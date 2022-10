El académico libanés Hassan Jouni afirmó en un programa presentado el día 8 de octubre, 2022 en el canal de televisión libanes (Hezbolá) de que los sionistas crearon a Hitler para asustar a los judíos con el propósito de que emigren a Palestina. Este dijo que los sionistas deseaban incrementar el porcentaje de judíos que vivían en Palestina, pero solo podían convencer a los judíos a que abandonen Alemania a través de implementar el sistema de «ingeniería o indicadores demográficos», mediante amenazas de que ocurriría una masacre. Jouni también afirmó que los estadounidenses junto a los sionistas, «iniciaron» la Segunda Guerra Mundial que al final destruyó Europa, «para que los estadounidenses pudieran venir y reconstruirla». Para obtener más información sobre Hassan Jouni, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Beirut, y afirmaciones similares que este ha hecho en el pasado, véase los videos del portal MEMRI TV Nos. 9806, 8961, 7138, y 3754.

Para ver el video del académico libanés Hassan Jouni, pulse aquí o debajo:

«Los estadounidenses y el movimiento sionista deseaban iniciar una guerra en Europa… así que estos trajeron a Hitler»

Hassan Jouni: «Los estadounidenses y el movimiento sionista deseaban iniciar una guerra en Europa. ¿Cómo puede hacerse todo esto? Trayendo a fascistas. Así que trajeron a Hitler. Hitler fue creado por los sionistas. Algunos pueden ver esto como extraño, pero Hitler fue perfeccionado por los sionistas. Este le proporcionó dos servicios al movimiento sionista y a los norteamericanos.

«Primero, brindó el servicio de intensificar e iniciar la guerra en Europa. Destruyó Europa para que los estadounidenses pudieran venir y reconstruirla.

[…]

«Ellos deseaban llenar por completo Palestina, donde los judíos constituían solo del 5-6% de la población. Deseaban que los judíos fuesen el 30-40% de la población en el lugar. ¿Cómo se puede traer a los judíos a Palestina? Un judío que tenía una empresa en Alemania o una tienda allí durante 200-300 años…»

Entrevistador: «Asustándolos…»

Jouni: «Uno puede hacer dos cosas, lo que nosotros llamamos ‘ingeniería demográfica’, cuando le enseñamos a nuestros estudiantes – hambruna o masacres que amenazan sus vidas.

[…]

«La vida en Palestina no era mejor para los judíos… Si no fuese por Hitler, los judíos no hubiesen venido; el consulado alemán le pagó a todos los judíos que llegaron a Palestina»

«¿Cómo pueden ustedes traerse a los judíos de Alemania?»

Entrevistador: «Pudieran decirles que la vida en Palestina es mejor que en Alemania».

Jouni: «No vendrían. La vida en Palestina no era nada mejor. Tienes que decirles: ‘En Alemania, hay alguien que los quiere asesinar. Huyan. Hitler viene es a incinerarlos’. Tal como le he dicho yo a usted, uno huye de una masacre o de una hambruna. No hubo hambruna, entonces Hitler vino y les sirvió muy bien. Es por ello que consideramos que Hitler fue una fabricación israelí. Si no fuese por Hitler, los judíos no hubiesen venido.

«Además, existía el acuerdo Haavara. Puede buscarlo si desea. Fue firmado en 1933 entre Hitler y la Federación Sionista. Este acuerdo establecía que a cada judío que saliera de Alemania se le pagaría por la casa o empresa que dejase este en Alemania. ¿Cómo funcionó tal cosa? El judío llegaba a Haifa en un barco y el consulado alemán abría una oficina en el puerto y ellos le pagaban a cada judío que llegaba para que pudiera comprar una casa o instalarse».

