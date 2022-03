El pasado 2 de marzo la Cátedra Shimon Peres por la Paz, a cargo de la Dra. Tamara Kolangui, impartió un webinar a los directivos de la Empresa Échale, galardonada con el Premio ILAN a la innovación 2021 en la categoría de Transformación Social.

Fundación ILAN tiene el propósito de impulsar la innovación de los latinos.

El webinar fue una introducción a los temas generales de Educación para la Paz: ya que los turbulentos tiempos en los que vivimos nos exigen dejar abierta la posibilidad de reflexionar y crear consciencia sobre:

¿Quiénes somos?

¿Hacia dónde vamos?

¿En qué mundo queremos vivir?

¿Qué hacemos para lograr estos cambios en el mundo?

“Es a través de la educación, el diálogo y sobre todo la innovación que podremos lograr progreso e impacto positivo; por lo que nos parece muy significativa la labor de la Cátedra Shimon Peres por la Paz” aseveró Isaac Assa Farca, fundador y presidente de ILAN- Israel Latin American Network.

Durante el webinar, se plantearon exposiciones y opiniones sobre los temas que conforman la Educación para la Paz, entre los que destaca el tema sobre la Tolerancia, el cual causó gran interés entre los asistentes, entendiendo que la tolerancia significa “el respeto a la diferencia” importante premisa a considerar en el mundo tan diverso y multicultural en el que vivimos, ya que si no entendemos el entorno y la cultura de aquellas personas a nivel global con las que nos relacionamos, no podemos esperar una sana convivencia entre los individuos.

También se abordaron temas como la Responsabilidad Social, Justicia social, Respeto a los Derechos Humanos, Cuidado del Medio Ambiente, el Diálogo y la Resolución de Conflictos. En este último tema se hizo énfasis sobre la importancia de tener una buena comunicación con nuestros pares y el reto que implica transmitir un buen mensaje.

“Vivimos en un mundo donde las redes sociales muchas veces juegan con nuestra consciencia y entendimiento y es importante trabajar en un pensamiento crítico, para no ser manipulados y creer todo lo que nos dicen o viralizar un video o mensaje que no es fidedigno.” Mencionó Tamar Kolangui.

Hay que estar ciertos que, si nos molestan cosas en el mundo en el que vivimos, debemos preguntarnos ¿Qué vamos a hacer para cambiarlo?

Esperar que los demás actúen por nosotros es una actitud conformista que no nos va a llevar a construir sociedades sanas, solidarias y armoniosas.

Crear consciencia de estos temas nos llevará a:

Conocernos a nosotros mismos, tratar de trabajar para lograr un bienestar común y construir un mundo mejor.

