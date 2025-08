¿Y los demás, senador Noroña? La infancia en crisis no termina en Palestina

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, planteó la posibilidad de que el Estado mexicano acoja a huérfanos de Palestina ante lo que sucede en Medio Oriente y la muerte de cientos de menores de edad a causa de la hambruna. “Yo creo que nosotros podemos hacer una acción que no es simbólica, hay niños y niñas huérfanas en Palestina, deberíamos darles la bienvenida en nuestro país, como lo hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas. Podríamos hacer una operación para salvar a todos esos niños y niñas. Traerlos a nuestra patria y darles una oportunidad, creo que debemos intentarlo”, propuso.

¿Cómo puede un legislador afirmar que “la niñez palestina vive un terror que no experimenta ninguna otra infancia en el mundo” después de ver un solo video?

¿Cómo puede sostener una narrativa tan contundente sin mencionar siquiera lo que ocurre con otros niños en situaciones igual de desgarradoras —o incluso peores— alrededor del mundo?

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, ha propuesto que México reciba a niños huérfanos de Palestina, presentando esto como un gesto humanitario “no simbólico”. Su propuesta, hecha desde la emoción —según él mismo admite—, nace tras recibir un video de una niña palestina pidiendo ayuda. Pero la humanidad no puede construirse solo desde emociones selectivas, ni puede la política internacional definirse a partir de un único testimonio sin contraste, sin contexto y, sobre todo, sin voluntad real de entender la complejidad de lo que sucede en la región.

¿De verdad ha intentado comprender la situación?

¿Ha revisado el senador Noroña lo que ocurre en Gaza con una mirada amplia, más allá de una narrativa única? ¿Ha cuestionado, por ejemplo, las acciones de Hamas, la organización terrorista que gobierna la Franja y que, el 7 de octubre de 2023, secuestró, torturó y asesinó a cientos de civiles israelíes, incluidos niños como los hermanos Bibas, de quienes hoy no hay más que un recuerdo desolador?

¿Sabía que justamente este mes habría sido el cumpleaños del pequeño Kfir Bibas, asesinado tras ser secuestrado junto a su familia por Hamas y exhibido como trofeo de guerra, sin que jamás se escuchara la voz del senador en defensa de ese niño? ¿Por qué Noroña no menciona a los más de 50 rehenes,, que siguen desaparecidos en túneles en manos de terroristas? ¿Por qué no rompió el silencio cuando uno de ellos, el mexicano Orión Hernández, fue asesinado?

¿La tragedia tiene bandera?

La empatía, cuando es selectiva, deja de ser auténtica. No puede afirmarse que el terror de los niños palestinos es “único en el mundo” cuando hay infancias rotas en Sudán, Yemen, Ucrania, Myanmar, Haití y, por supuesto, en México. Lugares donde miles de menores migran solos, mueren a manos del crimen organizado o son reclutados como sicarios antes de los 15 años. ¿Por qué no propone una soluión del Senado para ellos?

En Yemen, más de 2 millones de niños sufren desnutrición aguda. En Sudán, la guerra civil ha forzado a millones de menores a huir o morir. En Ucrania, cientos de niños han muerto por bombardeos. En Nigeria, Boko Haram sigue secuestrando, violado y asesinado niñas. Pero de ellos no se habla. No hay discursos, ni conferencias de prensa, ni llamados a abrir las puertas del país.

¿Asilo o bandera política?

México tiene una tradición de asilo que debe respetarse, sí. Pero también tiene una obligación de ética internacional que implica actuar sin parcialidades ideológicas. Ofrecer refugio solo a quienes pertenecen a una causa políticamente conveniente no es solidaridad: es oportunismo.

Y si vamos a hablar de la infancia palestina, que sea con la verdad completa: con los niños usados como escudos humanos por Hamas, con los menores obligados a crecer en una cultura de odio, con una dirigencia que entrena adolescentes para el martirio en vez de para la paz. Esa también es una forma de violencia infantil, aunque no encaje en la narrativa popular.

Porque si el Senado va a defender la vida de los niños, que lo haga sin banderas.

Porque si se va a hablar de paz, que sea con todos los nombres, no solo los que convienen.

Y porque si de verdad queremos salvar infancias, el primer paso es verlas a todas.

Algo de contexto al respecto

Después de que algunos países han anunciado el reconocimiento al Estado palestino, el morenista dijo que en el caso de México será el propio gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el que defina una postura a nombre del Estado, pero sugirió la posibilidad de tomar acción frente a la situación que viven miles de niños en la franja de Gaza.

Reveló que hace algunos días recibió un video de una niña palestina en la que le pide que los salven.

“¿Por qué me lo mandó? No tengo la menor idea, ojalá pudiera hacerlo, pero eso yo lo traigo en el corazón, es algo que me sobrepasa, es algo que no escogí y no puedo resolver, me desespera y veo cómo siguen muriendo niños y niñas, creo que tenemos que hacer algo más, romper el silencio de entrada, implique lo que implique”, planteó el morenista al adelantar que esta semana durante la Comisión Permanente buscará promover un pronunciamiento de rechazo a lo que ocurre en esa región de Medio Oriente