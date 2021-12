La culpa siempre será del violador, de eso no hay dudas. Y merece que le corten sus genitales, ya sea hombre o mujer, pero sólo como castigo ya que el violador no busca satisfacer sus deseos carnales, sino que se alegra con el sometimiento ajeno, con o sin sus genitales.

Lo que no es correcto es decir "La culpa no es mía, por dónde andaba o cómo vestía".

Repito: la culpa siempre la tiene el violador, eso es indiscutible.

Ahora bien, resulta que vamos por un barrio donde sabemos que no es seguro, que roban y matan, porque, que existen existen pues. Y sabemos que no es seguro andar por ahí.

Repito, la culpa siempre es del violador, sea hombre o mujer, pero es importante el uso del sentido común.

Vestirse de manera provocativa es algo que a los perversos les provoca. No a todos los hombres, sólo a los perversos y por desgracia existen.

Claro que siempre la culpa es del violador, eso es seguro e indiscutible.

Me dirán: ¿Acaso no puedo vestirme como yo quiera?

Bueno, no. No todo lo que uno quiera puede hacer. Por ley, puedes vestirte como gustes mientras mantengas la mínima cordura, prudencia y recato. Eso es más que una ley, es una ética, una moral.

A veces pasa que puedes no estar en un barrio peligroso y de todos modos puede pasar algo.

A ver, repito: la culpa siempre será del violador, de eso no hay dudas, no se discute.

Claro, gente mala y perversa hay en todos lados. Lamentablemente es una realidad.

Mujeres, mujeres divinas, mujeres hermosas que tanto las amamos, las necesitamos, las queremos y son parte esencial de nuestras vidas: sé que quieren lucir sus bellezas y se le agradece ya que es muy gratificante verlas tan hermosas, pero les aconsejo sí cuidarse por dónde andan y cómo se visten ya que hay personas muy malas y nosotros siempre vamos a querer lo mejor para ustedes.