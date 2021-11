Grupo Habita se ha convertido en sinónimo de diseño, arte y buen vivir. Sus preciosos hoteles, cada uno con personalidad y alma única, nos hacen partícipes en momentos de hedonismo y placer. En Círculo Mexicano, ubicado en el corazón del centro de la Ciudad de México, viví una aventura culinaria única.

Círculo Mexicano congrega el diseño y la hospitalidad propios de Grupo Habita, así como una colección de las voces más reconocidas en la gastronomía, moda y diseño, ofreciendo a los viajeros una experiencia auténtica de la cultura mexicana contemporánea.

En la impactante terraza de la azotea de Círculo Mexicano, con vistas inigualables a la Catedral Metropolitana, en un pop-up gastronómico, ONA trajo el “Bistronomie” francés a México, brindando un menú de degustación de seis platillos que combina la cocina francesa con ingredientes locales mexicanos.

Cada mes, ONA invitará a un equipo conformado por un chef y un sommelier para proponer la “bistronomie” francesa a la CDMX, y cada chef invitado creará un menú de seis tiempos, fusionando la gastronomía francesa con ingredientes tradicionales mexicanos, acompañados de un maridaje de vinos naturales.

La experiencia comenzó con un bisque de camarones silvestres y hoja de aguacate, maridado con Clair Obscur 2018 de Alsace. Continuamos con un platillo de atún con queso crottin y aceitunas Kalamata y con una lechuga preparada con mantequilla café y escamoles – un exquisito y sorprendente manjar.

El siguiente platillo fue uno de mis preferidos: morillas con menta sobre un pan de masa fermentada, acompañado de una copa de Blonde 2020, de Andrea Calek Ardeche. Después de una rica carne de cerdo con chayote y guisantes, para finalizar nos deleitamos en un rico helado de cacao con hormiga chicatana y chile ancho, muy sabroso.

Del 15 de septiembre al 10 de octubre, nos pudimos deleitar con los talentos del chef Romain Tischenko y la sommelier Ioulia Gourieva. Después de ganar la primera temporada de Top Chef France, Romain abrió el legendario restaurante parisino Le Galopin, luego nació su hermano pequeño La cave à Michel, y más recientemente, RàDe, un servicio de cocina de chef privado en Borgoña.

Si te lo perdiste, no te preocupes; habrá otras opciones igual de buenas: del 13 de octubre al 14 de noviembre, Harry Cummins (Ex Frencie, La Mercerie) tomará las cocinas de Círculo Mexicano, mientras que del 17 de noviembre al 19 de diciembre será el turno de Clement Guernalec (Ex Septime, La Cuisine) y Lucie Soeresen (Ex Septime).