En una entrevista dada al medio de comunicación iraní Asr-e Iran la cual fue publicada el día 26 de diciembre, 2022 el miembro del Comité en política exterior y de seguridad nacional del Majlis iraní Javad Karimi-Ghodousi reveló lo que, según él, eran entendimientos a puertas cerradas logrados en la cumbre de Bagdad II, celebrada a comienzos de este mes en Amman, Jordania. Entre los asistentes a la cumbre se encontraban el presidente francés Emmanuel Macron y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidente de la comisión europea, quienes se reunieron con el canciller iraní Hossein Amir-Abdollahian y su delegado Ali Bagheri, que encabeza el equipo negociador iraní en las conversaciones en materia nuclear, quienes también asistieron a la cumbre.

Amir-Abdollahian dijo en una conferencia de prensa posterior a la cumbre de que «se creó una buena oportunidad para discutir temas adicionales relacionados con las conversaciones en materia nuclear, en una reunión de dos horas», junto a su adjunto Ali Bagheri y el adjunto del Servicio europeo de acción exterior (EEAS/siglas en inglés) el secretario general Enrique Mora, quien también es coordinador de las conversaciones en materia nuclear en Viena y Borrell. Amir-Abdollahian agregó lo siguiente: «Les informamos que si respetan nuestros puntos de no-retorno, estamos dispuestos a dar los pasos finales para alcanzar un acuerdo».[1]

Aparentemente, según Karimi-Ghodousi, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y los Estados Unidos acordaron en principio cerrar el expediente a las dimensiones militares potenciales (DMP/siglas en inglés) de Irán y garantizar las inversiones extranjeras que se realizarán en Irán luego de que se firme el acuerdo nuclear, de modo que si el acuerdo fracasa nuevamente, estas inversiones no se verán perjudicadas. Estos, dijo, son los dos temas principales que quedan sin resolver en las negociaciones en materia nuclear.

Cabe destacar que el «expediente PMD» son las investigaciones realizadas por la AIEA sobre el tema de las partículas de uranio enriquecido encontradas en instalaciones no-declaradas en Irán para las que Irán hasta la fecha no ha dado ninguna explicación razonable.

En relación a Estados Unidos y Europa, Karimi-Ghodousi dijo lo siguiente: «Ellos también aceptan nuestras condiciones en las negociaciones». Este agregó que los estadounidenses «nos dijeron que no anunciáramos esto oficialmente» y también evaluó que «según lo dicho en Jordania, los europeos y los estadounidenses retornarán al acuerdo PAIC. Dentro de los próximos días, comenzará un diálogo entre Irán y los países 4+1 y si este no se completa, los estadounidenses participarán en el procedimiento de volver a firmar el acuerdo».

A continuación se muestra la traducción de las declaraciones de Karimi-Ghodousi en la entrevista de Asr-e Iran publicada el día 26 de diciembre, 2022:

Karimi-Ghodousi afirma: «La AIEA y los Estados Unidos acordaron cerrar el expediente PMD sobre Irán y garantizar las inversiones extranjeras en Irán»; Estados Unidos «nos dijo que no anunciáramos esto oficialmente»

“El presidente de los Estados Unidos Joe Biden dijo que el acuerdo nuclear PAIC está acabado. Hablando en términos generales, la República Islámica de Irán no le está cerrando la puerta a las negociaciones – no solo sobre el tema del acuerdo nuclear, sino en todos los aspectos que este posee, ya que la lógica de la República Islámica es la lógica del diálogo.

«En todas las áreas, estamos dispuestos a negociar con los países del mundo que poseen estatus oficial, excluyendo, por supuesto, al régimen sionista. El régimen sionista es la única excepción. Estamos dispuestos a negociar con los Estados Unidos dentro del marco de las conversaciones en materia nuclear.

“Desde la última reunión en Jordania al margen de la cumbre Bagdad II, es evidente que la puerta a las negociaciones sobre el acuerdo nuclear no está cerrada. El gobierno de Irán no tiene intención de engavetar el expediente del acuerdo nuclear y tiene la intención de continuar las conversaciones en materia nuclear.

«Los estadounidenses fueron castigados luego de los disturbios (es decir, las protestas anti-gobierno en Irán y) los europeos fueron castigados también – ellos pensaron que estos disturbios les traerían resultados es decir, presionarían al régimen iraní para que pudieran negociar en las negociaciones en materia nuclear.

“En general, quedan dos temas sin resolver en las negociaciones en materia nuclear; el resto ya fue acordado con los europeos y los estadounidenses. Primero, concluir el tema del PMD (dimensiones militares potenciales a las actividades nucleares de Irán) y las afirmaciones de la AIEA al respecto y segundo, el tema de garantizar las inversiones extranjeras que se realizarán en Irán luego del acuerdo, que serán cumplidas en su totalidad y que si el acuerdo nuclear fracasa, estas inversiones no serán revocadas de nuevo. Estos eran los dos temas pendientes y los europeos y los estadounidenses casi que le han dado luz verde a las soluciones a estos dos problemas. Es decir, la AIEA ha dicho que resolveremos y cerraremos el expediente. Los estadounidenses también han dicho que garantizan las inversiones extranjeras – pero nos dijeron que no anunciáramos esto oficialmente.

«Se suponía que la ‘guerra conjunta’ de Occidente [el término dado por el régimen iraní a los disturbios anti-régimen en el país[2] tendría lugar luego que ya se hubiese firmado el acuerdo – es decir, después de silenciarnos en referencia al tema nuclear, ellos regresarán nuevamente y utilizarán las violaciones de los derechos humanos como base para sus reclamos contra el régimen y marcharán en dirección al acuerdo nuclear No. 2, incluyendo los acuerdos sobre los misiles de Irán y su expansión regional. Pero el acuerdo en materia nuclear no se cumplió antes de los disturbios. Después de los disturbios, ellos están con las manos vacías. Es decir, trajeron a la mesa todo lo que tenían y lo que no tenían y salieron derrotados.

“Yo creo que, según lo dicho en Jordania, los europeos y los estadounidenses retornarán al acuerdo nuclear. En los próximos días, comenzará un diálogo entre Irán y los países 4+1 y si este dialogo se completa, los estadounidenses podrán participar y volver a firmar el acuerdo. El gobierno del presidente iraní Ebrahim Raisi desea revivir el acuerdo nuclear y Europa y los Estados Unidos también aceptan nuestros términos».[3]

