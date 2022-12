Introducción

El régimen de los mulá en Irán puede ser derrocado y reemplazado por un sistema laico, pero la represión en el país no terminará si las minorías en Irán no obtienen sus derechos. El pueblo de Beluchistán exige no solo un cambio de régimen, sino también la independencia. La solución a los problemas de Beluchistán es romper las cadenas de la esclavitud por las que su pueblo ha pagado enormes sacrificios durante décadas. Esta postura también es compartida por el pueblo de Kurdistán y de Ahwaz. Por estas razones, son las minorías en Irán las que se ven más comprometidas con el alzamiento contra la República Islámica y aquellos que sufren las consecuencias más duras por la represión que el régimen ejerce.

El día 30 de septiembre del presente año 2022, el régimen islámico reprimió violentamente las protestas de los manifestantes balochi que se reunían frente a una comisaría en Zahedan, lo que llevó a lo que se le conocería como la «masacre de Zahedan» o «viernes sangriento», que dejó más de 90 personas muertas. La represión del pueblo Balochi es casi la normativa a seguir. Me gustaría recordarles a los lectores que el 27 de noviembre, 2022 el régimen ejecutó a Mohammad Umar Khama Ejbari de la provincia de Jurasán, quien fue encarcelado por falsos cargos de asesinato. Recientemente, las autoridades penitenciarias iraníes ejecutaron a Changyz Gorgaij Baloch, acusado de tráfico de drogas sin pruebas y ahorcaron a Nyaz Gul, baloch de 24 años, quien fue condenado a muerte sin habérsele hecho un juicio justo. Además, según informes, el poder judicial iraní en la ciudad de Zahedán condenó a muerte a dos hermanos baluchi menores, Mohammad Rakhshani, de 15 años y a Ali Rakhshani de 16.

El nexo Irán-Pakistán

Beluchistán se divide en tres países: Irán, Afganistán y Pakistán. Irán y Pakistán han estado cooperando para reprimir la lucha del pueblo baluchi por su auto-determinación desde tiempos del sha de Irán.

Tal como informó incluso el diario pakistaní Dawn: «La ruptura de Pakistán (en 1971, una crisis interna en Pakistán resultó en una tercera guerra entre India y Pakistán y la secesión de Pakistán Oriental, que creó el estado independiente de Bangladesh) decepcionó al Sha. El mayor desmembramiento de Pakistán fue una pesadilla para él y este estaba preocupado por las crecientes actividades de los insurgentes en Beluchistán… Afganistán era otra área de preocupación común entre los dos países, considerando especialmente la dura postura del primer ministro afgano Muhammad Daud Khan contra Pakistán luego de su golpe de estado en el año de 1973… Khan también siguió insistiendo en que Afganistán ya no podía hacerse la vista gorda ante los sufrimientos de los baluchi… Sin embargo, el Sha concibió que los soviéticos avanzaban su agenda a través de Kabul que en última instancia tenía como objetivo la creación de un Gran Beluchistán y el inevitable desmembramiento de Irán y de Pakistán. El Sha insistió en que Pakistán lanzase una operación militar en contra del Frente de Liberación Baloch».[1]

De hecho, en 1973, el Sha de Irán visitó Pakistán por invitación del presidente Zulfikar Ali Bhutto, cuya principal oposición era la facción pakistaní del Partido Nacional Awami (PNA). El PNA estaba compuesto por líderes baluchis y pashtunes y estaba dirigido por el veterano líder baluche Nawab Khair Bakhsh Marri, un nacionalista baluche que creía en el camino hacia un sistema federal. Sin embargo, después de la violenta represión de Bhutto contra el PNA y el pueblo balochi, el Frente de Liberación Baloch lanzó una sublevación contra el gobierno central de Pakistán que duró desde el año 1973 hasta 1977, en el que el clan Marri lideró el camino. Nawab Khair Bakhsh Marri fue en realidad «la pieza clave» de la insurgencia baluchi del año 1973.[2]

Temiendo que el levantamiento baluchi se expandiera desde el Beluchistán ocupado por Pakistán (POB) hasta el Beluchistán ocupado por Irán (IOP), Irán patrocinó operaciones militares terrestres y aéreas contra el pueblo baluchi. El ejército del Sha proporcionó los equipos militares y de apoyo financiero al ejército pakistaní. Un acuerdo mutuo entre los dos países allanó el camino para que Pakistán dispusiera de 30 helicópteros de ataque Huey Cobra y una ayuda financiera de millones de dólares para realizar y sostener operaciones militares en contra del pueblo baluchi. El conflicto se cobró la vida de aproximadamente 15.000 baluchis y 5.000 miembros del ejército de Pakistán. Luego, el régimen de Bhutto fue derrocado por el general Zia-ul-Haq, quien liberó de la cárcel a los líderes del PNA. Nawab Khair Bakhsh Marri, junto a miles de patriotas Marri Baloch, emigraron a Afganistán y desde allí continuaron su lucha política por la independencia de Irán y de Pakistán.

La cooperación Irán-Pakistán contra el pueblo Balochi continúa hasta el día de hoy, ya que las políticas represivas del Sha contra las minorías continúan con el régimen de la República Islámica. Recientemente, el día 26 de noviembre, 2022 las fuerzas aéreas de Pakistán utilizaron drones suicidas fabricados en Irán contra un campamento del Ejército de Liberación de Baloch en Kahan, una aldea en Beluchistán controlada por Pakistán. En el ataque con drones, 8 combatientes Balochi perdieron la vida.[3]

Conclusión

El nexo entre el Servicio Interno de Inteligencia (SII) de Pakistán y el CGRI de Irán está poniendo en peligro la paz regional y obstaculizando la economía global. El SII y el CGRI intercambian equipos militares, comparten inteligencia y promueven y patrocinan guerras de poder que amenazan los intereses occidentales en la región. Además, Teherán e Islamabad ayudan respectivamente a China y Turquía a implementar sus agendas expansionistas en el subcontinente.

Beluchistán posee una posición geográfica estratégica y es una importante puerta de entrada económica, con billones de dólares en minerales subterráneos de tierras raras tales como petróleo, gas, uranio, cobre y carbón y los dos puertos marítimos profundos de Gawadar y Chabahar. Beluchistán es el puesto de avanzada perfecto para contrarrestar y mantener bajo control a Irán y sus ambiciones nucleares y su peligrosa relación con Pakistán que le puede proveer armas nucleares tácticas a Teherán.

Hoy, las minorías en Irán se están dando cuenta de que deben permanecer unidas para poner fin a la República Islámica y obtener la independencia. Los kurdos, en particular, están desempeñando un papel fundamental al acercarse a las comunidades étnicas indígenas a fin de cooperar en su levantamiento contra el régimen y reescribir las fronteras en la región. El líder del Movimiento Beluchistán Libre, Hyrbyair Marri (hijo del líder baluchi Nawab Khair Bakhsh Marri) también desempeña un papel clave en reunir a las naciones oprimidas en Irán bajo un solo paraguas. Sin embargo, Occidente parece ausente de todo. Los kurdos fueron apoyados por los Estados Unidos y algunos países europeos para derrotar al EIIS, pero desafortunadamente, luego los dejaron solos para que fuesen masacrados.

Según Marri, las minorías en Irán tienen que luchar por sus propios derechos y libertades sin esperar por Occidente, que en cualquier caso debería entender que no puede permitirse pasar por alto la importancia geoestratégica de Beluchistán, Kurdistán y Ahwaz. «Balochistán y Kurdistán se han convertido en procesos destructivos… por sus ocupantes (es decir, el régimen iraní). La comunidad internacional ve nuestra difícil situación, pero permanece toda sorda y muda. Es hora de que los oprimidos se unan», declaró Marri.[4]

(Ver ANEXO: La Carta Magna de Liberación de Beluchistán)

*Rudam Azad es escritor baluchi y activista de los derechos humanos.

Para ver el Anexo y el resto del despacho en inglés, copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/balochistan-strategic-outpost-countering-islamic-republic-iran

