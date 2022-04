En la noche del día 12 de marzo del presente año 2022, fueron lanzados 12 misiles desde Irán que, según el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), dieron contra las bases del «Mossad israelí» en Erbil, Irak. Fuentes iraníes, incluyendo el vocero de la cancillería Saeed Khatibzadeh y el vocero del régimen, el editor del diario Kayhan Hossein Shariatmadari, dijeron el 15 de marzo que el lanzamiento había sido una respuesta iraní a una operación israelí en suelo iraní.[1] Fuentes en Occidente informaron que, a mediados de febrero del 2022, cientos de drones iraníes fueron destruidos en una base aérea en la provincia Kermanshah, al oeste de Irán y el ataque le fue atribuido a Israel.[2]

De acuerdo a voceros iraníes, el ataque aéreo contra la base Kermanshah llevado a cabo por aviones no tripulados fue lanzado desde Erbil. El vocero del CGRI Ramadan Sharif, afirmó el día 17 de marzo que «los propios sionistas declararon que su aeronave que llegó a la base en Kermanshah despegó desde los puestos de avanzada en Erbil».[3]

Cabe señalar que los primeros informes en Irán indicaron que el ataque iraní a Erbil fue una respuesta al asesinato de dos combatientes del CGRI en un ataque perpetrado el día 6 de marzo, 2022 en Siria el cual fue atribuido a Israel.

En un discurso dado el 23 de marzo en conmemoración a los comandantes del CGRI asesinados en el que mencionó el ataque del CGRI perpetrado con misiles, el comandante del CGRI Hossein Salami enfatizó que los Estados Unidos, que van en decadencia reconoce el creciente poderío del Irán islámico y amenazó al propio Israel con realizar un ataque utilizando misiles si este lleva a cabo otro ataque.

En respuesta a las amenazas de Salami de atacar al propio Israel, el canal T.me/T_neutrino_plus en la aplicación Telegram, afiliado al CGRI, criticó a Salami, acusándolo de ser demasiado moderado. Este dijo que las declaraciones de Salami calificaron el ataque con misiles iraníes en Erbil de acción única finalizada y lo acusaron de evitar llevar a cabo una operación activa en suelo israelí a pesar de que Israel no se conformó con atacar a las fuerzas iraníes en otros países, sino que atacó a Irán en su propio suelo. Cabe señalar que Neutrino_Plus, que tiende a expresar su apoyo al CGRI, expresó críticas muy inusuales a la supuesta «moderación» de Salami. También es de notar que le pidió a Irán que intensifique el conflicto Irán-Israel realizando un ataque directo contra el propio Israel.

Lo siguiente son extractos de las declaraciones de Salami y de las críticas a las mismas.

El comandante del CGRI Salami amenaza a Israel: «No solo preparamos funerales y memoriales para nuestros mártires – sino que los vengaremos rápidamente»

En una conferencia en conmemoración de los comandantes asesinados, es decir, los mártires, el comandante del CGRI Hossein Salami dijo que Washington reconoce el poderío de Irán y agregó: «El hecho de que hoy el enemigo le tema al pueblo iraní es fruto de la resistencia. La resistencia no se detiene y no está restringida a ningún punto en tiempo o lugar en particular, porque fluye como una corriente. La resistencia es la verdad constante en el espíritu de la nación iraní y está inspirada por el líder supremo iraní Ali Jamenei, el imam ayatolá Ruhollah Jomeini y los infalibles imames que han hecho de la firmeza frente al enemigo uno de los grandes rituales divinos y han puesto el territorio en este camino.

“Tras la guerra Irán-Irak que duró ocho años (1980-88), el gran Irán está respondiendo a los años de sanciones, la presión del enemigo hacia el aislamiento político, la guerra psicológica y mediática, los ataques terroristas y los ataques culturales contra este y ha logrado agotar la fuerza de los enemigos y reducir su poder.

“El vocero de la Casa Blanca dijo en un comunicado oficial que la política de sanciones y de presión sobre Irán lo ha vuelto más poderoso y agresivo que nunca y que esta estrategia estadounidense ha fortalecido todos los aspectos del CGRI. Hemos entrado en un siglo que seguramente terminará siendo el siglo de la decadencia de las fuerzas satánicas y de Occidente. El fin de Estados Unidos y de la civilización occidental comenzó hace años, Este desgaste y desvanecimiento comenzó gracias al movimiento revolucionario islámico de Irán, y en los últimos años ha ganado impulso.

«La geografía global está cambiando. Los enemigos y los occidentales hicieron del último siglo uno de cautiverio y esclavitud de los musulmanes y de los oprimidos. Este fue el siglo del desarrollo de la ignorancia (jahiliyya, el período preislámico), de ignorancia moderna, del cautiverio moderno y de un mundo bipolar en el que Occidente era el polo avanzado y nosotros los atrasados ??que dependíamos de este. Pero la lógica de la revolución fue destruir esta idea y hacer añicos tal percepción de opresión.

«Nos estamos moviendo ante el gran líder… Marchamos en el no seguirle los pasos a Occidente, ni siguiendo los pasos al Medio Oriente (una referencia a la declaración del ayatolá Ruhollah Jomeini «ni Oriente ni Occidente – sólo la República Islámica»), pero dentro del camino justo y divino. Nos adherimos a este y vemos que los enemigos se retiran gradualmente y sus políticas ya no son efectivas. Los pueblos están despertando; los musulmanes están ganando fuerza; ya no son sumisos y sus tierras son escenario del yihad.

“La fecha de terminación de los enemigos ha llegado. En las últimas semanas, ustedes han visto el cómo los sionistas, cuyos cálculos siempre están errados, fueron objeto de ataques con misiles por parte del CGRI y les advertimos que quiten sus manos del mal y si no lo hacen, taparemos todas las pequeñas grietas que aún quedan abiertas en el mundo (es decir, todas las grietas a través de las cuales opera Israel, tales como otros países).

“Cuidado. Nosotros no solo preparamos funerales y memoriales para nuestros mártires – sino que los vengaremos rápidamente. Este es un mensaje serio y genuino y si este ataque israelí se repite, ustedes se verán obligados a experimentar nuevamente un ataque con misiles del CGRI y saborear la amargura de los ataques con misiles.

“Yo les prometo que nunca dejaremos que ningún extranjero amenace y ponga en peligro la seguridad, el honor y el bienestar de nuestra querida patria”.[4]

Neutrino_Plus en respuesta a la amenaza de Salami a Israel: «El comandante Salami ha renunciado aquí a la venganza directa, eludió el punto y lo declaró terminado… Si esto es lo que sucede, debemos esperar por muchos más ataques sionistas en Siria»

Inmediatamente después del discurso de Salami, el canal afiliado al CGRI en la aplicación Telegram T.me/T_neutrino_plus, dio a conocer una publicación duramente crítica de sus amenazas contra Israel de vacías, sin mencionarlo por su nombre. Este condenó los enfoques del CGRI y del régimen iraní por abstenerse en responder al ataque de Israel en Siria y por la decisión del régimen de responder solo a través de las milicias de Irán y las organizaciones de resistencia, en todo caso. Al pedir una respuesta urgente atacando a Israel en su propio suelo, este dijo que si esto no sucediera, las vacías amenazas pronunciadas por el comandante del CGRI serían vistas como una invitación a perpetrar otros ataques israelíes contra Irán y sus fuerzas en la región.

Cabe señalar que Neutrino_Plus no mencionó el ataque Kermanshah de febrero atribuido a Israel, sino que solo habló sobre la necesidad de una reacción iraní al presunto asesinato de dos combatientes del CGRI por parte de Israel en el ataque ocurrido el día 6 de marzo en Siria.

Lo siguiente es una traducción del publicado de Neutrino_Plus:

“Las declaraciones del comandante del CGRI general Hossein Salami (luego que otros en el régimen dijeran que el ataque a los puestos de avanzada israelíes del Mossad en Erbil fue una respuesta al ataque contra el hangar de drones en Kermanshah la cual fue atacada en febrero) de manera que no veremos un movimiento directo y abierto por parte del CGRI en las tierras ocupadas (Israel) en respuesta a la muerte de dos defensores de los lugares sagrados es decir, los combatientes del CGRI que murieron en el atentado en Siria atribuido a Israel.

«En efecto, el comandante ha renunciado aquí a la venganza directa, eludió el punto y lo declaró terminado. Al igual que en el pasado, este pronunció varias amenazas en el idioma local (es decir, farsi). Por lo tanto, o no habrá venganza en los territorios ocupados, o si lo hay, lo llevarán a cabo grupos de la resistencia, o Hamás o el grupo Yihad Islámico, o mediante el envío anónimo de unos cuantos drones.

“Ciertamente, si esto es lo que sucede, comandante, debemos esperar por muchos más ataques sionistas en Siria.

«A esto no se llama disuasión, es una invitación a realizar más ataques y más mártires.

«El ataque en Erbil, Irak, debería haber sido solo el primer paso de una serie de operaciones significativas y abiertas. Tal como parece, aparentemente no realizaremos una campaña, ni siquiera en Erbil, en un futuro próximo y de hecho lo esperaremos, como siempre, a que el enemigo ataque y así tal vez presentemos una mínima reacción. El tema no puede ser avanzado de esta manera. ¡Qué vergüenza!

“Particularmente con la creación de la OTAN árabe, con la participación de los sionistas (refiriéndose a la alianza militar entre Israel y los estados del Golfo arábigo), es más necesario que nunca atacar a estas hienas. En cualquier caso, tal vez tengan información que nosotros no poseemos, pero aquí algo está del todo claro: La sangre de los hijos de esta tierra es muy valiosa y se necesita más diligencia para que esta no sea derramada en vano».[5]

Los voceros del régimen iraní se hacen eco de las amenazas del comandante del CGRI Salami contra Israel

Lo siguiente son ejemplos de las amenazas del régimen iraní contra Israel a través de sus voceros, ante los recientes acontecimientos. Los predicadores de los viernes y las caricaturas políticas hacen eco al mensaje del general Salami a la población.

Predicador de los viernes, imam Nassir Hosseini: Irán puede llevar a cabo cualquier contraataque necesario dentro de Tel Aviv o en los Estados Unidos

El imam Nassir Hosseini dijo en un sermón de los viernes el día 18 de marzo del 2022 el cual fue transmitido en el canal de televisión iraní Dena de que Irán posee la inteligencia y capacidad para llevar a cabo los contraataques necesarios dentro de Tel Aviv o en los Estados Unidos. Israel, este agregó, respira por última vez, Estados Unidos ya no es una superpotencia y los sionistas no pueden «estar a la altura» de los iraníes.

Para ver este video en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo:

Caricaturas publicadas por la agencia de noticias afiliada al CGRI Tasnim: «¿Cuántos misiles para un ratón?» «?????»

En una caricatura publicada el día 16 de marzo del 2022, la agencia de noticias Tasnim, cercana al CGRI, expresó su orgullo por el lanzamiento de misiles realizado por Irán contra la supuesta base israelí del Mossad en Erbil. La caricatura mostraba un misil iraní agarrando a un ratón israelí por la oreja, mientras el ratón chillaba «¡¿Cuántos misiles para un ratón?!»

La caricatura fue subtitulada: «Mientras los sionistas se ven confundidos luego del ataque con misiles iraníes contra el puesto de espionaje del Mossad en Erbil, Irak, los círculos de seguridad de más alto nivel en Tel Aviv reconocen que Irán ha demostrado que posee la fuerza para responderle a Tel Aviv utilizando todos sus medios».[6]

Otra caricatura publicada por la agencia de noticias Tasnim, el día 17 de marzo, mostraba los misiles iraníes lanzados contra Erbil como venganza por la operación israelí en la región. La caricatura muestra a un boxeador que representa a Israel sometido a los ataques de misiles iraníes, con la siguiente leyenda: «Los misiles iraníes Fateh castigan a Israel / el lanzamiento realizado por el CGRI sobre ‘el ojo del fitna (sembradores de discordia)’; en la mañana del día 13 de marzo, 2022 fueron publicadas noticias sobre poderosas explosiones sucedidas alrededor de la ciudad de Erbil en la región del Kurdistán de Irak. La declaración del CGRI muestra que este ataque tuvo lugar en respuesta al último crimen cometido por el régimen sionista en las últimas semanas».[7]

