera quedar en Francia.

En ’36 ninguna revista en Francia podía publicar fotos en color, Gisele fue la primera fotógrafa francesa en usar rollos de color de 35 mm. y en ver su trabajo en color en la revista Life, cimentando una relación que duraría toda su vida.

Ese año, Monnier público su tesis: Fotografía en el Siglo XIX, la primera en referirse al valor e importancia de la fotografía como fuerza social democratizadora. En ’38 recibió el título de Doctora de la Soborne y su tesis fue una de las primeras publicaciones en la historia de la fotografía.

En ’39 tomo una serie de retratos de Joyce y dijo: ”No pretendo hacer obras de arte o inventar nuevas formas, quiero mostrar lo que es más significativo para mí. Personas con sus alegrías y penas, esperanzas y angustias.”

Gisele obtuvo la ciudadanía francesa, se oponía fervientemente al nacional socialismo. En 1940 los nazis tomaron Paris y volvió la angustia. Cuando uno de sus amigos fue capturado y asesinado, le dijeron que debía abandonar Paris, se fue al sur de Francia, se ocultó durante dos años. Su marido también fue capturado por participar en la resistencia, logro escapar de un campo de prisioneros y volvió a Paris a continuar en la lucha. Se encontró con Gisele – por ser su esposa, judía y socialista estaba en peligro grave- y le pidió que escapara de Francia.

En ’42 viajo a Argentina invitada por Victoria Ocampo, directora de la revista Sud. Fue agregada cultural del Ministerio de Información de Francia Libre. Retrato personalidades ilustres como Borges y Neruda, siempre actuando en favor de una Francia Libre, viajo por America del Sur haciendo foto reportajes y fundo Ediciones Victoria; después de la guerra volvió a Paris.

En ’47 firmó un contrato con Magnum Fotos dedicada a proyectos en Latinoamérica. Se divorcio en ‘48 y en’50 volvió a Argentina para realizar un reportaje sobre Eva Peron encargado por la revista Life, pero a la pareja Perón las fotos les parecieron ostentosas y contrarias a sus intenciones, prohibieron la revista, la pusieron en su lista negra y declararon a Gisele Freund persona no grata. Nuevamente tuvo que desaparecer con sus negativos.

Antes de volver a Paris, Gisele planeo un viaje de dos semanas a México. Llego en ’50, conoció a Frida Kahlo se hicieron amigas, compartieron sus vidas y se quedó dos años. Conoció a Siqueiros y a Orozco, dejo un libro con 100 fotos que lleva el nombre de Frida Kahlo.Volvió a Paris en ’53, había cumplido con más de 80 compromisos de fotoperiodismo con diferentes revista de Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

De regreso a Paris quiso vijar por los Estados Unidos, pero le negaron la entrada porque estaba en la lista negra, era la época del Macartismo, y la FBI la había declarado no deseada. En ’54 fue despedida de Magnum Fotoe porque MacCarthy la identifico como comunista.

En 1960 se dedicó a escribir, en ’65 publico James Joyce en Paris, en ’70 El Mundo y mi Cámara, en ’74 Fotografía y Sociología, en ’82 Tres Días con Joyce, en ’85 Gisele Freund: Fotógrafa.

En ’77 fue presidenta de la Asociación de Fotógrafos de Francia.

En ’91, fue la primera fotógrafa honrada con una exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Paris –Pompidu-. Hoy es celebrada como una de las mejores fotógrafas de retratos del siglo XX

Gisele Freund murió el 30 de marzo de 2000. Fue enterrada en el Cementero de Montparnasse. El presidente Chirac la designo en su eulogia: “una de las más grandes fotógrafas del mundo.”