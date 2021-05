Esta tarde la Embajada de Israel en México encabezó una conferencia de prensa exclusiva a medios mexicanos para hablar sobre el conflicto entre Israel y Hamás con la participación del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan y el ex miembro del parlamento de la Kneset y ex alcalde Eshkol, Haim Yalin.

Roni Kaplan aseguró que la mejor manera de proteger la vida de los palestinos e israelíes es encontrar la convivencia entre ambos pueblos y aceptar que el otro no se va a ir, recordó que el conflicto es con Hamás y no con el pueblo palestino.

“La forma de priorizar la vida de los palestinos es que el Hamás no comience un conflicto y que no tire cohetes sobre su propia población. No lo hace por gusto, es un error técnico, pero se sabe que uno de cada seis o cada siete que caen ahí”.

En la sesión Haim Yalin, señaló que Hamás atacó zonas fronterizas cuando se llevaba ayuda humanitaria a la frontera con la Franja de Gaza y negó el supuesto ataque de Israel a la Media Luna Roja, pues además de asistir a la población es una de las vías para llevar ayuda humanitaria a la franja de Gaza.

“Hoy en la mañana tres soldados fueron heridos por un mortero y tres camiones derribados. Nunca en la vida vamos a tirar una bomba en alguna zona donde haya civiles y hospitales aunque sepamos que existan terroristas”, dijo.

Roni Kaplan aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel hacen todo lo posible para disminuir el daño a la población civil de la Franja de Gaza, explicó que se da aviso previó antes de cualquier operación para salvar civiles, en contraste con Hamás que dijo, no le importó usar a periodistas como escudos humanos al utilizar el edificio de AP y Al Jazeera como centro de desarrollo de misiles para atacar a Israel.

“Primero hicimos una llamada y explicamos que había infraestructura terrorista ahí, que las Fuerzas de Defensa de Israel iban a alcanzar la posición del edificio. Les dijimos que era un objetivo militar según el derecho internacional, no hubo ninguna intención de atacar a los periodistas, los periodistas son guardianes de la democracia, simplemente podemos ver como Hamás utiliza a la prensa internacional como escudos humanos”.

El mayor de las fuerzas de Defensa de Israel afirmó que es Hamás quien hace un uso desmedido de la fuerza al atacar civiles, mientras que Israel enfoca sus esfuerzos en alcanzar objetivos terroristas en la franja de Gaza.

“Con respecto al resultado en el uso de la fuerza, Israel no va a disculparse por haber hecho tantos esfuerzos para defender a su población, lo que sí y somos consientes también, es que sabemos que hay víctimas civiles en la franja de Gaza, eso lo lamentamos y nos duele”, afirmó.

Haim Yalin cerró la sesión informativa con un llamado a México y a la comunidad internacional a condenar el terror de Hamás, lo que dijo no implica que abracen políticamente a Israel.