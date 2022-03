FOTO: Protesters in Tel Aviv march against the Russian invasion to the Ukraine, Feb. 26, 2022. (Tomer Neuberg/Flash90)

Yad Vashem condena esta trivialización y distorsión de los hechos históricos del Holocausto”.

Yad Vashem, el Memorial Nacional del Holocausto de Israel, pidió a todas las partes que se abstuvieran de utilizar terminología relacionada con el Holocausto y analogías con la Alemania nazi cuando se relacionen con la invasión rusa de Ucrania.

Yad Vashem declaró el domingo que “deplora” la invasión rusa de Ucrania, que “inevitablemente tendrá consecuencias nefastas”.

“Tememos en particular por el bienestar de civiles inocentes y deploramos cualquier peligro deliberado de su seguridad”, afirmó.

Señaló el hecho de que “el discurso propagandístico que acompaña a las hostilidades actuales está saturado de declaraciones irresponsables y comparaciones completamente inexactas con la ideología y las acciones nazis antes y durante el Holocausto. Yad Vashem condena esta trivialización y distorsión de los hechos históricos del Holocausto”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que su invasión de Ucrania estaba destinada a la "desnazificación" del país, mientras que los ucranianos compararon la invasión rusa con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y la Segunda Guerra Mundial.

El sábado por la noche, miles de israelíes, muchos de ascendencia rusa y ucraniana, protestaron por la invasión rusa. Algunos portaban carteles que comparaban a Putin con Hitler.

FUENTE: WIN: World Israel News

AUTOR: TPS

PUBLICADO: 28 FEBRERO 2022

TRADUCCIÓN DEL ARTÍCULO: SASKIA LEVY

