Antes de empezar debemos aclarar que uno puede beneficiarse a sí mismo o puede ser beneficiado por otros. Claro que si otros te benefician es porque decidieron que tú eres digno de recibir ese honor. Es decir que, antes que ellos te beneficien, algo tuviste que haber hecho. En resumen: si te lo ganaste es porque te beneficiarse tú a ti mismo aunque hayas sido beneficiado por otros.

A veces pasa que haces todo lo posible para ser beneficiado y nadie te beneficia ¿Entonces podemos decir por eso que no has sido beneficiado? Bueno, esto va a depender si lo que has hecho fue por ti mismo, para sentirte bien con eso, para estar mejor o más tranquilo, o lo hiciste para que otros te beneficien. También va a depender si lo hiciste para beneficiar a otros , ya que de ser así, no te va a importar si eres beneficiado por otros o no, dado que ya has sido beneficiado al alegrarte beneficiando a los demás.

Volviendo al punto anterior, si lo hiciste para recibir beneficio y nadie te beneficia, entonces has salido perjudicado, pero no por nadie más, sino por tu propia creación de ilusión.

Analicemos pues, si con el perjuicio funciona de la misma manera de la misma manera que hemos analizado el beneficio. Y para esto seré repetitivo de manera literal al texto anterior, cambiando la palabra beneficio por perjuicio, a ver si sale.

Ahí les va:

Antes de empezar debemos aclarar que uno puede perjudicarse a sí mismo o puede ser perjudicado por otros. Claro que si otros te perjudican es porque decidieron que tú eres digno de recibir eso, que en este caso no es un honor. Es decir que, antes que ellos te perjudiquen, algo tuviste que haber hecho. En resumen: si te lo ganaste es porque te perjudicaste tú a ti mismo aunque hayas sido perjudicado por otros.

A veces pasa que haces todo lo posible para ser perjudicado y nadie te perjudica ¿Entonces podemos decir por eso que no has sido perjudicado? Bueno, esto va a depender si lo que has hecho fue por ti mismo, para sentirte bien con eso, para estar mejor o más tranquilo, o lo hiciste para que otros te perjudiquen. También va a depender si lo hiciste para perjudicar a otros , ya que de ser así, no te va a importar si eres perjudicado por otros o no, dado que ya has sido perjudicado al alegrarte perjudicando a los demás.

Volviendo al punto anterior, si lo hiciste para recibir perjuicio y nadie te perjudica, entonces has salido beneficiado, pero no por nadie más, sino por tu propia creación de ilusión.

Me hubiera gustado seguir expandiendo está explicación, pero ya entendí todo.

¿Y tú?