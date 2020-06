Diario Judío México - Antes que nada quiero advertirles que estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena (tengo 78 años), pero ya debiéramos consultar a científicos de diferentes países (Noruega, Suecia, España y por qué no Israel, del que nadie habla pero sí se lo destrata), para salir de la misma inteligentemente.

Al Presidente con sus deditos admonitorios, sus comentarios contradictorios y con pasado K, debo señalarle que se rodee de gente de todos los partidos y profesiones, incluyendo trabajadores sociales y gremialistas. No le agrega mérito a su gobierno el abrazarse y besarse con Moyano o Insfran, representantes de la más baja, oscura y hedionda política partidaria, como así tampoco afirmar que está secundado por “científicos” (Cafiero, Losardo, Meoli, Ginés García, Mera, Donda, Zanini, Parrilli, y siguen muchos etc.).

Lamentablemente hay un sector de los medios que lo “apoyan” comprados por la pauta como todo C5N, gran parte del grupo América, grupo Crónica, incluyendo en este sector periodistas, conductores y ciertos panelistas. Ayer (30/5) se realizó en la Plaza de la República (qué curioso) un acto de los anti cuarentenistas y fueron infiltrados por elementos K antisionistas y antisemitas que dejaron al descubierto un peronismo de vieja tradición e historia persecutoria a la comunidad judía.

Hubo carteles y banderas que decían Soros No, Perón Sí, el coronavirus fue creados por los judíos, el 75% de los medios son de capital judío, el sionismo es dueño del mundo, etc. Presidente lea a D.Diderot que dijo:” Del fanatismo a la barbarie sólo media un paso”. Y no le eche la culpa a los medios. Mandela dijo:”Es el deber de los periodistas examinar la conducta de las figuras públicas y exponerlas a la luz”.