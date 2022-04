Más allá de toda la parte histórica, la ex Unión Soviética, los Tratados firmados en Minsk (mientras Minsk aún pertenecía a la U.R.S.S), los Tratados de la Haya luego de la Gran Guerra, el Tratado de Versacces, la patraña de la desnazificación, los grupo separatistas de la región de Donbass, los acuerdos por Crimea, los 30 años de democracia en Ucrania, la elección de Zelensky como presidente en 2019 por mas del 73% de los ciudadanos libres, los grupo que hablan ruso en Ucrania, los bordes fronterizos de Rusia que según el maléfico sanguinario carnicero y asesino líder ruso Vladimir Putin son una amenaza para Rusia, además de todo eso, el motivo que encendió la mecha de la invasión rusa a Ucrania no fue otra sino las o retención es de Zelensky por pertenecer a la OTAN o por lo menos a la Unión Europea. Pues ni la OTAN ni la Unión Europea tienen ninguna obligación de aceptarlos, a pesar de ser el país más grande de Europa (y también el casi más pobre) ni tienen la obligación de apoyarlos en conflictos bélicos ya que no pertenecen ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Pues ahora resulta que el ex comediante y ahora presidente ucranio Volodimir Zelensky se ofendió por la falta de apoyo.

A ver, entendamos bien: 30 años de democracia y Ucrania, a sabiendas de la bestialidad de Putin,jamás se ha preparado militarmente y ahora sufren las consecuencias. Turquía y Francia le han medianamente ayudado con armas, Polonia quiso ayudar desde una base militar que tienen sus aviones de 30 años de antigüedad en Alemania, una base que le pertenece a los EEUU y Biden se negó por miedo a reacciones de Putin. ¿Hizo mal o se protegió? Se los dejo a ustedes eso.

Ahora sale el ofendido ex comediante (ni tan ex) a decir con berrinchitos que ahora ya no quiere pertenecer a la OTAN pues no son lo que parecen, ya que no lo han apoyado ¿Qué parte no entendió Zelensky que la OTAN no tiene obligación alguna con un país que no pertenece a la agrupación? ¿No será que realmente Zelensky dijo eso para frenar, o por lo menos apaciguar, los bombardeos en Kyev y Mariupol? Zelensky no es ningún héroe,más bien es un simple residente haciendo su trabajo para el cual le pagan, para el que fue postulado, para el cual fue electo y punto.

Casi 6 millones de personas emigraron de Ucrania hacia otros países, más de la mitad de los niños ucranios han dejado Ucrania, los hombres mayores de 18 y menores de 60 fueron obligados a quedarse a pelear aunque sus vidas les vaya en ello como si quisieran ¿Eso es democracia? Señor Zelensky, nadie jamás nunca en la historia de la vida humana ha elegido donde nacer. A veces, ni siquiera donde emigrar. Los motivos de las migraciones generalmente son económicos,bélicos, sociales, hasta escaparse de algo o alguien. No siempre son por amor a donde se van, a donde están. Los países natales no se eligen y los que se emigran, muchas veces tampoco ¿Cómo se le ocurre a usted obligar a cierto sector de la población a quedarse? Si no les puede obligar en tiempos de paz, con menos razón en tiempos de guerra en el que cada uno es libre de ver primero por su vida y la de su familia que por la de su tierra que ni es suya.

Por ejemplo: si para poder conseguir medicinas para todos los enfermos terminales de México fuera imaginariamente necesario destruir Chichen Itza, Teotihuacan y Xochimilco, pues que lo hagan. La vida de las personas vale mucho más que las piedras. De hecho, las piedras carecen de todo valor,incluso histórico, frente a media gota de sangre de una vida, sea o no de un nativo.

¿Entonces había que dejar que todos se vayan, defiendan sus familias, su patrimonio y sus vidas y así entregar Ucrania a Putin? Mi respuesta será siempre la misma: media gota de sangre de cualquier persona vale mucho mas que cualquier piedra. La vida siempre estará por delante ¿Y entregar Ucrania? Sí y mil veces sí. La vida siempre será primero.

¿Ahora, después que han muerto tantas personas, se enoja Zelensky con la OTAN alegando con berrinches que no le quisieron ayudar? Pues es que no tiene obligación, entiéndalo. Además, “ayudar” no existe en ese sentido. Todo cuesta y muchísimo, y Ucrania no tiene para pagar todo eso ¿O por qué cree que los EEUU no hicieron nada ir quitar a Maduro, y en su momento a Chávez, así como a Fidel o Raúl de Venezuela y cuba respectivamente? ¿Y Nicaragua, y Bolivia? Pues porque todo cuesta y no tienen ni obligación ni cómo recuperar el capital invertido. Y si pretende recuperarlo luego de una ayuda, ya los etiquetan de imperialistas.

Señores ex comediante Zelensky y anteriores presidentes ucranios: 30 años han tenido para armarse y no lo han hecho. 22 años tiene Putin en el poder, envenenando adversarios, destruyendo Alepo mientras Siria es aliado, y ustedes no se han preparado al mismo tiempo que pretendían no respetar los acuerdos histéricos, perdón, quise decir históricos.

Soy partidario de la libertad para todos, para Cuba, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y todos los países bajo regímenes autoritarios no democráticos, incluyendo Rusia y Corea del Norte. Pero todos deben saber que deben estar preparados para los vecinos tiranos.

Ahora México, luego de las declaraciones del ex presidente Trump, cuando dijo que “en la frontera sur (con México desde EEUU) se debería hacer lo mismo” que Putin a Ucrania, dada “la guerra” que existe por la matanza por el marco y los cruces en la frontera. Eso es un ataque directo, una amenaza bélica de quien quiere ser nuevamente presidente de los EEUU en contra de México. México debería poner cartas en el asunto, más allá de la diplomacia. Debe prepararse para algo más pesado que simplemente una visita diplomática, y no lo hace ni lo hará. Pues Ucrania, después de tanta desfachatez de Putin, ¿acaso no termina de aprender que deberían estar preparados que tiene que pedir ayuda justamente a la OTAN, motivo por el cual se encendió Putin, sabiendo que no pertenecen a la región y por lo tanto no tienen obligación de nada, así nomás, gratis?

No entiendo que es lo que Zelensky no entiende.

Viva la paz, viva la libertad, y no viva a la victimización ni al heroísmo a quienes solamente hacen su trabajo.