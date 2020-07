Diario Judío México - Este lunes es probable que los templos de Maguen David reabran sus puertas, siempre con las medidas de seguridad.

De acuerdo al presidente de la comunidad judía de Maguen David Abdo Chacalo, este lunes 27 de Julio podrían regresar los rezos a nuestros templos

Esto se hará de acuerdo a las indicaciones que establezcan las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México y siempre que estas lo permitan

Con la finalidad de cuidar la salud de todos los asistentes se han establecido diferente medidas como es la reservación de un espacio por medio la app especial, la cual permite seleccionar templo y rezo al que se desee asistir un día o toda la semana

No hay imitación de edad pero se siguiere que personas mayores de 65 años permanezcan en sus casas

Para poder ingresar al templo, no es suficiente la reservación, ya que será necesario que asistir con tapabocas, el cual debe permanecer puesto todo el tiempo, tomarse la temperatura a la entrada, acatar las indicaciones de la gente de seguridad, traer su propios libros, talit y demas, ya que no habrá prestamos de Majzorim, talit o ningún implemento

Así mismo la aplicación emitirá un ticket digital, el cual deberá presentarse a la entrada y en el caso de shabat habrá una lista y el asistente deberá confirmar con los 4 últimos números de su celular con el que hizo la reservación correspondiente y se aclaro que los rabinos dijeron que esta autorizado el uso de los termometros para la entrada en Shabat o días festivos

Igualmente no se brindará ningún servicio de alimentos no bebidas.

Es importante mencionar, que se pide a la gente asistir con tiempo suficiente antes del rezo para poder pasar con calma el proceso de admisión ya que como se comento y por el bien de todos, el contar con una reservación no garantiza el acceso, mas que cumpliendo todas las medidas solicitadas, por lo que también se pide un respeto absoluto a las personas encargada de puertas y servicios en los diferentes templos

Respecto a Tisha veAv se podrán seguir los rezos por zoom y las diferentes plataformas que tiene habilitado Maguen David y el comité religioso esta preparando un extenso programa así como un manual especial para cumplir con todas las halajot y el cual haran llegar oportunamente a todos los socios

Ademas se comento que para las fiestas mayores se esta desarrollando un plan muy agresivo para que nadie de la comunidad se quede sin ir al Knis, por loq eu pidieron a todos los que tienen el don de poder ser Jazanim se acerquen a la comunidad para poder hacer esto una realidad

Sobre las bodas hoy se están permitiendo hasta de 20 personas, en semáforo naranja se autorizo a que pudierán ser 50 personas, y en el caso de semáforo amarillo, se podrán realizar hasta de 200 personas, siempre privilegiando los espacios abiertos y considerando una persona por cada 6 metros

También se aclaro que una vez se pase a semáforo naranja se podrán tambien llevar a cabo Bar Mitzvoth

En a interesante conferencia también se tocaron temas sobre las Harijot, las colegiaturas, la gran labor de todos los comités de ayuda de la comunidad Maguen David,el esfuerzo del comité de prensa, de comunicación, así como el de cultura y el religioso por tener informado y entretenido a un gran publico aprovechando los beneficios de la tecnología que durante esta pandemia han roto infinidad de paradigmas y que sera algo que se seguirá utilizando en diversas maneras

