En un nuevo comunicado Whoopi Goldberg se disculpó de su declaración de que el Holocausto no es acerca de razas

“El pueblo judío de todo el mundo siempre ha contado con mi apoyo y eso nunca cesará”, escribió Golderg en un mensaje publicado en las redes sociales el lunes por la noche. "Lamento el daño que he causado

"

Como parte de su disculpa el lunes por la noche, Goldberg citó a Jonathan Greenblatt de la Liga Antidifamación diciendo que "el Holocausto se trató de la aniquilación sistémica del pueblo judío por parte de los nazis, a quienes consideraban una raza inferior". Goldberg escribió que debería haber dicho durante sus comentarios en el programa que el Holocausto "se trata tanto" de la raza como de la "inhumanidad del hombre hacia el hombre".

Esto es lo que sucedido: En un incómodo intercambio con sus copresentadores en “The View”, la actriz y productora Whoopi Goldberg había afirmado que “el Holocausto no tiene que ver con la raza”, sino con “la inhumanidad del hombre hacia el hombre”.

Sparks fly as The View panel confronts Whoopi after she says "the Holocaust isn't about race. No. It's not about race."

"Well, the considered Jews a different race," Joy Behar says.

"But it's about white supremacy. It's about going after Jews and Gypsies," Ana Navarro adds. pic.twitter.com/GZwZSi2qXi

— Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) January 31, 2022