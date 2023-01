Querido público:

En estos años hemos visto y oído muchas cosas bastante difíciles. Hemos visto mucha gente protestando contra motivos variados en las calles y aglomerados. Hemos visto bodas numerosas llenas de gente sin sana distancia ni cubrebocas. Hemos visto fiestas religiosas de toda índole donde las personas se congregan, ya sea en templos, salones, casas o jardines. Hemos sido testigos de las calles abarrotadas de gente en el centro de la Ciudad de México. Hemos tenido información de conjuntos colmados de personas sin festejo ni motivo alguno más que el disfrute por pasar el tiempo. Hemos sabido de irresponsables que, aun a sabiendas de ser portadores del virus han acudido a eventos masivos. Incluso hemos visto, y aún vemos y oímos, personas irresponsables que afirman que la pandemia es un invento de conspiración del Nuevo Orden Mundial y no creen que sea real. Hemos escuchado de jefes de estados opinando que es todo mentira y que debemos continuar nuestra vida con normalidad dándonos abrazos y besos sin problemas. Hemos oído incluso a ministros de educación y salud, así como a dirigentes del FMI como de la OMS afirmando con severidad que lo peor ya pasó y que ya estamos en la etapa final. Hemos escuchado y visto todo tipo de aberraciones en varios estilos de personas, líderes religiosos, conservadores, obreros, clase alta económicamente y de toda índole.

Ahora vemos como se aglomera la gente en las playas de Acapulco, en los conjuntos de Cuernavaca, en varias zonas turísticas…

En Argentina se vio una multitud de irresponsables en el acompañamiento del cuerpo para darle el último adiós al astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona o 5 millones de personas festejando la el logro por ser campeones de la copa FIFA. Esa gente es gente que luego viajó por el mundo llevando y trayendo el virus sin saber que eran posibles potenciales portadores, es decir, asesinos a conciencia.

Ahora, desde mi humilde lugar, quiero hacer un atento llamado a la sociedad en general a quedarse en sus casas o donde sea que estén. Si fuiste tan irresponsable de viajar a lugares donde no se cuida la sana distancia, por favor no regreses o cuando lo hagas, quédate en cuarentena y hazte la prueba del coronavirus.

Y tú, si sabes que alguien estuvo en contacto con mucha gente conocida o no, si te juntas con esa persona serás igual de irresponsable y casi un asesino al saber que no sabes si esa persona tiene o no el virus ya que muchas veces, de hecho la mayoría, ni el mismo paciente lo sabe hasta pasados los 15 días, y a veces no son sintomáticos ni siquiera mucho tiempo después, aun siendo portadores, transmisores, contagiadores y “matadores”.

Por favor, tomemos conciencia porque esto es serio y muy peligroso.

La gente va a regresar de sus vacaciones cuando en estas fechas, en casi todo el planeta son vacaciones.

Ojalá no sea, pero la realidad es innegable y es muy seguro que al término de estas vacaciones los casos se incrementen en más de un 80% a nivel mundial.

La única solución está en nuestras manos. Es por eso que repito las indicaciones de usar de manera adecuada el cubrebocas cubriendo boca y nariz, que sea de los recomendados por los profesionales, mantener la distancia, lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón tallando bien desde el antebrazo y las uñas, usar alcohol en gel, taparse la nariz y boca con el antebrazo, aun estando solos al toser o estornudar. Las bacterias virales quedan suspendidas en el aire casi 8 horas.

Ahora, toda exageración es mínima respecto a la realidad.

Que Dios nos proteja a todos y mande pronta recuperación a todos los que así la necesitan.

Vuestro amigo: Rob Dagán