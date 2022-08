El día 16 de agosto del presente año 2022, el presidente de la Autoridad Palestina y líder de Fatah Mahmoud ‘Abbas, se reunió en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz como parte de una visita oficial realizada a Alemania. Al cierre de la conferencia de prensa conjunta de los dos líderes, se le preguntó a ‘Abbas si se disculparía con Israel por el ataque terrorista perpetrado contra los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich del año 1972, en el que 11 miembros de la delegación olímpica israelí fueron asesinados por la organización terrorista de Fatah Septiembre Negro.[1] ‘Abbas se abstuvo de condenar este ataque y dijo que, desde 1947, Israel ha cometido «50 masacres» y «50 holocaustos» contra el pueblo palestino,[2] una declaración que provocó indignación en Alemania, Israel y en todo el mundo.[3]

‘Abbas ha negado previamente el rango de envergadura del Holocausto. En la introducción a su libro publicado en 1984 El otro lado: La relación secreta entre el nazismo y el sionismo, del cual basa su disertación doctoral, escribió que «el número de víctimas judías del Holocausto pudiera ser de seis millones, pero también pudiera ser mucho más pequeño, incluso menos de un millón». Citando al negador del Holocausto Robert Faurisson, este también cuestionó si las cámaras de gas fueron utilizadas para asesinar a judíos y escribió lo siguiente: «En lo que respecta a las cámaras de gas, que supuestamente fueron diseñadas para asesinar a judíos vivos: un estudio científico publicado por el profesor Robert Faurisson en Francia niega que las cámaras de gas eran para asesinar a seres humanos y afirma que solo eran para incinerar cuerpos, debido a la preocupación habida por la propagación de enfermedades e infecciones en la región».[4]

En un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional Palestino en Ramala en el año 2018, ‘Abbas dijo que las masacres a las que los judíos europeos habían sido sometidos desde el siglo 11 hasta el Holocausto no se debieron a que fueran solamente judíos, sino «por causa de su función en la sociedad, la cual tuvo que ver con la usura, los bancos, etc.”.[5] Además, ‘Abbas le ha otorgado medallas de honor a individuos que publicaron artículos que contenían diatribas antisemitas y negación del Holocausto.

Tras las indignaciones causadas por las declaraciones de ‘Abbas en Alemania, Bakr Abu Bakr, ex-miembro del Consejo Revolucionario de Fatah y ex-columnista del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida, publicó un artículo en el diario en la red alwatanvoice.com y en su cuenta personal Facebook en la que justificó los comentarios de ‘Abbas. Este escribió que el Nakba fue de hecho el holocausto palestino y que, desde ese entonces, Israel ha perpetrado masacres adicionales que pueden llamarse «holocaustos». Las críticas contra ‘Abbas, agregó, no son más que propaganda de las fuerzas sionistas y pro-sionistas que aprovechan el sufrimiento de las víctimas del Holocausto y desean que el mundo ignore el holocausto palestino.

Lo siguiente son extractos traducidos del artículo de Abu Baker.

“El aparato oportunista que se beneficia del sufrimiento del mundo y del sufrimiento de los inocentes judíos europeos sacó sus armas y las apuntó contra el presidente Mahmoud ‘Abbas, Abu Mazen, cuando… este evocó la necesidad de tratar a todas las víctimas por igual y dijo que la víctima árabe-musulmana no es diferente a la de las víctimas de la masacre y el Holocausto que el criminal Hitler perpetró contra los judíos alemanes y contra otros durante la guerra europea llamada la Segunda Guerra Mundial.

“¡Los medios de comunicación sionistas y pro-sionistas enloquecieron tratando de presentar la sangre de los judíos de todas las nacionalidades como excepcionalmente noble y sagrada! La idea de que toda la sangre humana es igual no es de su agrado. Cuando se trata de la continua matanza de palestinos, su enfoque es ignorarlo, desviar la atención e incluso apoyarlo, especialmente cuando los asesinatos y masacres son de hecho perpetrados por los israelíes que ocupan en estos momentos Palestina.

«La maquinaría de propaganda sionista, calumnias y mentiras, la ‘industria del Holocausto’ – desea que el mundo ignore el holocausto palestino, es decir, las masacres perpetradas contra los palestinos, que suman ya más de 50, tal como señaló Abu Mazen. Este estaba indignado por la flagrante discriminación contra los palestinos cuando dijo que hubo ’50 masacres, 50 holocaustos’. ¡El propósito de esta propaganda sionista es convencer al mundo de que los árabes palestinos no tienen derecho a describir el Nakba y las masacres contra ellos como holocausto!…

«¡Es una vergüenza que, según la percepción del sionismo global, esté permitido derramar sangre palestina! Es una vergüenza que se considere como permitido derramar sangre árabe y musulmana… Nuestro hermano presidente Abu Mazen tenía razón cuando, durante su visita a Alemania, se enfrentó al mundo pro-sionista, que se describe así mismo de ‘libre’ y dijo ‘basta’ cuando se le pidió que condenara la operación en Múnich perpetrada en el año 1972. Tenía razón al decir que, desde el Nakba del año 1948 – el holocausto palestino – los israelíes han perpetrado varios holocaustos adicionales en la forma de masacres repetidas. Queriendo pasar a hacer las paces, este señaló que el régimen sionista es un régimen de discriminación racista y de apartheid.

“El hermano Abu Mazen tenía razón. Solo existe un tipo de asesinato y un solo tipo de sangre. La percepción mutua de la gente debe tener como base la igualdad y no tener como base la discriminación, independientemente de su color de piel, nacionalidad o religión. Un asesino es un asesino. «Las masacres y los holocaustos son iguales en todas partes, independientemente de la nacionalidad contra la que estos se dirijan. Las voces sionistas extremistas que se han vuelto adictas a chantajear al mundo son el resultado de una ideología de discriminación racista y religiosa. Esta ideología está fijada en el engaño del ‘pueblo elegido judío’, una idea; que presenta a Alá como un agente inmobiliario racista que celosamente favorece a algunas de sus criaturas por encima de otras – una descripción que, por supuesto, no le conviene al creador del universo.

«El famoso y decente escritor judío-estadounidense Norman Finkelstein escribió el libro The Holocaust Industry: ‘Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering’ – ‘La industria del Holocausto: Reflexiones sobre el aprovechamiento del sufrimiento judío’ en el año 2000. En términos generales, Finkelstein, en sus controvertidos ensayos, se enfocó en la masacre nazi perpetrada contra los judíos – el Holocausto – y acusó a los historiadores y académicos en Occidente de fabricar hechos históricos para defender la política y acciones de la ocupación sionista. El libro provocó gran escándalo al afirmar que Israel utiliza el Holocausto para obtener para sí mismo beneficios materiales…

«Finkelstein sostuvo con razón que el historial de derechos humanos de Israel es incomparablemente atroz… El verdadero mundo libre está de acuerdo con esta postura y esto es también lo que expresó Abu Mazen en sus declaraciones hechas el 16 de agosto, 2022 en Berlín, cuando expresó su enojo por la discriminación contra los árabes y palestinos y por la idea de que solo la sangre judía es sagrada.

“Los israelíes estaban furiosos con el hermano Abu Mazen y sus justificados comentarios sobre la igualdad de sangre y dirigieron sus extensas injurias en su contra, calificando sus declaraciones de ‘vergonzosas’, ‘condenables’, infames’, etc. Lo hicieron incluso siendo él el líder palestino que hizo más propuestas pacíficas hacia ellos que cualquier otro – al punto de obligar a todas las organizaciones palestinas a adoptar la resistencia popular pacífica como el único medio y método para librar la resistencia. Entonces, ¿cómo pueden estos racistas extremistas radicales, que desde los albores de la historia han santificado la sangre azul judía sobre la sangre roja de los no-judíos, comprender el hecho de que toda sangre humana es una sola?»

[1] Cabe señalar que el funcionario de Fatah Muhammad ‘Odeh, también conocido como Abu Daoud, escribió en su autobiografía que ‘Abbas estuvo a cargo de obtener los fondos para el ataque, una afirmación que ‘Abbas ha negado rotundamente.

[2] Dw.com/ar, 16 de agosto, 2022.

[3] En respuesta a las críticas, ‘Abbas emitió una aclaración, en la que dijo que el Holocausto es el crimen más atroz de la historia moderna y que no pretendía negar su singularidad, pero añadió que desde que sucedió el Nakba, las fuerzas israelíes han seguido perpetrando masacres contra el pueblo palestino. Wafa.ps, 17 de agosto. 2022.

[4] Véase el informe de MEMRI – Líder palestino: El número de víctimas judías en el Holocausto pudiera ser ‘incluso menos de un millón…’ El movimiento sionista colaboró ??con los nazis para ‘expandir el exterminio masivo’ de judíos, 31 de mayo, 2002. La televisión palestina transmitió incluso un programa sobre la tesis doctoral y el libro de ‘Abbas. Véase el video del portal MEMRI TV No. 6688 – Televisión de la Autoridad Palestina elogia la tesis de doctorado en negación del Holocausto del presidente Abbas y los ataques terroristas lanzados desde el Líbano, 20 de julio, 2018.

[5] Véase el segmento de video del portal MEMRI TV No. 9551 – Presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas: El Holocausto y las masacres de los judíos europeos fue por su función en la sociedad de usureros; Hitler llegó a un acuerdo con los judíos, 2 de mayo, 2018.

