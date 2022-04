Regístrate en Google Forms:

https://forms.gle/gFrKXT9kGaxq5jKE7

Las mujeres tuvieron una participación muy importante en el Holocausto y muchas veces es poco reconocida. Ya sea que fueran víctimas o salvadoras, cada historia es única y digna de recordar.

Es por esto que en razón de Yom Hashoah, la conmemoración a las víctimas judías del Holocausto, te invitamos a nuestra conmemoración virtual donde se abordará el tema de “Las mujeres en el Holocausto”

Contaremos con la presencia de Jeannie Smith, hija de Irene Gut Opdyke, justa entre las naciones, el Dr. Mario Sinay, la Lic. en historia Jessica Lepe y una invitada sorpresa.

The Voice of the Silence y Diario Judío te invitan el siguiente domingo 1 de mayo a la 1pm hora CDMX.

OTRAS ZONAS HORARIAS

CDMX 1:00 pm

CST / ES / HON / CR 12:00 pm

ARG / UR / PAR 3:00 pm

COL / PER / EC / PAN 1:00 pm

ET 02:00 pm

PT 11:00 am

CEST (EUROPA) 08:00 pm

IDT 09:00 pm