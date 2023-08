En la bienvenida a la delegación rusa encabezada por el ministro de Defensa ruso Sergey Shoigu a Corea del Norte, el presidente Kim Jong Un envía «cálidos saludos de batalla y apoyo al ejército combatiente y al pueblo de Rusia»

Tras el reciente viaje a Corea del Norte de una delegación rusa encabezada por el Ministro de Defensa Sergey Shoigu, los medios de comunicación progubernamentales rusos se refirieron a la posibilidad de una mayor cooperación entre los dos países, mientras que los expertos académicos se muestran escépticos. Con motivo de la visita, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, extendió «un cálido saludo de batalla y apoyo al ejército combatiente y al pueblo de Rusia». [1]

Visita de Sergey Shoigu a Corea del Norte

El 25 de julio de 2023, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Sunan, que se encuentra en un suburbio de Pyongyang. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa [2], Shoigu viajó para participar en un evento de conmemoración del 70 aniversario de la firma del armisticio que puso fin a la Guerra de Corea. [3] El Ministerio de Defensa ruso declaró que la visita «contribuirá al fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte y será una etapa importante en el desarrollo de la cooperación entre los dos países».

Durante la visita, Shoigu se reunió con el presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, y el ministro de Defensa, Kang Sun-nam. Además, el ministro ruso visitó la Exposición de Armas y participó en actos conmemorativos depositando flores en los monumentos a Kim Il Sung y Kim Jong Il. Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, [4] Shoigu declaró durante la bienvenida a la delegación rusa que «el Ejército Popular de Corea, estrechamente unido en torno al Comandante en Jefe Supremo, ha estado fortaleciendo incansablemente su poder, glorificando hazañas heroicas en la Guerra Patriótica de Liberación, y como resultado se convirtió en el ejército más fuerte del mundo».

Ministros de Defensa de Rusia, Sergey Shoigu (derecha) y de Corea del Norte, Kang Sun-nam (izquierda). (Fuente: Ministerio de Defensa de la Federación Rusa).

Una delegación china encabezada por el primer vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Li Hongzhong, también participó en los eventos conmemorativos en Corea del Norte.

Conversaciones entre Kim Jong Un (izquierda) y la delegación china. El primer vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Li Hongzhong, ocupa el quinto lugar desde la derecha. (Fuente: Agencia Central de Noticias de Corea del Norte).

La pandemia de COVID-19 llevó a Corea del Norte a aplicar políticas aislacionistas más fuertes, ya que sus fronteras han estado cerradas desde 2021 y la visita de delegaciones extranjeras es un evento extraordinario. En abril de 2022, el embajador ruso en Corea del Norte, Alexander Matsegora [5] , dijo que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, nunca había visitado Corea del Norte y que ninguna delegación rusa había visitado Pyongyang en los últimos dos años. En octubre de 2022 [6] el Jefe de la Dirección de Aduanas del Lejano Oriente de Rusia, Yury Ladygin, informó que el volumen de negocios entre Rusia y Corea del Norte a través de las aduanas de la región del Lejano Oriente se ha detenido por complete, para cumplir con las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Cabe señalar que anteriormente, el 27 de marzo de 2022, Rusia y China vetaron en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución de Estados Unidos sobre el fortalecimiento de las sanciones contra Corea del Norte.

La foto muestra a los diplomáticos y al personal de la Embajada de Rusia en Corea del Norte saliendo del país tras el cierre de la frontera en la dresina improvisada. El tercer secretario, Vladislav Sorokin, está vestido de negro empujando el vehículo ferroviario. (Fuente: canal Telegram del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. [7] 25 de febrero de 2021)

Opiniones y valoraciones de la visita

La redacción algo escasa y vaga utilizada por el Ministerio de Defensa ruso, la visita de la delegación china y las políticas aislacionistas de Corea del Norte dieron lugar a muchas especulaciones sobre la naturaleza de la visita.

Sergey Shoigu (derecha) y Kim Jong Un observan un desfile que conmemora la Guerra de Corea. (Fuente: Ministerio de Defensa de la Federación Rusa).

En medio de un informe [8] y declaraciones del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby [9] , sobre la compra de municiones por parte de las autoridades rusas, varios medios y expertos rusos argumentaron que el «verdadero» objetivo de la visita era facilitar suministros militares, principalmente proyectiles de artillería de 152 mm. Varios medios de comunicación y expertos rusos argumentaron que este era el objetivo de la visita.

Por ejemplo, el popular canal analítico de Telegram «Older than the Edda», con más de 600.000 suscriptores señaló, [10] el 27 de julio varias de las áreas de cooperación más prometedoras entre los dos países en términos de cooperación militar-técnica, que incluyen: munición de 100-152 mm, incluyendo varios sistemas de artillería tanto de clase ligera (107 mm) como de clase superpesada (más de 300 mm); y sistemas de misiles tácticos, principalmente Hwasong-5 (SS-1C Scud B) y Hwasong-6 (SS-1D Scud-C). [11] A cambio, Rusia podría suministrar a Corea del Norte aviones de combate modernos, misiles antibuque, submarinos diésel, sistemas de defensa aérea e incluso tanques T-90. El experto ruso y ex diputado Sergey Markov tiene la misma opinión. [12]En su entrevista con el medio «Bloknot», afirma que Rusia recibirá «parte de esos colosales stocks de proyectiles y misiles baratos acumulados en Corea del Norte». Además, el experto argumentó que las tropas coreanas participarán en la guerra de Ucrania del lado de Rusia: “Decenas de miles de voluntarios del ejército norcoreano participarán en la SVO [Operación Militar Especial en Ucrania]. El ejército tiene alrededor de un millón y medio de efectivos. Ellos necesitan adquirir experiencia en la guerra real». El analista político también instó a Rusia a no cumplir con las sanciones contra Corea del Norte. Vladimir Prokhvatilov, investigador principal de la Academia de Ciencias Militares, tiene una opinión similar y dice que los voluntarios de Corea del Norte «son guerreros valientes y disciplinados». [13]

El canal cerrado de Analytical Telegram «MIG Rossii», con unos 150.000 suscriptores, ofrece una versión diferente. El canal argumenta [14] que Corea del Norte juega un papel como centro de China para acuerdos encubiertos y, por lo tanto, la delegación rusa mantuvo conversaciones con la delegación china sobre el suministro de armas. Sin embargo, no siguió ninguna confirmación sobre dicha reunión, y la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte [KCNA] informó que las delegaciones rusa y china fueron recibidas en días diferentes, las mañanas del 27 y 28 de julio, respectivamente. Además, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), administrada por el Estado, Sergei Shoigu salió de Corea del Norte el 27 de julio. [15] La delegación china llegó a Corea del Norte el 26 de julio. En la información [16] sobre la delegación difundida por KCNA no se incluye entre los participantes a ningún miembro de la delegación rusa, aunque se señala a funcionarios norcoreanos del partido y del gobierno.

Los drones y misiles norcoreanos que le fueron mostrados a Shoigu durante su visita dieron peso a tales suposiciones. [17] Sin embargo, no se proporcionaron características de los equipos.

La foto muestra a Shoigu y Kim Jong Un en la exhibición de armas, entre los drones de Corea del Norte que se asemejan al Global Hawk y al MQ-9 de fabricación estadounidense. (Fuente: Agencia Central de Noticias de Corea del Norte).

Otros expertos y medios rusos se mostraron más escépticos sobre las perspectivas de desarrollo de las relaciones militares o comerciales entre los dos países. Andrey Frolov, experto del Centro de Estudios Complejos Europeos y Mundiales de la Universidad Nacional de Investigación HSE, en su entrevista al periódico analítico «Vedomosti», [ 18] argumentó que la visita de Shoigu fue puramente un evento conmemorativo. Ilya Dyachkov, profesor asociado del Departamento de Estudios Orientales de la Universidad MGIMO, comparte la misma opinión: «La visita de Shoigu es principalmente un evento de aniversario que no conducirá a un gran avance en la cooperación entre Moscú y Pyongyang». Los expertos llaman la atención sobre un nivel minúsculo de cooperación entre los países, debido a la política aislacionista de Corea del Norte, la pandemia de COVID-19 y las sanciones internacionales. La visita del Ministro de Defensa ruso al país se atribuye a la conmemoración de la Guerra de Corea. La fuente de otro periódico del Ministerio de Defensa, si bien señaló las enormes existencias de municiones y proyectiles de Corea del Norte, también afirmó que Rusia no necesita armas de ese país.

El canal analítico de Telegram «Kontora Writes» argumenta [19]que los suministros de armas, si suceden, serán minúsculos, ya que los problemas de municiones del ejército ruso en Ucrania se asocian principalmente con una logística y una burocracia militar deficientes. «Toda la gama de municiones y componentes está disponible para Corea del Norte gracias a la ayuda de la parte rusa, por lo tanto, la ‘reexportación’ de municiones es, por decirlo suavemente, poco práctica». El canal de Telegram «Rybar», con más de un millón de suscriptores, argumentó que la delegación rusa visitó Corea del Norte en gran parte debido a la posición de los políticos norcoreanos sobre la guerra en Ucrania: Corea del Norte reconoció en 2022 a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, declaradas en la región del Donbás en Ucrania. Sin embargo, ambos canales permiten la posibilidad de suministro de armas, aunque sea pequeño.

Los expertos de la revista analítica «Carnegie Politika» también se muestran escépticos [20] sobre el futuro de la cooperación entre los dos países. El experto Fedor Tartiskii recuerda las afirmaciones de que, en las últimas décadas, la política de Moscú hacia Corea del Norte se ha centrado casi por completo en apoyar el rumbo de Beijing. Por ejemplo, durante la votación sobre las sanciones contra Corea del Norte, Rusia apoyó todas las propuestas respaldadas por China y rechazó las vetadas por China.

Una recepción de la delegación rusa. En la pared hay una foto de Vladimir Putin y Kim Jong Un dándose la mano. El funcionario norcoreano Lee Byung Chul, presente durante la ceremonia de bienvenida, declaró: «Los ejércitos y los pueblos de los dos países, la RPDC [es decir, Corea del Norte] y Rusia, se oponen con ideas y armas a la estrategia estadounidense de dominación mundial similar al robo, defienden los derechos soberanos y los intereses del desarrollo del estado, y mediante esfuerzos unidos proteger la paz y la seguridad mundiales, la justicia internacional, mientras se apoyan firmemente unos a otros». (Fuente: Agencia Central de Noticias de Corea del Norte).

El experto argumenta: «Los gestos independientes, no relacionados con China, en apoyo de Corea del Norte son difíciles de encontrar en la política del Kremlin. Los lazos económicos entre los dos países eran muy débiles antes [COVID], y con el inicio de la pandemia, las cifras [del volumen de negocios] han caído a casi cero, alcanzando solo el 0,006% del volumen de negocios del comercio entre China y Corea del Norte. En otras palabras, Moscú está mucho más cerca, por ejemplo, de Estados Unidos y Japón que de China en cuanto a los indicadores comerciales de Corea del Norte. Todos los intentos de Corea del Norte de diversificar las relaciones comerciales con China – que en 2021 representó el 95,6% del comercio exterior total de Corea del Norte – a expensas de Rusia, no han tenido éxito».

Los expertos afirman que la retórica rusa hacia Corea del Norte no refleja la postura real de cooperación entre los países. Asimismo argumentan que la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Kim Jong Un durante la cumbre en Vladivostok en 2019 no condujo a ningún cambio en las relaciones. Sin embargo, a pesar de las previsiones conservadoras, parece que tras el inicio de la guerra y las sanciones internacionales a Rusia, ambos países se interesaron más en el acercamiento.

[1] Kcna.kp/ru/article/q/e2a2b09c1d310580fa0a77fec7c0386e.kcmsf

[2] Z.mil.ru/spec_mil_oper/brief/humanitarian_response/more.htm?id=12473840@egNews

[3] El evento se tituló «Conmemoración del 70º Aniversario de la Victoria del Pueblo Coreano en la Guerra de Liberación Patriótica de 1950-1953».

[4] Kcna.kp/ru/article/q/abb573d16237579a547ba83e5343c86c.kcmsf

[5] Interfax.ru/russia/834926

[6] Ria.ru/20221025/tovarooborot-1826421497.html

[7] T.me/MID_Rusia/14086

[8] Bloomberg.com/news/articles/2023-07-26/north-korea-has-russia-and-china-to-thank-for-economic-rebound?srnd=premium-europe#xj4y7vzkg

[9] Reuters.com/world/us-says-russias-wagner-group-bought-north-korean-weapons-ukraine-war-2022-12-22/

[10] T.me/vysokygovorit/12368

[11] Modificación producida por la RPDC del misil soviético R-17 ‘Elbrus’ (SS-1C Scud B y SS-1D Scud-C).

[12] Bloknot.ru/v-mire/severnaya-koreya-pomozhet-nam-na-ukraine-a-my-ej-v-bor-be-s-ssha-sergej-shojgu-vpervy-e-priletel-v -kndr-1140441.html

[13] Bloknot.ru/v-mire/severnaya-koreya-pomozhet-nam-na-ukraine-a-my-ej-v-bor-be-s-ssha-sergej-shojgu-vpervy-e-priletel-v -kndr-1140441.html

[14] T.me/ShaltayBabay/11194, t.me/+Bj6AGXhJGnxjMGJi (enlace de invitación a un canal cerrado de Telegram)

[15] Kcna.kp/ru/article/q/416f30fc16fe2692b016c33ca1529ab2.kcmsf

[16] Kcna.kp/ru/article/q/520f9be9dfa8657c0a077ee1f62103543fe15e8dec5c66d60987040649347413c6956ad00f30118c0c4b1ab7c480603da450c15a3d5648aca89 21129e9fdb82d.kcmsf

[17] El 13 de julio de 2022, Corea del Norte reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, creadas en el territorio de las regiones homónimas de Ucrania.

[18] Vedomosti.ru/politics/articles/2023/07/26/986910-sergei-shoigu-vpervie-poseschaet-kndr

[19] T.me/Contora_Pishet/7097

[20] Carnegieendowment.org/politika/90276