Dos destacados columnistas rusos predicen nuevas medidas enérgicas en respuesta al asesinato del propagandista ruso Tatarsky

El bloguero y propagandista militar ruso Maxim Fomin, también conocido como Vladlen Tatarsky, murió en un atentado con bomba el 2 de abril de 2023 en un café de San Petersburgo. La policía arrestó a Darya Trepova, quien le había entregado a Tatarsky la estatuilla con trampa explosiva que lo mató. Dos destacados comentaristas, el columnista principal de Moskovski Komsomolets, Mikhail Rostovsky, y Petr Akopov de RIA Novosti predijeron que el asesinato del bloguero a favor de la guerra y ex combatiente separatista de Donetsk conduciría a represión por parte del gobierno.

Para Rostovsky, el vínculo establecido por las autoridades entre los partidarios del disidente encarcelado Alexei Navalny y los servicios especiales ucranianos significaba que los dos temas, hasta ahora separados, se habían fusionado en uno solo. Incluso los partidarios pasivos y de bajo nivel de Navalny ahora formaban parte de un juego justo. Akopov, aunque el título de su columna es «Kiev se convirtió en terror. Moscú no puede esperar más», apenas menciona a Ucrania. Para él, el asesinato de Tatarsky recuerda la ola terrorista durante la era zarista, cuando muchos de los terroristas eran hijos de la nobleza y funcionarios estatales. Según Akopov, hoy en día, los jóvenes ricos de Moscú y San Petersburgo son los apologistas y los reclutas potenciales para los ataques terroristas.

MEMRI presenta los dos artículos a continuación:

Vladlen Tatarsky (Fuente: Aif.ru)

En una columna titulada «Las consecuencias políticas del asesinato de Vladlen Tatarsky: los ecos de la explosión de San Petersburgo serán ensordecedores», Rostovsky afirma que la represión posterior al asesinato solo aumentará aún más. En su columna, Rostovsky escribió:

“Los ataques terroristas emblemáticos siempre cambian el panorama político de la manera más radical. El atentado con bomba en San Petersburgo, que hirió a más de tres docenas de personas y mató al corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky, será una fuerte afirmación de esta regla.

Un extracto de la declaración oficial del Comité CNAional Antiterrorista [en adelante, CNA] dice: ‘Se ha establecido que… el acto terrorista contra el famoso periodista Vladlen Tatarsky fue planeado por los servicios especiales ucranianos con la participación de agentes de entre los que cooperan con la llamada Fundación Anticorrupción de Navalny.’

Solo 29 palabras. Pero imagina cuánto cambiarán un país que ya ha cambiado drásticamente desde febrero pasado.

Hasta la noche del 2 de abril de 2023, el estado ruso tenía dos enemigos separados: el régimen de Zelensky en Kiev y la llamada ‘Fundación Anticorrupción de Navalny’, prohibida en Rusia como una organización extremista y reconocida como agente extranjero. Ahora estos dos enemigos se han fusionado en uno, transformándose en una hidra de dos cabezas.

Y, como corresponde a una hidra (en caso de que hayan olvidado la mitología griega, es una serpiente de agua de muchas cabezas), este enemigo no lucha abiertamente sino que ataca de forma clandestina y luego trata de ‘esconderse en la hierba alta’.

Desde el punto de vista del estado, los métodos para combatir a tal enemigo solo pueden basarse en la ausencia total de cualquier sentimentalismo. De hecho, este principio, una completa falta de sentimiento, fue proclamado por el Kremlin inmediatamente después del inicio de la SVO [la operación militar en Ucrania].

Para citar nuevamente la declaración de Vladimir Putin del 16 de marzo de 2022, ‘El Occidente colectivo está tratando de dividir nuestra sociedad especulando sobre pérdidas militares, sobre las consecuencias sociales y económicas de las sanciones, [se esfuerza al] provocar conflictos civiles en Rusia y, usando su quinta columna [en Rusia], para lograr su objetivo. Y el objetivo es solo uno, la destrucción de Rusia, como ya he dicho.’

‘Pero cualquier pueblo, especialmente el pueblo ruso, siempre puede distinguir a los verdaderos patriotas de la escoria y de los traidores y simplemente los escupe como un mosquito que accidentalmente voló a la boca, los escupe en el panel [un lugar donde una prostituta espera por clientes]. Estoy convencido de que esta autodepuración natural y necesaria de la sociedad sólo fortalecerá a nuestro país, nuestra solidaridad, cohesión y disposición para enfrentar cualquier desafío.’

Todos los puntos principales (sobre las ‘escorias y traidores’, sobre la ‘quinta columna’, sobre los ‘mosquitos’ que pronto serán ‘escupidos’) ya estaban esbozados entonces. Pero acción, como saben, es igual a reacción.

Hasta ahora, las autoridades rusas no tenían ninguna razón ni necesidad de recurrir al tipo de medidas duras, que el presidente ruso había insinuado (o más bien declarado abiertamente). Ahora ha surgido esa razón.

La declaración del Comité Nacional Antiterrorista utiliza una redacción bastante cautelosa. No equipara a toda la ‘llamada Fundación Anticorrupción de Navalny’ con ‘agentes de los servicios secretos de Ucrania’. Pero, ¿se trata de un matiz político o puramente lingüístico? Mi instinto me dice: a medida que pase el tiempo, se tratará cada vez más de detalles lingüísticos sin significado político aplicado.

Trataré de decirlo de manera menos vaga. Los acuerdos de Rusia con los servicios de seguridad y el ejército de Ucrania están en su mayoría ‘al margen de la SVO’. Sin embargo, de ninguna manera todas las personas que formaron la columna vertebral o fueron simplemente partidarios de la ‘llamada Fundación Anticorrupción de Navalny’ ahora residen donde el propio Navalny está [es decir, en prisión], o donde residen sus subordinados clave, Leonid Volkov (reconocido como agente extranjero) o Maria Pevchikh [en el exilio en el extranjero].

Un buen número de personas que se han asociado con la ‘llamada Fundación Anticorrupción de Navalny’ todavía viven en Rusia.

Desde el momento en que se hizo pública la declaración de la CNA el 3 de abril de 2023, todas estas personas se convierten en potencialmente sospechosas a los ojos de las autoridades. Son sospechosos no solo en términos de posible actividad anti-estatal, sino también en términos de actividad terrorista. Esta es una historia diferente.

Tomemos a Daria Trepova, por ejemplo, su apodo en línea es Tykvochka [pequeña calabaza]. Publica sus fotos en las redes sociales con atuendos y poses frívolos. ‘Experiencia de vida rica’ en la forma de trabajar como vendedora en salas de exhibición de moda. En forma completamente inesperada, un personaje tan aparentemente inestable se convierte en perpetrador (voluntaria o involuntariamente, es otra cuestión) de un terrible acto de terror.

Darya Trepova (Fuente: Tsargrad.tv)

Si así es como se ve ahora el rostro del terror moderno, entonces, ¿quién de los individuos vinculados en el pasado a la ‘llamada Fundación Anticorrupción de Navalny’ podría estar fuera de toda sospecha? La respuesta es evidente.

Pero un endurecimiento de la postura del Estado hacia los ‘basura y traidores’ y la ‘quinta columna’ (permítanme recordarles que todas estas son palabras de Putin) no puede ser percibido de ninguna manera como la única consecuencia importante del ataque terrorista en San Petersburgo.

Una consecuencia no menos importante y significativa es el endurecimiento de las actitudes dentro de la propia sociedad rusa. Un acto terrorista en un café concurrido, en un espacio público, en el que los niños pueden haber estado (y estaban) presentes, es cruzar la línea, un violación de todos los tabúes posibles.

Y la acción, como ya les he recordado una vez en este texto, tiene una reacción igual y opuesta [la tercera ley de Newton]. Nuevamente, no quiero descifrar lo que esto significará en términos prácticos. Me limitaré a simplemente declarar que el día del ataque terrorista en San Petersburgo, el 2 de abril, ya se ha convertido en uno de los hitos más importantes en la historia moderna de Rusia. Un hito con un gran y sangriento signo menos «[1].

Sin minimizar el papel de los servicios de seguridad, Petr Akopov cree que el principal campo de batalla será la propia sociedad rusa. Akopov escribió:

«Muchos no tienen dudas de que el asesinato de Vladlen Tatarsky fue un asesinato por contrato, pero la investigación debe revelar tanto a los autores intelectuales como a los cómplices de Daria Trepova, quien entregó el busto lleno de explosivos [del propio Tatarsky] al corresponsal de guerra.

Sin embargo, es más probable que la propia Trepova haya sido manipulada. Es decir, en realidad no se dio cuenta de que estaba participando en un ataque terrorista. Esto no la exonera, pero agrega un elemento adicional a un tema crucial que debe ser discutido en conjunto con la lucha contra el terror que emana de Kiev ¿Qué tan grande es la amenaza del terror juvenil radical en Rusia?

El apellido del ‘atacante’ de San Petersburgo parece enfatizar casi deliberadamente la relevancia del tema, [ya que] hace casi un siglo y medio, el jefe de la policía de Moscú, gobernador general Trepov, fue asesinado en San Petersburgo [ en un atentado terrorista].

Vera Zasulich, quien le disparó, fue absuelta por un jurado, y así comenzó la era del terror individual en Rusia. Entre la bala disparada por Zasulich en 1878 hasta la revolución de 1917 hubo varias olas de terror individual que resultaron en el asesinato del zar Alejandro II, el primer ministro [Piotr] Stolypin, varios ministros y gobernadores, muchos funcionarios y policías.

Naturalmente, el terror era parte de la ‘lucha revolucionaria’. Aunque fueron principalmente los miembros del Partido Socialista Revolucionario quienes confiaron en esta herramienta, mientras que la mayoría de la oposición radical (casi todos los cuales eran marxistas de diversos tipos) la condenaron formalmente, los métodos terroristas ganaron gradualmente el apoyo no oficial de bastantes [miembros] de la oposición liberal, incluso en la Duma.

En universidades, oficinas editoriales y salones, la gente se regocijaba con la noticia del asesinato de otro ‘sátrapa’ y ‘derzhimorda’ [oficial del gobierno despreciado o matón opresor]. Además, la elección misma de los objetivos para los intentos de asesinato estaba determinada en gran medida por la postura de la ‘sociedad progresista’ (es decir, la ‘gente hermosa’). La última ola masiva de asesinatos del ‘pueblo del zar’ terminó en 1907, cuando Stolypin restableció el orden en el país y suprimió lo que más tarde se llamó la ‘Primera Revolución Rusa’. Sin embargo, cuatro años más tarde, en Kiev, la bala del asesino también lo alcanzó. Pero después de 1917, el terror se convirtió en la norma, el terror individual pronto fue relegado a un segundo plano por el terror estatal, y el país se sumió en el caos y el derramamiento de sangre en la guerra civil.

No hubo terror político individual desde entonces, ni durante los años del gobierno soviético (el asesinato de Sergei Kirov en 1934 fue presentado artificialmente como una conspiración) – ni en los años postsoviéticos. El terror asociado con las guerras de Chechenia sucedió, pero tuvo otras razones, objetivos y métodos. Pero era inaudito que una parte de la sociedad quisiera matar a funcionarios del gobierno o simpatizantes de estos personajes.

El hecho de que Trepova no fuera consciente de lo que estaba haciendo (pensando que el busto contenía un dispositivo de escucha) no cambia nada. A juzgar por los esfuerzos que hizo para infiltrarse en el medio patriótico, ella estaba jugando conscientemente al ‘ revolucionario’ y ‘luchador por una causa justa’. Trepova, a pesar de su participación en mítines contra la guerra y su asociación con la oposición radical, ciertamente no es Zasulich, quien en el momento del intento de asesinato ya había pasado por el grupo [del nihilista ruso Sergey] Nechaev, la prisión de Petropavlovsk y el exilio.

Pero muchos de los emigrantes y opositores radicales en Rusia justifican a Daria exactamente de la misma manera; argumentan que ella mató a un ‘belicista’. Se ignora deliberadamente que hay un proceso de legalización del terror (al menos a ojos de la opinión pública): ‘Para vivir entre lobos, hay que aullar como un lobo’, dicen los admiradores de Zasulich y Trepova.

Hasta ahora, hemos sido testigos solo de los primeros intentos de esta legalización, pero el incendio de los centros de reclutamiento militar, así como los asesinatos de Dugina y Tatarsky ya han ocurrido. Una gran parte de los posibles ‘terroristas’ activos huyeron al extranjero, pero los jóvenes rusos crédulos y buscadores de justicia están nuevamente siendo atraídos por el camino de ‘combatir el mal por todos los medios posibles’. Si esto fuera solo obra de los servicios de seguridad ucranianos, no sería tan malo, es mucho peor cuando los que se hacen pasar por ‘nuestros muchachos’, nuestros conciudadanos, que supuestamente ‘luchan por la libertad de su patria’, están comprometidos en esto.

La paradoja es que aquellos que durante años han estado asustando a todos con una repetición de 1937 [gran terror en la Unión Soviética] y el terrorismo estatal, de hecho, se han convertido en terroristas o, como mínimo, lo están apoyando moralmente. Dios no permita que estemos al borde de una nueva ola de terror ruso, porque los servicios de seguridad por sí solos no rectificarán la situación (aunque su trabajo es muy importante).

El antídoto clave contra el terrorismo es el ambiente social. Pero mientras la absoluta mayoría de nuestro pueblo se opone inequívocamente al terror y condena a los terroristas, en algunos estratos de la sociedad (por ejemplo, entre algunos jóvenes y estudiantes en ambas capitales [Moscú y San Petersburgo]) las cosas no están tan claras. Es precisamente allí donde los herederos de la ‘tradición terrorista revolucionaria’ buscarán, y ya están buscando, una audiencia y seguidores agradecidos. Necesitan nuevos [Vera] Zasulichs, [Sophia ] Perovskayas,[2] [Ivan] Kalyayevs[3] y [Dmitry] Bogrovs,[4] mientras que nosotros necesitamos una Rusia grande, unida y justa».[5]

1] Mk.ru, 3 de abril de 2023.

[2] Aristócrata ruso ahorcado por liderar el asesinato del zar Alejandro II en 1881.

[3] Ivan Kalyayev, hijo de un inspector de policía, fue ahorcado por su papel en el asesinato del Gran Duque Sergei Alexandrovich, Gobernador General de Moscú en 1905.

[4] Dmitry Bogrov asesinó a Stolypin en 1911.

[5] Ria.ru, 9 de abril de 2023.