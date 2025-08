Película recomendada: The Monuments Men

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

The Monuments Men es una película bélica de 2014 dirigida por George Clooney, escrita y producida por Clooney y Grant Heslov. El reparto incluye a Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville y Cate Blanchett.

La película está basada en el libro de no ficción de 2007 The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, de Robert M. Edsel y Bret Witter. La película narra la historia de un grupo aliado del programa de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, encargado de encontrar y salvar obras de arte y otros objetos de importancia cultural antes de que los nazis los destruyeran o robaran durante la Segunda Guerra Mundial.[4][5]

The Monuments Men fue coproducida por Columbia Pictures (en asociación con 20th Century Fox) y Babelsberg Studio. Recibió críticas mixtas y recaudó 156,4 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 70 millones de dólares.

Trama

En 1943, los Aliados avanzaban a buen ritmo en la represión de las potencias del Eje en Italia. Frank Stokes convence al presidente Roosevelt de que la victoria tendría poco sentido si se perdían los tesoros artísticos de la civilización occidental. Stokes recibe órdenes de reunir una unidad del Ejército apodada “Hombres de Monumentos”, compuesta por directores de museos, conservadores, historiadores de arte y un arquitecto, para guiar a las unidades aliadas y buscar obras de arte robadas y devolverlas a sus legítimos dueños.

En julio de 1944, Claire Simone, conservadora en la Francia ocupada, se vio obligada a ayudar al oficial nazi Viktor Stahl en el robo de obras de arte, ya fuera para el Führermuseum de Adolf Hitler o como propiedad personal de altos mandos como Hermann Göring. Todo parecía perdido cuando descubrió que Stahl se llevaba el contenido de su galería a Alemania mientras los Aliados se acercaban a París. Corrió a la terminal ferroviaria para enfrentarse a él, pero solo pudo observar cómo partía en el tren que transportaba la carga.

En el campo, la unidad de Stokes ve frustrada su labor por la negativa de los oficiales aliados a poner en peligro a sus tropas en aras de su misión. La unidad se divide para cubrir más terreno, con distintos grados de éxito. James Granger se encuentra con Simone, pero ella se niega a cooperar, sospechando que los estadounidenses quieren confiscar las obras de arte robadas. El oficial británico Donald Jeffries se cuela en la Brujas ocupada por la noche para salvar la Virgen de Brujas de Miguel Ángel, pero muere en el intento.

Richard Campbell y Preston Savitz se enteraron de que el Retablo de Gante de Van Eyck fue retirado por los sacerdotes de la Catedral de Gante para su custodia, pero su camión fue detenido y los paneles confiscados. Finalmente, encuentran y arrestan a Viktor Stahl, quien se esconde tras ser granjero, cuando identifican las pinturas de su casa como obras maestras, al menos una robada de la Colección Rothschild.

En diciembre de 1944, Walter Garfield y Jean Claude Clermont se perdieron en el campo y se vieron involucrados en un tiroteo. Clermont resulta mortalmente herido y muere cuando Garfield no consigue ayuda médica. Mientras tanto, Simone reconsidera su negativa después de que Granger le muestra el Decreto de Nerón, que ordena la destrucción de todas las posesiones alemanas si Hitler muere o Alemania cae, y ve cómo devuelve un cuadro robado a una familia judía a su legítimo lugar en la casa vacía. Les proporciona un completo libro de contabilidad que ha recopilado, con valiosa información sobre las obras robadas y sus legítimos propietarios.

Aunque el equipo descubre que las obras de arte se almacenan en varias minas y castillos, también descubre que ahora debe competir contra la Unión Soviética, que está confiscando obras de arte de su zona de ocupación de Alemania como reparaciones de guerra. Mientras tanto, el coronel Wegner destruye sistemáticamente escondites de arte. Finalmente, el equipo consigue cierto éxito, ya que descubre al menos una mina que esconde más de 16.000 obras de arte. Además, el equipo se hace con todas las reservas de oro del tesoro nacional alemán nazi. Finalmente, al finalizar la guerra en mayo de 1945, el equipo encuentra una mina en Austria que parece haber sido demolida, y los soviéticos llegarán en cuestión de horas. Al descubrir que las entradas estaban bloqueadas por los lugareños para evitar que los nazis destruyeran el contenido, el equipo evacua todas las obras de arte posibles, incluyendo esculturas, el Retablo de Gante y la Virgen con el Niño, antes de la llegada de los soviéticos.

Posteriormente, Stokes informa al presidente Truman que el equipo ha recuperado grandes cantidades de obras de arte y otros objetos de importancia cultural. Al solicitar quedarse en Europa para supervisar la búsqueda y la restauración, Truman le pregunta a Stokes si sus esfuerzos valieron la pena por las vidas de los hombres que perdió. Él responde que sí. Truman pregunta entonces si, dentro de treinta años, alguien recordará que estos hombres murieron por una obra de arte. En la escena final, ambientada en 1977, el anciano Stokes responde “Sí”, mientras lleva a su nieto a ver la Virgen de Brujas de Miguel Ángel.