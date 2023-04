Apoya el documental “La voz del silencio” sobre una mexicana no judía que descubre el pasado judío de su familia relacionado al Holocausto

Hola mi nombre es Samantha Rodríguez y estoy recaudando fondos para mi documental “La Voz del Silencio”.

Gracias a Diario Judío y a todos los que apoyaron para que fuera posible ir al viaje Marcha de la Vida, una experiencia que marcada mi corazón ahora les quiero pedir apoyo para mi primer documental “La Voz del silencio” sobre la historia de mis ancestros la familia Schtulmann (Sztulman) no saben como me emociona usar mi profesión (soy comunicóloga) para transmitir historias. Aquí les dejo un link por si gustan apoyar ahí pueden leer mil detalles más: https://gofund.me/c68b96a0 Pd. La página está configurada en dólares americanos

SINOPSIS DEL DOCUMENTAL:

Samantha, una joven crece en una familia no judía cristiana. Su familia vive una vida común hasta que les despierta la curiosidad por saber el origen de su misterioso bisabuelo extranjero “Marco Schtulmann”. La familia Schtulmann investiga sobre sus ancestros y descubren la cruda realidad de que fueron judíos polacos de la región de Lublin (Lubartów, Międzyrzec Podlaski), los cuales sufrieron el Holocausto Nazi.

Es por esto que se embarcan en tres viajes emotivos, profundos y fuertes de descubrimiento en los que siguen las pisadas de sus ancestros visitando sus pueblos, casas, el lugar de su terrible destino y se reencuentran con el pasado. Samantha es impactada grandemente por esta experiencia y toma muy personal esta historia así que crea un proyecto de educación sobre el Holocausto.

ESTATUS DEL DOCUMENTAL

El 13 de mayo me embarcaré en un viaje muy grande con duración de 3 meses y medio el cual tiene muchos objetivos pero uno de los principales es grabar este documental, del cual ya cuento con la planeación general, plan de entrevistas y lugares a visitar. Cuento con algo de equipo básico de grabación pero necesito de su ayuda para que sea de aun más calidad e impacto. Ya que no solo son gastos del equipo sino de traslados, hospedajes, así como todo el costo de post producción en edición, musicalización, distribución etc.

El documental es más familiar y educativo no tiene un fin meramente comercial o con fines de lucro.

OBJETIVOS DEL DOCUMENTAL:

-Atrapar la atención del espectador mediante una perspectiva fresca y joven en el documental

-Motivar a la juventud a conocer sobre sus raíces familiares e identidad

-Dar a conocer aspectos de la cultura e historia del judaísmo

-Dar a conocer el Israel actual y su incansable labor por educar sobre el Holocausto igualmente

-Promover el respeto e igualdad entre todas las culturas, aprendiendo de la historia para no repetirla

LUGARES DE GRABACIÓN

-México

-Polonia

-Israel

-Alemania

¿QUIÉN ES SAMANTHA RODRÍGUEZ?

Mexicana nacida en Cuernavaca Morelos, Lic. en Ciencias de la comunicación. Me apasiona mucho la producción y el cine. Soy cristiana evangélica y me importa mucho mi fe. Para mi el descubrir mis raíces judías fue es un honor ya que Jesús y todos los personajes relacionados a mi fe fueron judíos. Tengo un gran aprecio por el pueblo de Israel.

Soy fundadora y directora del proyecto de concientización del Holocausto “The Voice of the Silence”

¿QUÉ ES THE VOICE OF THE SILENCE?

The Voice of the Silence es un proyecto de concientización sobre el Holocausto enfocado en educar jóvenes NO JUDÍOS como público principal. Hasta el momento hemos realizado más de 70 entrevistas y eventos virtuales con sobrevivientes del Holocausto, descendientes de Justos entre las Naciones y descendientes de nazis. Así como con profesores, historiadores y otras personalidades relacionadas al tema. De igual forma hemos impartido en dos ocasiones un curso completo sobre la historia del Holocausto para el público general, enfocado en jóvenes ya que fue ofrecido en una organización gubernamental de México llamada IMPAJOVEN.

Hemos hecho entrevistas y eventos virtuales en colaboración con más de 10 colegios así universidades no judíos, y actualmente empezamos a hacer eventos presenciales en ellos también para llevar la memoria del Holocausto.

Todas nuestras conferencias han contado con un público variado, desde los seguidores de nuestro proyecto, hasta estudiantes universitarios o de educación media superior.

Todo esto con el objetivo de enseñar a los jóvenes en la tolerancia, la empatía y la paz entre los hombres seres humanos y combatir los prejuicios, los discursos de odio y el antisemitismo.

El proyecto fue fundado y dirigido por su servidora Samantha Rodríguez, Lic. en Ciencias de la Comunicación. Yo nací y crecí en una familia no judía, pero hace unos años descubrí que soy descendiente de judíos polacos que sufrieron en el Holocausto (la familia Sztulman).

Mi principal colaboradora es Jessica Lepe, Lic. en Historia y asesora académica del proyecto.

Redes sociales: