Zeekr House Interlomas: elegancia eléctrica en el corazón del poniente

El pasado viernes 30 de mayo, Zeekr celebró con gran estilo la inauguración de su nuevo Zeekr House en Interlomas, Estado de México. Fue una noche marcada por la sofisticación, la tecnología de vanguardia y el espíritu de comunidad que define a la marca. El evento reunió a influencers, medios de comunicación, clientes, amigos de la marca e invitados especiales, incluyendo a potenciales clientes de la zona poniente del Valle de México.

Un punto de encuentro con el futuro

Con la apertura de esta nueva sede en Interlomas, Zeekr reafirma su compromiso por acercar la movilidad eléctrica premium a zonas clave del país. Esta ubicación permite que más personas experimenten de cerca los modelos más innovadores de la marca, como el Zeekr 001, Zeekr X y el esperado Zeekr 7X.

Así se vivió la apertura

El evento fue una experiencia envolvente. Luces tenues y música selecta, bocadillos y como plato principal todos nuestros Zeekr repartidos en casa; cada detalle reflejó el ADN de la marca: moderno, inteligente y profundamente conectado con quienes buscan algo distinto en un automóvil.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de:

Conocer de cerca los vehículos 100% eléctricos de Zeekr.

Descubrir funciones como la conectividad avanzada , el diseño minimalista de lujo y las prestaciones de alto rendimiento .

, el diseño minimalista de lujo y las prestaciones de . Convivir con otros entusiastas de la movilidad eléctrica en un ambiente relajado y amigable.

Interlomas, un paso estratégico para Zeekr en México

Instalar un Zeekr House en esta zona no es casualidad. Interlomas se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo residencial y comercial del Estado de México, y su cercanía con el público que valora la tecnología, la exclusividad y el diseño lo vuelve un punto estratégico para el crecimiento de Zeekr en el país.

Además, el nuevo Zeekr House permite que clientes potenciales puedan:

Agendar pruebas de manejo sin salir de su zona.

Recibir atención personalizada y conocer cada detalle de los vehículos.

Vivir la experiencia Zeekr como parte de su día a día.

Conoce el futuro

El Open House en Interlomas fue apenas el inicio. Zeekr continúa con su plan de expansión en México, y esta nueva ubicación en el Estado de México marca un antes y un después en su camino hacia la electromovilidad premium nacional.

Si vives en Interlomas, Huixquilucan, Naucalpan o zonas cercanas, el futuro de la movilidad ya está a la vuelta de la esquina. Ven a conocer el Zeekr House Interlomas y descubre cómo se ve —y se siente— el futuro.