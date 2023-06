El Frente de Resistencia (TRF) – Descifrando el doble juego de Pakistán en la Yihad de Cachemira

A principios de junio de 2023, estalló una controversia en Jammu y Cachemira después de que los directores de dos escuelas supuestamente pidieran a las alumnas que dejaran de usar el hiyab o abaya, una capa que cubre todo el cuerpo, en las aulas.[1] «Les dije a los maestros que les pidieran a los estudiantes que no usen abayas coloridas en las instalaciones, pero que pueden venir en abayas hasta que lleguen a la escuela», dijo el director de la Escuela Secundaria Superior Vishwa Bharti, con sede en Srinagar, y enfatizó la necesidad de «un código de vestimenta adecuado». [2]

Este documento no trata sobre el debate sobre el hiyab en algunos estados de la India, sino sobre The Resistance Front (TRF), una organización terrorista recientemente establecida que ha surgido en Jammu y Cachemira de la India en los últimos años. Poco después de que estallara la controversia escolar, TRF emitió un comunicado en el que acusó a la Escuela Secundaria Superior Vishwa Bharti y a la Escuela Estatal Secundaria Superior para Niñas que estaba sumida en la misma controversia, de «tratar de safronizar» Cachemira, con safronización, refiriéndose a una política de hinduización.[3]

En la declaración, TRF amenazó con matar a los maestros y directores de las escuelas, diciendo que sus combatientes tenían detalles completos de «maestros y otro personal que está involucrado en estos incidentes. No deben olvidar el destino de Rajni Bala y otros».[4] Rajni Bala era un maestro de escuela hindú que fue asesinado a tiros en mayo de 2022 por terroristas islámicos, que han estado matando a no musulmanes en Cachemira en los últimos años. Sin embargo, el nombre TRF es en sí mismo relativamente nuevo.

Un aviso de diciembre de 2022 publicado por la Agencia Nacional de Investigación (NIA) de India ofrece recompensas por información que conduzca al arresto de cuatro terroristas, dos de los cuales son ciudadanos paquistaníes, mientras que los cuatro pertenecían tanto a Lashkar-e-Taiba (LeT) como al Frente de Resistencia, lo que significa que no habíadistinción entre las dos organizaciones yihadistas.

El Frente de Resistencia (TRF) surgió en 2018 o 2019. Parece tener un nombre secular, a diferencia de las organizaciones yihadistas conocidas como Lashkar-e-Taiba (LeT), Hizbul Mujahideen (HuM) y Jaish-e-Muhammad (JeM). , que parecen haber pasado a la clandestinidad recientemente. Sin embargo, en términos de objetivos y metodología, los combatientes de TRF han adoptado el método exacto de yihad seguido por LeT, JeM y HuM, continuando la lucha yihadista de estos grupos contra las fuerzas armadas indias en Cachemira.

El nacimiento de TRF tiene sus raíces en la historia reciente. El Grupo de Trabajo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) del organismo de control global contra el lavado de dinero colocó a Pakistán en su lista gris en 2018, por no controlar el financiamiento del terrorismo. El 5 de agosto de 2019, el gobierno indio tomó la decisión trascendental de desechar el artículo 370 de la Constitución india, eliminando así el estatus especial de Jammu y Kashmir. Mientras que LeT y JeM pasaron a la clandestinidad en Pakistán para ayudar a Islamabad a escapar de la censura del FATF, la rama de LeT en Jammu y Cachemira de la India comenzó a aparecer bajo la bandera del Frente de Resistencia (TRF) para continuar la yihad contra la India.

Durante más de cuatro décadas, el Inter-Services Intelligence (ISI) del ejército paquistaní ha creado, alimentado, protegido y respaldado organizaciones yihadistas como el Emirato Islámico de Afganistán (la organización talibán), así como LeT, JeM, HuM y una multitud de grupos terroristas anti-India. También se sabe que utiliza las tácticas de crear, desmantelar, renombrar y volver a armar grupos yihadistas, como los desencadenados por la acción del FATF contra Pakistán y que dieron como resultado el nacimiento de TRF. Tales tácticas ayudan a Pakistán a avanzar en sus objetivos de política exterior en Afganistán e India, especialmente en Jammu y Cachemira. Como resultado de estas maniobras y otras medidas adoptadas por Pakistán, el FATF retiró a Pakistán de los países bajo «supervisión aumentada» o la lista gris en 2022. [5]

Sin embargo, la política creativa de ISI de impedir que las organizaciones yihadistas trabajen dentro de Pakistán pero dejar que causen estragos en otras partes de Afganistán y Cachemira sigue vigente. En mayo de 2020, en una entrevista con el periodista Vijaita Singh, el director general de policía de Jammu y Kashmir, Dilbag Singh, describió a TRF como «un grupo estacional» establecido para ayudar a Pakistán a escapar del escrutinio internacional derivado de la sanción del FATF. [6]

La Escuela Secundaria Superior Vishwa Bharti negó que a las estudiantes que usaban abayas se les prohibiera ingresar a la escuela (imagen: Twitter)

Como era de esperar, TRF ha reclamado ataques terroristas en Jammu y Cachemira, que son esencialmente llevados a cabo por LeT y otros grupos yihadistas. «Esta es una oferta del país vecino [Pakistán] para darle al grupo un matiz indígena; todos están respaldados por Lashkar-e-Taiba… Pakistán ha estado contrabandeando armas desde el otro lado de la frontera para armarlos», señaló Singh, el jefe de policía. [7]

Un informe de enero de 2023 decía: «Lashkar [LeT] y Jaish-e-Muhammad tenían connotaciones religiosas y Pakistán no quería eso. Querían que la militancia de Cachemira pareciera indígena. Por lo tanto, optaron por la ‘Resistencia’ [como parte de nombre de TRF]». [8]

Claramente, los funcionarios de seguridad en Cachemira no ven una distinción entre TRF y LeT porque no existe. Durante varias operaciones de seguridad de las fuerzas armadas indias en Jammu y Cachemira, se supo que los terroristas asesinados eran ciudadanos paquistaníes, entre ellos miembros de LeT, HuM y JeM. Sin embargo, los ataques realizados por ellos fueron reivindicados por TRF.

En diciembre de 2022, un blog vinculado a TRF publicó una lista negra de 56 empleados de la comunidad, lo que provocó un temor generalizado entre los pandits de Cachemira, especialmente porque los terroristas islámicos han estado atacando a los no musulmanes que trabajan en Cachemira.[9] Los pandits de Cachemira son hindúes empleados en el Valle de Cachemira bajo el Paquete de Rehabilitación del Primer Ministro (PMRP), la mayoría de los cuales se fueron de Cachemira debido a las amenazas de los grupos islamistas en la década de 1990. Desde entonces, el gobierno federal indio ha intentado rehabilitar a los pandits de Cachemira que abandonaron el Valle de Cachemira.

En enero de 2023, el Ministerio del Interior de la India (MHA) prohibió TRF y la declaró una organización terrorista. La notificación de la MHA nombró al jeque Sajjad Gul como el comandante clave de la TRF y, entre otros cargos, dijo que estaba «reclutando jóvenes a través de medios en línea para promover actividades terroristas» y también estaba «involucrado en operaciones psicológicas en las plataformas de redes sociales para incitar a la gente de Jammu y Cachemira para unirse a grupos terroristas contra el estado indio».[10]

Según el reporte anual del Departamento de Policía de Jammu y Kashmir, según informan los medios indios, «el número máximo de militantes asesinados en el valle [de Cachemira] en el año 2022 pertenecía a la TRF o LeT con 108, seguido de Jaish [ JeM] con 35. Además, de las 100 personas que se unieron a las filas militantes este año, 74 se integraron al grupo [TRF]».

Pakistán pudo haber escapado de la lista gris de FAFT, pero el surgimiento de TRF como un grupo yihadista que funciona como señuelo para Lashkar-e-Taiba en Cachemira refleja cómo la política de Pakistán de usar grupos terroristas yihadistas continúa sin cambios.

* Tufail Ahmad es miembro principal de la Iniciativa de Islamismo y Contra-radicalización de MEMRI.

