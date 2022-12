La eliminación del equipo alemán de la Copa del Mundo FIFA 2022 provocó muchas expresiones de júbilo en el país anfitrión, Catar. Muchos mensajes en Twitter, especialmente de periodistas cataríes, se burlaron de la selección alemana, afirmando que esta recibió su merecido por centrarse en el tema político en lugar del deporte. Algunos de los tuits incluían referencias peyorativas a la selección alemana, como «basura europea» o «los alemanes homosexuales». Esta retórica refleja la tensión que ha prevalecido entre Europa, especialmente Alemania y Catar debido a las críticas expresadas en Occidente respecto al historial de derechos humanos de Catar y su actitud hacia la comunidad LGBTQ.[1]

La hostilidad hacia el equipo alemán y las expresiones de júbilo por su derrota ya se habían escuchado al comienzo del torneo, luego que Alemania perdiera su primer partido contra Japón. En la fotografía del equipo antes del partido, los integrantes de la selección alemana se taparon la boca con las manos como gesto de protesta por la decisión de la FIFA de prohibir a los jugadores ingresar al terreno de juego con el brazalete ‘One Love’, expresando su solidaridad con la comunidad LGBTQ. Además, la ministra del Interior alemana Nancy Faeser, asistió al partido portando consigo el brazalete.[2] Los cataríes en Twitter se regocijaron por la eliminación del equipo alemán, calificándolo de «justicia divina» y diciendo que Japón le había «cerrado la boca a los alemanes por ellos». Muchos en Twitter también atacaron a Nancy Faeser, llamándola «Sra. Basura» y «perdedora».

Este informe presenta las expresiones de satisfacción por parte de Catar por la derrota de Alemania en la Copa del Mundo FIFA 2022.

Jubilo por la eliminación de Alemania del torneo: «El equipo gay se dirige directo al cesto de basura de la historia»; «Fuera con ustedes»; «Váyanse y no vuelvan»

Las burlas por la selección alemana y las expresiones de satisfacción por su derrota brillaron en la prensa catarí el día 2 de diciembre, 2022 al día siguiente de la eliminación de Alemania del torneo. El portal del diario catarí Al-Sharq publicó un artículo titulado «Habiendo perdido sus credenciales deportivas y de moral, Alemania se marcha de la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar – y los corazones de los fanáticos – por la puerta de atrás». El artículo leía: «En su partido inaugural contra Japón, la selección alemana se centró en transmitir mensajes políticos y se distanció de los deportes y del fútbol en particular a tal punto que las estrellas del fútbol mundial y las masas anhelaban una rápida eliminación de la selección en la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar y eso es tal cual lo que sucedió… Alemania se marchó de la copa del mundo – y los corazones de sus fanáticos en el mundo árabe y musulmán y quizás también en muchos otros lugares, por la puerta de atrás…»[3]

Un artículo en el suplemento de la copa del mundo en el diario catarí Al-Watan fue titulado «¡Cúbranse los rostros de vergüenza!»[4]

El suplemento de la copa del mundo del diario Al-Raya presentó un artículo titulado «¡Los alemanes se fueron por la puerta trasera! El comportamiento de los alemanes les jugó una mala pasada posteriormente y los jugadores saborearon una amarga derrota…»[5]

El editor de diario Al-Watan Muhammad Hamad Al-Marri señaló en un artículo que «el público árabe y musulmán y los defensores de la moral y valores, celebraron con gran felicidad, alegría e incluso con schadenfreude (goce por la desgracia de otro)» cuando Alemania fue eliminada del torneo «derrotada, inclinando su cabeza y cubriéndose el rostro». El equipo alemán, agregó, fue derrotado «porque se desvió de su rumbo… se involucró en temas vergonzosos (es decir, los derechos LGBTQ), se encontró defendiendo los colores del arcoíris y olvidó que su tarea principal era defender los colores de su propio país!»[6]

Tal como se indicó, los usuarios también expresaron sentimientos similares en Twitter. Maryam Aal Thani, miembro de la familia gobernante de Catar, compartió la fotografía de los miembros del equipo alemán con las manos sobre la boca y tuiteó «Fuera con ustedes» con un emoji de risa.[7]

En otros dos tuits ella escribió: «El aeropuerto está en esa dirección» y «esta basura europea está fuera de la copa del mundo».[8]

Luego de la eliminación de Alemania del torneo, comentaristas del canal de deportes catarí Al-Kass se burlaron del equipo llevándose las manos a la boca y despidiéndose con un gesto de adiós.[9]

‘Ola Al-Fares, el presentador del canal Al-Jazeera en Catar, tuiteó la imagen a continuación, con el comentario «Aeropuerto siga la flecha».[10]

Muhammad Sa’adon Al-Kuwari, presentador del canal de deportes catarí BeIN, tuiteó lo siguiente: «No es nuestra costumbre regocijarnos por la desgracia de los demás, pero ellos, los alemanes lucharon contra los árabes por su legítimo derecho a albergar la copa del mundo. Dejaron de lado el fútbol y buscaron constantemente oportunidades para criticar el mundial de Catar. Así las cosas, aunque alegrarse por la desgracia de los demás no es parte de nuestra estructura moral, eso no impide que digamos, ‘fuera con ustedes, diríjanse al aeropuerto’».[11]

El periodista catarí Fawaz Al-‘Ajmi tuiteó lo siguiente: «Ahí va, el equipo que se cubrió la boca y la nariz ante la fragancia del honor y la masculinidad y quería imponer el matrimonio homosexual sobre nosotros. Este se marcha de vuelta a su país, Alemania y nadie lamenta ver que se vaya. Allí podrán respirar el aire que les gusta… Los hombres se casarán con hombres y las mujeres con mujeres, pero lejos de nosotros. Márchense y no vuelvan”.[12]

El periodista catarí Jaber Al-Harmi compartió una fotografía de la ministra del Interior alemana Nancy Faeser y de la canciller belga, Hadja Lahbib, quienes utilizaron el brazalete One Love en los partidos y tuitearon: «Alemania y Bélgica están fuera de la Copa del Mundo FIFA 2022. Gracias a Alá, Catar se libró de ellos. Que todos los homosexuales y sus seguidores se marchen de Catar lo más pronto posible».[13]

Fahed Al-‘Emadi, el gerente del consejo editorial Al-Watan, etiquetó a la ministra del Interior alemán en un tuit que leía: «El samurái japonés (apodo del equipo japonés) ha logrado triunfos gloriosos y está a la cabeza… mientras que el homosexual equipo alemán va directo al cesto de basura de la historia».[14]

El periodista catarí Ebtesam Aal Sa’d se regocijó por la derrota de Alemania en una serie de tuits,[15] escribiendo lo siguiente: «Alemania perdió totalmente su popularidad en la Copa del Mundo FIFA 2022 luego de convertir la copa en un evento político y todo gracias a su ministra del Interior Nancy Faeser, que comenzó una guerra y luego no pudo escapar de sus llamas! ¡Fuera contigo!»; «¡Debemos desinfectar a Zallal, el hermoso y maravilloso resort al norte de Catar donde se alojó el equipo alemán, 70 veces con agua y 30 veces con arena! ¡Qué asco!».

Un video animado en TikTok que muestra al equipo alemán llorando por su eliminación del torneo se volvió viral en las redes sociales.[16]

El periodista Mubarak Al-Khayareen, columnista del diario catarí Al-Arab, compartió una imagen de un aficionado del fútbol japonés recogiendo basura de las gradas luego de un partido, que Al-Khayareen manipuló colocando banderas alemanas y arcoíris sobre la bolsa de basura. .[17]

Satisfacción por la derrota de Alemania ante Japón: «Justicia divina»

Figuras en los medios de comunicación cataríes también expresaron su alegría por la derrota de Alemania en su primer partido de la copa del mundo contra Japón. Hafid Derradji, columnista del diario catarí Al-Quds Al-Arabi y comentarista del canal deportivo catarí BeIN, tuiteó después del partido: «Japón castigó a los alemanes por su insolencia y les dio una lección de fútbol y también de cortesía, deportividad y moral, tras su vergonzosa fotografía antes del partido, en la que protestaban por la prohibición de llevar el símbolo pro-LGBT. Esto es justicia divina. No renunciaremos a nuestros valores, ni identidad ni religión».[18]

El periodista catarí Ebtesam Aal Sa’d compartió la fotografía grupal del equipo alemán y escribió lo siguiente: «Se taparon la boca y nosotros abriremos nuestras bocas en júbilo. Por Alá, me alegro de que perdieran».[19]

El periodista catarí Fawaz Al-‘Ajmi tuiteó: «Los alemanes querían contaminar la copa del mundo en Catar con homosexuales, pero el suelo puro de Catar los expulsó con su primera derrota, ante Japón. Esperemos a que finalmente sean eliminados de todo el torneo».[20]

Sentimientos similares fueron expresados en los diarios de Catar. El suplemento de la Copa del Mundo FIFA 2022 del diario Al-Sharq salió publicado con el titular «Japón le ha cerrado la boca a los alemanes», en alusión al gesto de los jugadores alemanes de taparse la boca durante la foto del equipo. El artículo afirmaba que la derrota de Alemania fue «el resultado lógico de su enfoque en los temas fuera del campo de juego».[21]

Una caricatura publicada en el diario Al-Sharq se burló de la derrota de Alemania, transmitiendo de que perdió el juego porque defendió los derechos de los homosexuales en lugar de defender su objetivo.[22]

Duro ataque personal contra la ministra del Interior alemana: «Sra. Basura», «perdedora»

Otro objetivo de los ataques fue la ministra del Interior de Alemania Nancy Faeser, quien asistió al partido contra Japón con el brazalete One Love y también publicó una foto de esto en su página Twitter, provocando muchas respuestas de enojo de los periodistas cataríes en Twitter. Ebtesam Aal Sa’d etiquetó a Faeser en una serie de tuits peyorativos.[23] En uno de ellos, este compartió una caricatura del caricaturista de Al-Sharq Muhammad ‘Abd Al-Latif en el que muestra el brazalete en el brazo de Faeser de cubeta de basura apestoso y comentó en inglés: «¿Ve usted esto, señora Basura?!»

En otro tuit, ella compartió una fotografía de hinchas japoneses (a quienes identificó erróneamente como los jugadores del equipo japonés) burlándose del gesto de los alemanes cubriéndose la boca con las manos y escribió: «Jugadores de ‘samurái’ (el apodo del equipo japonés) burlándose de los jugadores de la averiada máquina alemana (el apodo del equipo alemán)». Ella agregó en inglés: «Observen a los jugadores japoneses, señora perdedora».

En otro tuit, ella publicó una fotografía de la bandera nazi y escribió lo siguiente: «¿Qué pasaría si uno de nosotros se presentara en un torneo de la copa del mundo en Europa con este símbolo? ¿No somos nosotros libres de hacer esto también?!»

El periodista catarí Ahmed ‘Ali, ex-director general del diario Al-Watan, tuiteó la fotografía de Faeser con el brazalete y escribió lo siguiente: «¿No le da vergüenza? Se comporta usted fuera de su país como una adolescente difundiendo consignas de ‘amor pervertido’ en contradicción con la religión y la moral. Como ministra del Interior, se espera que usted actúe ante los crímenes de discriminación y violencia y odio racistas que proliferan en su país, cuya sociedad cultiva a neonazis y que sufre de falta de seguridad”.[24] El gerente del editorial del diario Al-Watan Fahed Al-‘Emadi, también comentó sobre la imagen tuiteada por Faeser, escribiendo en inglés: «Esto es el colmo de la indignidad y la falta de respeto por las leyes, e indica su falta de moral».[25]

El periodista catarí Jaber Al-Harmi comentó sobre la misma imagen: «Ese es su nivel, degeneración moral… Esperen ser testigos de la desaparición de naciones con tal moral».[26]

En otro tuit, etiquetó a la ministra alemana y llamó a abogados y firmas legales para que presenten una demanda en su contra por «violar el código penal de Catar y los términos y condiciones para ingresar a los estadios de la Copa del Mundo FIFA 2022 en Catar».[27]

El columnista del diario Al-Arab Mubarak Al-Khayareen compartió fotografías de Faeser y de la canciller de Bélgica Hadja Lahbib, quien también utilizó el brazalete One Love en un partido en Catar y escribió en inglés: «Esto no los beneficiará, están destruyendo los valores de la humanidad mientras nosotros los protegemos con nuestra religión y con verdadera humanidad en esta gran ocasión”.[28]

Ahmed bin Khalifa Al-Bina’li, quien se postuló para el parlamento de Catar el año pasado, también compartió las fotografías de las dos ministras y escribió lo siguiente: «Ayer fue la ministra del Interior alemán y hoy es la canciller belga que muestra máxima arrogancia, insolencia e insensibilidad en las gradas de la Copa del Mundo FIFA 2022 al desafiar las leyes de Catar y la tradición del pueblo catarí y de todos los pueblos árabes!! ¡Yo creo que es hora de tomar medidas penales severas y firmes en contra de esta pandilla!»[29]

