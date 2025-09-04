Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminan al líder terrorista vinculado al secuestro de la familia Bibas

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad Shin Bet anunciaron este miércoles la eliminación de Musbah Salim Musbah Dayyah, jefe del grupo terrorista Mujahideen que mantuvo cautiva a la familia Bibas en Gaza. Dayyah era responsable de ataques terroristas tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania y se convierte en el cuarto líder de la organización en ser abatido en los últimos meses.

El grupo Kataib al-Mujahideen, también conocido como Brigadas de Guerreros Santos, brazo armado del Movimiento Palestino Mujahideen, participó en el ataque del 7 de octubre, perpetrando secuestros y asesinatos, incluidos los de Shiri Bibas y sus hijos Kfir y Ariel, así como de la pareja israelí-estadounidense-canadiense Judith y Gad Haggai y trabajadores tailandeses. Dayyah operaba principalmente en el campamento de refugiados Nuseirat, en el centro de Gaza.

En junio pasado, las Fuerzas de Defensa de Israel también abatieron al comandante de Kataib al-Mujahideen Mahmoud Muhammad Hamid Kuhail, conocido como Abu al-Mu’tasim, y al líder del Movimiento Palestino Mujahideen, As’ad Abu Sharaiya, en un ataque aéreo. Según fuentes de seguridad, aunque Kataib al-Mujahideen es relativamente pequeño, mantiene una estructura altamente letal y compartimentada, lo que le permite operar de forma discreta y evadir la vigilancia de inteligencia de Israel.

El grupo fue fundado durante la Segunda Intifada por miembros de las Brigadas Mártires de al-Aqsa de Fatah que adoptaron una ideología salafista más radical. Tras la muerte de su primer comandante, Omar Abu Sharia, en 2006 a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel, miembros de su familia asumieron el liderazgo de la organización.

Las autoridades israelíes destacan que la eliminación de Dayyah constituye un paso significativo para desmantelar la cadena de mando de los Mujahideen y reducir la capacidad del grupo para planificar y ejecutar ataques contra civiles y fuerzas de seguridad. La operación refuerza la política de Israel de neutralizar a líderes terroristas que participan directamente en secuestros y asesinatos, asegurando la protección de la población y la disuasión de futuras acciones violentas en la región.