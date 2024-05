Yom Hatzmaut y el antisemitismo generalizado

Estimada , estimado lector de este tan querido Diario Judío:

Primero que nada, vale la pena compartir que no habrá año alguno, a pesar de las circunstancias, donde no festeje ni deje de festejar la existencia de Israel en el mapa, por amigos, familiares, por una nación que se reta para corregir los errores del pasado, tener autocrítica del presente y ser disruptivo, aunque en muchas ocasiones no se pongan de acuerdo, para su futuro. Al final quien no distinga esto no tiene idea de cómo es un israelí y por qué festejamos Yom Hatzmaut – la independencia del Estado de Israel, y en ese tenor nos toca hablar en tono formativo del antisemitismo generalizado.

Hablar de antisemitismo hoy día es querer evadir la falta de entendimiento de la tan “perturbante” y “demoniaca” palabra llamada sionismo, y lo más curioso del caso es que tanto el antisemitismo es generalizado como también el sionismo. Vamos por el primer concepto en el que su evidencia ha sido el ambiente tras el lamentable 07 de octubre en nuestra sociedad global. Si no fuera parte de este antisemitismo generalizado todo hubiera sido distinto en el número de las personas que el día 08 de octubre callaron, y no demostraron empatía alguna por cada víctima asesinada, violada, secuestrada y torturada por parte de los militantes de Hamas. Aún callaron cuando los perpetradores festejaron con familiares y vecinos como si fuera la victoria de tu equipo o jugador deportivo en una final.

Posiblemente, tras más de siete meses de una operación militar que no ha logrado recuperar a las víctimas, resarcir el daño y mucho menos tener a los propios israelíes en paz (pero siempre con la esperanza de llegar a ello), se puede y es válido ejercer una postura crítica, pero muy diferente es omitir que este pequeño país de diversa sociedad en el Medio Oriente, no únicamente ha tenido que lidiar con Hamas y la Yihad Islámica en la Franja de Gaza, sino también no omitir que ha tenido que sobrellevar una lluvia de misiles desde las milicias chiítas de Hezbollah (aquella organización que recuerdo a quien la quiera justificar de ser la autora del peor atentado terrorista en suelo latinoamericano, el de la AMIA – Buenos Aires, sus ochenta y seis muertos, y sus trescientos heridos que no se olvidan desde 1994), y ya más de forma lamentable, insistiendo en dejar ideologías o religiones al lado, que las víctimas mortales y en particular también las mujeres que sufrieron del abuso sexual de los milicianos hayan sido significativamente evadidos por organismos internacionales, llegando a la propia Organización de Naciones Unidas hasta su fría reconsideración y denuncia por presión hasta casi dos meses después.

Desde el 07 de octubre a la fecha hemos seguido escuchando el tan famoso “from the river to the sea …” que el único significado que tiene es refrendar lo que está expuesto en la carta fundacional de Hamas, y mejor lo omito el texto porque hoy más allá de lo que se propone esta organización creó en el efecto contrario, Israel va a seguir existiendo. Por último, en este espacio dedicado al antisemitismo disfrazado como algo más que aún no se aclara de forma individual más que colectiva en la mayoría de los casos, es la tan memorable edición de Eurovisión 2024, donde el abucheo contra la cantante Eden Golan demostró que la protesta fue superada por la narrativa, pero que la misma fue superada por el talento y el esfuerzo de sobreponerse de Golan, quien nos hizo creer que aún con todo ese odio o ganas de desaparecer a su propio país con consignas afuera de su hotel y del recinto en Malmö, con compañeros de competición y ajenos nos hizo recordar a unos días de Yom Hatzmaut … “volveremos a bailar”.

Ahora bien, de tantos youtubers y seudo intelectuales que aluden al meme clásico de “ahora ya no soy experto de este tema, sino de …”, he de decir que el festejar la independencia de Israel me hace responsable de decir que sigo respaldando al sionismo y fomentar que quien hable de ese concepto, lo cuestionemos, ya que ni existe una sola forma de sionismo hoy día y que más de alguno que habla de ello le vendría bien un mayor conocimiento de por medio. Por ello, en este Yom Hatzmaut su servidor apoya y festeja al sionismo que se define como una existencia de un Estado de Israel de esencia judía para todas y todos; sin importar género, creencia, grupo étnico u orientación, aun cuando esto todavía se practique y no tengan ni un gramo de conocimiento del tema quienes siguen cantando “from the river to the sea”. Este sionismo no es el que odia ni el que excluye, es el que dialoga, el sionismo que acepta a las comunidades beduinas en el sur, que acepta a las comunidades drusas en el norte, que juntó a Golda Meir y Anwar Sadat, que juntó a Yitzhak Rabin con Yasser Arafat y el Rey Hussein; el sionismo que abre las puertas de los hospitales israelíes para atender a palestinos todos los días, el sionismo que abre sus universidades para un mundo más ecológico por medio de la tecnología; un sionismo con apego a la equidad de género y a los derechos civiles de todas y todos sus ciudadanos o residentes, un sionismo donde todas y todos los judíos puedan estar lo más representados, aún desde el más ateo hasta el más ortodoxo, desde el sefardí, el ashkenazí, y el mizrahí, el árabe israelí y quien crea que se puede volver al sueño de Ben Gurión.

El sueño de Herzl se puede mejorar, su sociedad israelí del siglo XXI se puede analizar, y en esta palabra radica la diferencia de quien seguirá odiando y no dialogando, o al menos mínimamente reflexionando. Pero aún ante ello debemos de mantener el recuerdo de quienes ya no están, en el pensamiento de quienes están en Israel, y en el futuro que vendrá, porque sí habrá un futuro donde van a volver a bailar … Am Y`Israel Jai!

Gracias por su atención y espero su respetuosa opinión en el espacio de Diario Judío o en las redes sociales de un servidor: @PabloQZepeda