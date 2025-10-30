Masiva protesta ultraortodoxa en Jerusalén contra el reclutamiento militar.

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Decenas de miles de judíos ultraortodoxos (haredim) se congregaron en el centro de Jerusalén, tiñendo las calles de negro en una protesta multitudinaria contra los planes de poner fin a su exención del servicio militar obligatorio. La manifestación, que paralizó la capital y obligó al despliegue de 2.000 agentes, subraya una profunda crisis social y la amenaza más seria para el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El Desafío Político: El gobierno de Netanyahu pende de un hilo, ya que depende del apoyo de los partidos haredim, quienes exigen una ley que codifique su exención permanente. La controversia sobre la conscripción, que se remonta a 1948 pero fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo en 2017, ha enfurecido a gran parte del público general. Muchos ciudadanos cuestionan que los ultraortodoxos no sirvan, especialmente en el contexto de la guerra en Gaza, que ha causado cientos de bajas y ha llevado al ejército a advertir sobre la desesperada necesidad de más tropas.

Postura Haredi: Los haredim, que constituyen alrededor del 13% de la población de Israel, se oponen al reclutamiento porque consideran que su principal deber es el estudio a tiempo completo de textos sagrados. Los manifestantes en el mitin señalaron que prefieren ir a la cárcel antes que alistarse, pues temen que el servicio corrompa sus estrictas tradiciones. La protesta fue exclusivamente masculina (con una pequeña área separada para mujeres), reflejando las estrictas normas de la comunidad.

Próximos Pasos: El detonante inmediato de la protesta fue el inminente debate parlamentario de una nueva legislación sobre reclutamiento. Analistas señalan que la protesta es una muestra de fuerza dirigida tanto al gobierno como a la oposición, en un esfuerzo por evitar cualquier tipo de transigencia en la exención. Se prevé que la incapacidad de Netanyahu para resolver este tema desencadene elecciones anticipadas en los próximos meses.