Ermenegildo Zegna fue fundada con la meta de convertir la vida en una obra de arte hecha a la medida. Las telas finísimas con las que se confeccionan los trajes, son producidas en el Lanificio Zegna en Trivero, al norte de Italia, donde cada tejido se lava con el agua fresca que desciende de los arroyos alpinos. El proceso de elaboración comienza mucho antes, con la estricta selección de la más fina materia prima procedente de diversos lugares del mundo, como la lana de Australia; la vicuña, de Perú; la cachemira, de Mongolia, y el kid mohair, de Sudáfrica.

La tela de Zegna es famosa por ser insuperable en términos de calidad, finura y resistencia. Basta con comparar los finos hilos con los que están hechas con un cabello humano: un cabello mide de 50 a 60 micras, pero una tela de lana extra fina de Zegna está hecha con hilos de 17 micras Zegna, y los tejidos ultrafinos son de 13 micras.

El amor a la belleza no se limita al diseño y elaboración de ropa fina, sino que también se manifiesta en la preservación ambiental, por lo que desde su fundación, se creó un oasis natural que se ha convertido en un bosque de gran belleza, que hoy conocemos como Oasi Zegna, dejando un legado a las futuras generaciones y momentos de regocijo a las actuales.

Mediante el proyecto Zegna Forest Legacy, se continúa la labor de reforestación de los 100 km² de esta reserva natural, que inició con la plantación de más de 500 000 árboles en la década de 1930. Para unirse a esta bella iniciativa, basta con adquirir una de las esculturas de madera con forma de corazón y grabada con el texto From the heart of Oasi Zegna. Este regalo único viene en una caja de regalo de madera fabricada gracias al proyecto de reforestación de Oasi Zegna, y que simboliza el renacimiento, la contribución al entorno y el compromiso común con el futuro.

Cada corazón está esculpido en madera de cedro procedente de árboles italianos que han caído naturalmente o fueron talados por razones de seguridad. Los ingresos recaudados serán destinados a la conservación de las montañas y los bosques de Oasi Zegna, así como a enriquecer el parque natural con una amplia gama de nuevas plantas.

Para llevar cerca la mundialmente famosa perfección de Zegna, hay una amplia variedad de diseños espectaculares de zapatos, cinturones, carteras, accesorios, sastrería fina, ropa deportiva y hasta fragancias, todo lo necesario para el hombre moderno y al mismo tiempo elegante.

El amor que Ermenegildo sentía por la belleza, lo impulsó a abrir caminos para conectar los pequeños pueblos de Biella, llevó educación, cultura y salud a sus trabajadores y a la comunidad. El Oasi Zegna es la zona natural protegida en la montaña, parte del proyecto con el que se impulsa el cuidado de la naturaleza de la región.