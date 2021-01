El FBI ha arrestado a un nuevo sospechoso supuestamente implicado en el asalto al Capitolio protagonizado por un grupo de seguidores del presidente Donald Trump la semana pasada.

La creciente lista de arrestados ha sido engrosada por un residente de la ciudad de Nueva York, Aaron Mostofsky, según ha confirmado un vocero del FBI citado por Reuters.

El pasado 6 de enero, una protesta de seguidores del presidente saliente de EE.UU. desembocó en una irrupción de manifestantes en la sede del Congreso del país mientras se llevaba a cabo el conteo de los votos electorales que confirmaría el triunfo del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales.

Los enfrentamientos costaron la vida de cuatro participantes de la protesta y de un oficial de la Policía del Capitolio.

Al día siguiente del asalto, el periódico The New York Post publicó un video de un hombre vestido con un excéntrico disfraz de pieles en el Capitolio, al que identificó como Aaron Mostofsky, hijo del juez de la Corte Suprema de Brooklyn (Nueva York) Shlomo Mostofsky.

En la grabación, el manifestante, que porta un escudo policial, habla con un reportero a quien le asegura que las elecciones habían sido robadas.

His name is Aaron Mostofsky. His dad is Brooklyn Supreme Court Judge. pic.twitter.com/fo4eC7mGqp

— Scoot 😷 (@ImpeachmentHour) January 8, 2021