Los baluchis son un grupo étnico originario de Baluchistán, al suroeste de Asia. En el siglo pasado, con la fundación de los estados-nación modernos, su tierra natal fue ocupada y dividida entre Irán, Afganistán y Pakistán. No existen estadísticas nada fiables sobre el número total de baluchis existentes, aunque en el año 2013 su población se estimó en unos 10 millones.[1] Aproximadamente, alrededor del 70% de la población baluchi total vive en Baluchistán, es cual está controlado por Pakistán, mientras que el 20% habita en la provincia de Sistán y Baluchistán, al sureste de Irán y alrededor del 10% reside en las áreas del sur de Afganistán.

A lo largo del siglo 20 y hasta el día de hoy, los baluchis se han enfrentado a una discriminación sistemática, masacres y reasentamientos forzados. Estos han sido privados de sus derechos culturales, sociales, económicos y políticos en su propia patria.[2] Luego de la fundación de la República Islámica en el año de 1979, debido a su adhesión al islam sunita, los baluchis en Irán han sido objeto de discriminación religiosa además de la discriminación étnica ya existente.

Los baluchis se han resistido con vehemencia a varias políticas de asimilación que fueron orquestadas por los gobiernos centrales de Irán y Pakistán. De hecho, la reciente sublevación en Irán – ampliamente llamada Enghelab-e 1401 (que significa la «Revolución del 2022») por los manifestantes en todo el país, ha avivado una vez más las llamas del nacionalismo baluchi y su demanda a lograr su libertad y auto-determinación.

Molavi Abdolhamid emerge como líder principal en contra del régimen

Durante décadas, independientemente de sus opiniones e ideologías políticas, los baluchis se han aliado con Molavi Abdolhamid Ismaeelzahi, el imam sunita de Zahedan, quien se ha convertido en líder carismático con fuerte influencia sobre los musulmanes sunitas en todo Irán, incluyendo a los kurdos.

Desde el comienzo del alzamiento en Irán, Molavi Abdolhamid ha criticado duramente a las autoridades por su brutalidad y por acusar a los manifestantes de delitos capitales. El día 2 de diciembre, 2022 el imam sunita dijo en un sermón que el régimen iraní debería rendir cuentas por asesinar manifestantes sunitas anti-régimen. Este instó al régimen a «sentarse» con los manifestantes y llegar a concretar un «término medio» agregando: «Donde se impiden críticas, se crea tiranía».

Molavi Abdolhamid dijo lo siguiente: «Durante 44 años, hemos sufrido de discriminación, desigualdad y presiones. Todo el pueblo iraní ha sufrido de discriminación… Pero ahora, la población está exigiendo sus derechos. Estamos haciendo demandas. Nosotros, quienes estamos aquí, también estamos cansados de discriminación y presiones. Estamos cansados de tanta pobreza. No nos encierren. No golpeen a la población. Esta gente tiene hambre. Siéntense con ellos y lleguen a un término medio… Nos hemos muerto. … Aquí hemos muerto. Aquí nos asesinaron con ametralladoras, sin razón alguna… Nos asesinaron pero nosotros no asesinamos a nadie y no permitiremos que nadie mate a nadie».[3]

En respuesta a la brutal represión del régimen contra el pueblo baluchi, Molavi Abdolhamid también pidió a las autoridades iraníes que celebraran un referéndum sobre la auto-determinación. El día 4 de noviembre, durante un sermón de los viernes en la ciudad de Zahedan, Molavi Abdolhamid dijo lo siguiente: “Celebren un referéndum con observadores internacionales. Funcionarios, escuchen el clamor del pueblo. La gente ha estado protestando en las calles durante 50 días; no pueden hacerlos retroceder matándolos y encarcelándolos, porque han visto sangre y han asesinado a los suyos. Celebren un referéndum y vean qué es lo que quiere el pueblo de Irán y con qué tipo de cambio se sentirán felices».[4]

El llamado de Molavi Abdolhamid se produjo luego que el general de brigada Ahmad Shafaei, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Baluchistán, dijera que los enemigos de Irán habían señalado a Zahedan como la primera ciudad en «caer», pero que la fuerza élite frustró sus esfuerzos.[5] El comentario se produjo luego que el régimen islámico reprimiera violentamente las protestas de los manifestantes en Balochi el día 30 de septiembre, lo que llevó a lo que se conoció como la «masacre de Zahedan» o «Viernes Sangriento», en la que murieron más de 90 personas.[6]

En respuesta a la llamada de Molavi Abdolhamid, la agencia de noticias Tasnim calificó al imam sunita de «fuente de inseguridad» en Sistán y Baluchistán, afirmando que en su lugar este debería pedirle a sus «amigos dictadores sauditas que celebren un referéndum».[7] El 28 de noviembre, 2022 el medio de comunicación en Londres Iran International, publicó un audio filtrado de Qasem Qoreyshi, subcomandante de las fuerzas paramilitares Basij, en el que revela su preocupación por el creciente levantamiento en el país y el creciente poder político de Molavi Abdolhamid en Baluchistán.[8]

En el audio, Qoreyshi declaró que el líder supremo Ali Jamenei exigió que se le advirtiera a Molavi Abdolhamid. Luego agregó: «Cometimos un error con Abdolhamid. Primero eliminamos a los líderes tribales de la región para darle más crédito a Abdolhamid. Sin embargo, este no cargó consigo mucho peso en el pasado».[9]

«Buen baluchi – mal baluchi»

Durante décadas, los gobiernos de Irán y Pakistán han creado una dicotomía «buenos baluchis y malos baluchis». Un «buen baluchi» es el que acepta las políticas de asimilación, y un «mal baluchi» es el que desea preservar su identidad y su idioma. En consecuencia, los baluchis que luchan por sus derechos humanos y étnicos básicos han sido descritos como incrédulos, terroristas y mercenarios de potencias extranjeras (es decir, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel),[10] mientras que los baluchis pro-gobierno, en su mayoría mulá y líderes, han sido descritos como nobles y leales.

Sin embargo, el reciente levantamiento contra el régimen unió, aún más, al pueblo baluchi, que lucha por la caída de la república islámica y por su auto-determinación, tras décadas de vivir bajo represión. Las mujeres de Sistán y Baluchistán también han participado activamente en la sublevación en curso. Se ha visto a mujeres en Zahedan sosteniendo pancartas con el dicho «Mujer, vida, libertad» y cantando consignas en contra del régimen, como el de «Ya sea con hiyab o sin él, hacia la revolución».

Cabe señalar que un informe reciente de la organización Iran Human Rights (IHRNGO) muestra que «los prisioneros baluchis representaron el 21% de todas las ejecuciones en el año 2021, aunque solo representan del 2 al 6% de la población de Irán».[11] También cabe señalar que, debido a la falta de atención médica adecuada, la tasa de mortalidad materna e infantil en la provincia de Sistán y Baluchistán es tres veces mayor que el promedio nacional.[12] Además, la provincia tiene el ingreso per cápita más bajo de Irán, con casi el 80% de los baluchis viviendo por debajo del nivel nacional de pobreza según algunos estimados, a pesar de vivir en un área rica en recursos naturales.[13]

Tras la masacre del régimen iraní perpetrada el 30 de septiembre en Zahedan, el ministro del Interior iraní Ahmad Vahidi, justificó una mayor brutalidad del gobierno contra los baluchis y dijo lo siguiente: «Hemos sido testigos de una gran destrucción por parte de alborotadores y de aquellos que atacaron la unidad, la estabilidad y la comodidad de los baluchis» y ciudadanos no baluchis, cuyo trabajo no es menos de lo que esperamos del enemigo… El enemigo apuntó a nuestra unidad, por lo que debemos demostrar más que nunca que las flechas del enemigo no dieron en sus objetivos y que defendemos a los fuertes. Irán y su soberanía y no permitiremos que el enemigo interfiera en los asuntos del país».[14]

El medio de comunicación patrocinado por el estado Iran In Arabic declaró lo siguiente: «El takfiri y grupos terroristas se extendieron en las provincias de Kurdistán y Sistán y Baluchistán, al oeste y este de Irán, donde intentaron separar las dos provincias para convertirlas en dos estados independientes».[15]

Judanoor Lajai, un símbolo del levantamiento iraní

Judanoor Lajai, un joven baluchi asesinado por el régimen iraní, se convirtió en uno de los símbolos del levantamiento iraní. Justo después del «Viernes sangriento», las fuerzas de seguridad iraníes le dispararon a Lajai. “La bala le dio cerca de la médula espinal, estaba vivo en el hospital, lo único que temíamos era que quedara paralizado, porque tenía las piernas entumecidas. Los médicos dijeron que no era necesario operarlo… El hospital Zahedan Social Security le pertenece a la filial del CGRI…» le dijo una fuente a Radio Zamaneh, afirmando que los funcionarios del hospital dejaron morir a Lajai.[16]

Meses antes, Lajai fue arrestado, torturado y esposado a un mástil por el Basij. La foto viral de él con las manos atadas al asta de la bandera fue tomada por las fuerzas de seguridad iraníes y entregada a su familia. Después de su muerte, esta foto inspiró muchas manifestaciones contra el régimen, ya que Lajai se convirtió en un símbolo de la opresión que sufre el pueblo iraní.

Lajai, que no tenía certificado de nacimiento ni documentos de identidad, tenía una cuenta Instagram en la que subió algunos videos de él mismo bailando en público, lo cual está prohibido en Irán. Aparentemente, en el momento en que estuvo arrestado por pelear con el hijo de Basij, estos videos se usaron para acusarlo. En ese momento, la comunidad baluchi local logró liberarlo, luego de recolectar la suma de 100 millones de tomanes (alrededor de $2,300) para su liberación.[17]

Cooperación militar Irán-Pakistán para contener el nacionalismo baluchi

Mientras tanto, las medidas de seguridad en la frontera iraní-paquistaní se han endurecido desde ambos lados, debido a la preocupación de que los baluchis en Pakistán reaccionen militarmente a la represión de sus co-etnias en Sistán y Baluchistán.

Parece ser que los drones del régimen iraní han sido desplegados recientemente por Pakistán en sus ataques contra los combatientes baluchis. Azad Baloch, un portavoz del Ejército de Liberación Baloch (ELB), dijo en un comunicado que 9 combatientes baluchi murieron en la región de Kahan de Baluchistán en un ataque perpetrado con drones del ejército de Pakistán el día 26 de noviembre. Este acusó directamente a Irán de suministrar drones kamikaze a Pakistán. Irán y Pakistán aún no han rechazado ni confirmado la acusación; sin embargo, acuerdos bilaterales recientes dan pistas sobre la creciente cooperación regional entre los dos países con el único objetivo de contener el creciente nacionalismo baluchi.[18]

Conclusión

El régimen iraní, junto al paquistaní, está involucrado en el «genocidio a cámara lenta» del pueblo baluchi. En el mes de junio, 2022 el jefe del Movimiento Liberación de Baluchistán Hyrbyair Marri, afirmó que, desde enero a mayo, 2022 el 25% de los ejecutados por Irán eran baluchis. Este también agregó que las ejecuciones de baluchis por cargos falsos son una forma de «legitimar» y «legalizar» el «balochicidio», es decir, la política iraní de genocidio contra el pueblo baluchi durante un siglo. Marri también dijo que, en el mes de junio, más de 120 prisioneros baluchis se encontraban en el corredor de la muerte esperando su ejecución en la prisión central de Zahedan.[19]

Según los portales baluchis y usuarios en las redes sociales, desde el comienzo de las protestas, 77 prisioneros baluchis han sido ejecutados.[20] El número puede ser aún mayor, ya que a menudo los servicios de seguridad no informan a las familias y ni siquiera registran los nombres de los presos ejecutados. También cabe señalar que, por el momento, se espera que dos menores baluchi sean ejecutados pronto. Según los informes, Ali Rakhshani, de 16 años de edad y su hermano Mohammad de 15, fueron condenados a muerte en Zahedan.

Ya es hora de que la comunidad internacional actúe y ponga fin a la difícil situación de las minorías en Irán. El día después del «Viernes sangriento» en Zahedan, Marri tuiteó: «El régimen asesino iraní ha atacado otra vez… Esto será recordado para siempre como un día negro. Nosotros, los baluchi, no podemos confiar en que otros nos liberen. Ahora es el momento de unirnos contra los ocupantes».[21]

*Himdad Mustafa es estudioso kurdo y experto en temas kurdos e iraníes.

[1] Iranprimer.usip.org/blog/2013/sep/03/iran-minorities-2-ethnic-diversity, 3 de septiembre, 2013.

[2] Véase la serie de MEMRI Informe diario No. 436 – Baluchistán es un puesto avanzado estratégico para contrarrestar a la República Islámica de Irán, por Rudam Azad, 6 de diciembre, 2022.

[3] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 10366 – En sermón de los viernes en Zahedan, Irán el líder espiritual sunita Molavi Abdolhamid exige responsabilidad por las víctimas asesinadas durante la represión contra los manifestantes y agrega: Donde se evitan críticas, se crea tiranía; siempre se debe seguir a la verdad, así sea esta pronunciada por estadounidenses e israelíes, 8 de diciembre, 2022; véase el video del portal MEMRI TV No. 9978 – Sermón de los viernes en Zahedan, Irán, líder espiritual sunita Molavi Abdolhamid exige responsabilidad por las víctimas asesinadas durante la represión contra los manifestantes y agrega: Donde se previenen críticas, se crea tiranía; siempre se debe seguir la verdad, incluso cuando esta es pronunciada por estadounidenses e israelíes, 2 de diciembre, 2022.

[4] English.alarabiya.net/News/middle-east/2022/11/04/Iran-s-top-Sunni-cleric-calls-for-a-referendum-amid-anti-regime-protests, 4 de noviembre, 2022.

[5] Ft.com/content/19ed45ec-2739-486d-999b-b7d9652722e6, 6 de noviembre, 2022.

[6] Véase la serie de MEMRI Informe diario No. 436 – Baluchistán es un puesto avanzado estratégico para contrarrestar a la República Islámica de Irán, por Rudam Azad, 6 de diciembre, 2022.

[7] Iranintl.com/en/202211051722, 5 de noviembre, 2022.

[8] Iranintl.com/en/202211282012, 28 de noviembre, 2022.

[9] Iranintl.com/en/202211282012, 28 de noviembre, 2022.

[10] Presstv.ir/Detail/2022/11/14/692688/Leader-orders-probe-into-recent-incidents-southeast-Iran, 14 de noviembre de 2022; Tasnimnews.com/en/news/2022/06/21/2732130/mossad-operatives-arrested-in-iran, 21 de junio, 2022.

[11] Iranhr.net/media/files/Annual_Report_on_the_Death_Penalty_in_Iran_2021_BwW7LPR.pdf, 2021.

[12] Kayhanlife.com/society/infant-mortality-rate-alarmingly-high-in-sistan-and-baluchestan/, 24 de noviembre, 2017.

[13] Véase la serie de MEMRI Informe diario No. 436 – Baluchistán es un puesto avanzado estratégico para contrarrestar a la República Islámica de Irán, por Rudam Azad, 6 de diciembre, 2022.

[14] Teherantimes.com/news/477351/Iran-president-orders-investigation-into-Zahedan-events, 7 de octubre, 2022.

[15] Iraninarabic.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86% D8%B5%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3% D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B7/, 29 de noviembre, 2022

[16] Kurdistan-au-feminin.fr/2022/11/08/khodanur-lajai-lhistoire-dun-homo-sacer-baloutche-au-pays-des-mollahs-sanguinaires/, 8 de noviembre, 2022.

[17] Kurdistan-au-feminin.fr/2022/11/08/khodanur-lajai-lhistoire-dun-homo-sacer-baloutche-au-pays-des-mollahs-sanguinaires/, 8 de noviembre, 2022.

[18] Twitter.com/RudamAzad/status/1597556870431940610/photo/4, 29 de noviembre, 2022.

[19] Balochwarna.com/2022/06/12/hyrbyair-marri-condemns-the-mass-executions-of-baloch-by-iran/, 12 de junio, 2022.

[20] Twitter.com/sabermalekraisi/status/1602252102616711169, 12 de diciembre, 2022.

[21] Twitter.com/hyrbyair_marri/status/1575956062611869696, 1 de octubre, 2022.

The post El genocidio en «cámara lenta» del pueblo baluchi en la República Islámica de Irán first appeared on MEMRI Español.