Para poner fin a la guerra en Ucrania, hay que observar los conflictos dentro de Rusia que están a punto de estallar

Muchos expertos elogiaron las recientes conversaciones llevadas a cabo en Jeddah a principios de agosto, donde se reunieron funcionarios de alto rango de unas 40 naciones para discutir un plan de paz para Ucrania. El evento recibió mucha atención de los medios, ya que asistieron muchos países del Sur Global, incluida China (que no envió a su representante a la reunión anterior en Copenhague en junio). Sin embargo, el resultado de las conversaciones de Jeddah fue, como era de esperar, pobre.

(Fuente: Kremlin.ru)

Sin oportunidades para las conversaciones de paz

Fuentes diplomáticas en las conversaciones de Jeddah informaron que se había llegado a un acuerdo para reunirse una vez más, muy probablemente en Nueva Delhi. Además, todas las partes reiteraron una vez más la importancia de restaurar la integridad territorial de Ucrania con pleno cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, la mayoría condenó la agresión de Rusia, y solo unos pocos intentaron no centrarse en la responsabilidad exclusiva de Moscú por el conflicto actual. Ucrania, que busca implementar la «fórmula de paz» del presidente Volodymyr Zelensky, emitió varias declaraciones entusiastas sobre las conversaciones de Jeddah,[1] pero, en general, la cumbre provocó pocos cambios sobre el terreno.

En realidad, la postura de Rusia se afianzó más, después de que las autoridades saudíes informaran al Kremlin sobre los resultados de la cumbre. Los funcionarios rusos reiteraron que el debate sobre los acuerdos de paz no puede llevarse a cabo sin la participación de Moscú y que ningún acuerdo puede ignorar los avances territoriales rusos.[2] El Kremlin también enfatizó que la OTAN debe poner fin a su asistencia militar a Ucrania, y que Kiev debe aceptar su estatus neutral y desmilitarizado de posguerra.[3] Los ucranianos, por su parte, respondieron que nunca negociarían con el presidente ruso Vladimir Putin y que no debatirían ningún tratado de paz antes de que el territorio de Ucrania sea completamente liberado de las fuerzas rusas.[4]

Además, las autoridades rusas promulgaron recientemente una serie de nuevas leyes que, según muchos observadores, indican su disposición para una movilización a gran escala. Estas nuevas normas aumentan el límite de edad del servicio militar obligatorio a 30 años, permiten que los reclutas sean enviados al frente después de solo un mes de entrenamiento y prohíben que los abogados ayuden a los jóvenes a evadir el servicio militar obligatorio o solicitar una forma alternativa de servicio. Además, una serie de informes noticiosos de Rusia sugieren que los delincuentes condenados se someten a exámenes de salud y podrían ser enviados en masa al frente sin su consentimiento.[5]

Por lo tanto, no veo oportunidades para conversaciones de paz. Además, en los próximos meses, las potencias occidentales podrían enfrentar dificultades cada vez mayores para suministrar municiones y fondos a Ucrania, debido a las crecientes dudas sobre si esta guerra se puede ganar y si la ayuda occidental terminará siendo una pérdida de dinero. Los artículos con títulos como «Una guerra imposible de ganar»,[6] «La guerra que no terminará»,[7] «Una guerra sin fin»[8] o «Una guerra sin final a la vista»[9] han estado llenando las páginas de los medios de comunicación respetados durante bastante tiempo, y algunos periodistas de investigación argumentan que incluso Estados Unidos no tiene intención de terminar la guerra con una aplastante derrota rusa en el campo de batalla. Por lo tanto, si parece improbable una victoria militar y, de hecho, ambas partes rechazan las conversaciones de paz, se deben considerar otras opciones.

¿Se puede derrocar a Putin?

La opción más prometedora es la apuesta por un cambio dramático en el liderazgo de Rusia; el reciente motín de Wagner llevó a muchas personas a creer que este tipo de cambio era posible. Dado que la mayoría de los analistas rusos y occidentales están de acuerdo en que la guerra no terminará mientras Putin permanezca en el Kremlin, se considera que su posible salida es la única oportunidad para poner fin a las hostilidades. Hay indicios de que los líderes occidentales están de acuerdo en este punto (a principios de este año, en Varsovia, el presidente Joe Biden dijo: «por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder»[10]), aunque Estados Unidos reiteró que no tiene planes de derrocar o asesinar a Putin, y los académicos argumentaron repetidamente que «cualquier impulso estadounidense para un cambio de régimen en Moscú es una mala idea». [11] Sin embargo, parece que no hay otro camino hacia una paz duradera entre Rusia y Occidente, y algunos académicos europeos están comenzando a abordar el tema de una manera bastante directa.[12] Yo diría que tal opción merece consideración, pero, por supuesto, no debe parecer un complot occidental contra Putin.

Esta tarea parece increíblemente difícil porque el liderazgo ruso aún cuenta con el apoyo de una gran parte de la población. Además, la oposición rusa a la guerra en Ucrania es casi inexistente, ya que la mayor parte de la sociedad rusa adopta una postura pasiva y silenciosa debido al miedo generalizado que provoca la actual represión de los disidentes.

La oposición «emigrante» rusa en Occidente lleva tiempo apostando por un cambio de régimen, pero por el momento está más preocupada por permanecer cómodamente en el extranjero, por lo que se ha vuelto casi irrelevante dentro del país. Es más, el apoyo de esta oposición a Ucrania los ha alejado del resto del pueblo ruso. Los pocos valientes rusos que volaron a Ucrania para unirse a los batallones rusos que hicieron algunas incursiones en territorio ruso este verano tampoco cambiarán las reglas del juego.[13]

Bajo tales circunstancias, la mayoría de los expertos y legisladores creen que no hay nada que hacer sino continuar con la guerra de desgaste, con la esperanza de que la economía de Rusia se tambalee y el público ruso se rebele contra el gobierno de un cuarto de siglo del presidente Putin.

En mi opinión, esta opción también parece dudosa, ya que la economía rusa se mantiene resistente frente a las conmociones actuales, y el gobierno puede permitirse pagar tanto a los soldados en la línea del frente como a los industriales que suministran el armamento necesario (llamo a este nuevo modelo económico «la muerteconómica de Putin»[14] e insisto en que podría funcionar bien durante al menos otros dos o tres años).

Un enfoque en las rupturas dentro de la élite rusa

Sin embargo, no soy tan pesimista como la mayoría de los expertos. Mi punto es que cualquier enfoque «general» de la situación en Rusia podría ser engañoso. Incluso cuando el público parece pasivo y desorientado, las élites rusas están reflexionando sobre la situación y no apoyan a Putin por completo y unánimemente. Hoy, la composición interna de estas élites es mucho más compleja de lo que era, por ejemplo, en los «tiempos de cambio» soviéticos en 1953 y a fines de los años ochenta y principios de los noventa. En ese entonces, los intereses creados tanto de la burocracia como de la clase media eran claros: en 1953, los burócratas querían el fin de las purgas y de la eterna violencia de la era de Stalin, por lo que dieron la bienvenida a las reformas de Nikita Khrushchev. A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, las personas educadas se vieron seducidas por la promesa de un modo de vida occidental y, por lo tanto, apoyaron la perestroika de Mikhail Gorbachev. Sin embargo, en la Rusia de hoy, cada grupo social está dividido internamente.

En la burocracia, por ejemplo, uno puede pensar que la mayoría de los funcionarios públicos apoyan a Putin, pero esto está lejos de ser obvio, incluso al más alto nivel. Bastantes funcionarios son muy ambiciosos y les gustaría una carrera rápidamente ascendente, saltándose algunos de los obstáculos en el actual sistema jerárquico. Quieren cambios, pero al mismo tiempo quieren mantener el sistema del que se han beneficiado durante décadas, incluso después de la salida de Putin. Muchos de ellos podrían estar soñando con destronar al líder del Kremlin.

Sin embargo, la élite militar de más alto rango parece completamente leal al presidente, ya que todos se benefician enormemente de su gobierno (los viceministros de defensa son supuestamente multimillonarios, en dólares estadounidenses), y permanecen en sus cargos principalmente por sus ventajas. Sin embargo, esto podría no ser cierto para la mayoría de los generales de rango medio, que esperaban una buena vida, pero ahora están tratando de sobrevivir, arriesgando sus vidas en Ucrania bajo un mando ineficaz y poco profesional. En julio, se informó que otro teniente general había muerto en acción, elevando el número de bajas de generales rusos a 11. Este sector de las fuerzas armadas podría responder a los planes de cambio en el liderazgo del Kremlin.

La industria rusa es ampliamente considerada como un pilar del gobierno de Putin, y gran parte de ella realmente lo es. Investigaciones recientes muestran que casi todas las empresas están involucradas en la guerra de Rusia o vinculadas a ella, de una forma u otra. Sin embargo, decenas de multimillonarios que alguna vez tuvieron ambiciones globales poseían grandes empresas internacionales antes de quedar encerrados en Rusia, con gran parte de su fortuna congelada por las autoridades occidentales. Muchos de ellos están completamente insatisfechos con el rumbo y las perspectivas actuales del país. Por lo tanto, el enfoque debe estar en las rupturas internas dentro del tejido de la élite y en explorar la probabilidad de conflicto en lo profundo de la superficie. De hecho, estos conflictos, en mi opinión, están a punto de estallar.

El impacto en las personas del levantamiento de las sanciones

La reciente revuelta de Wagner, aunque no fue un intento de golpe contra el presidente Putin,[15] demostró la fragilidad general del sistema. El grado de sospecha, ya alto en el Kremlin, ha alcanzado niveles sin precedentes en las últimas semanas, ya que no hay duda de que otros grupos están considerando en silencio una repetición del motín de Wagner.

Los estrategas occidentales podrían intentar encender los conflictos latentes, y diría que tienen una influencia considerable para hacerlo. Como todos saben, poco después del comienzo de la guerra, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo, superando a Irán, con 9117 personas objeto de sanciones al 1 de agosto de 2023.[16] Sin embargo, mientras las autoridades occidentales se ocupan de encontrar nuevos rusos a los que atacar, estas sanciones están acercando a sus objetivos a Putin, ya que tienen pocas posibilidades de escapar. Pero, ¿qué pasa si Occidente da un giro en U y levanta todas las sanciones sobre, digamos, una docena de altos funcionarios gubernamentales que no apoyan activamente la guerra, un puñado de generales que sirven en la retaguardia, es decir, no en la línea del frente, o fueron despedidos o degradados, y un par de docenas de «oligarcas» que no se dedicaron directamente al suministro del ejército ruso? ¿La respuesta de Putin es siquiera imaginable?

Las élites empresariales de Rusia ahora mantienen un perfil bajo, en parte porque el Kremlin dejó de atacarlos: ni un solo empresario ruso conocido ha sido arrestado o ha enfrentado una investigación criminal desde el comienzo de la guerra, mientras que durante la década de 2010 al menos media docena de empresarios fueron atacados todos los años. Este raro «alto el fuego» contra las élites políticas y empresariales de Rusia puede terminar si cambia la política de sanciones. Diría que las sanciones individuales son las varillas de grafito dentro de un reactor nuclear que ayudan a controlar la intensidad de la fisión. Entonces, ¿por qué no intentar eliminar algunas de ellas? Puede haber otras formas de fomentar conflictos internos dentro de Rusia, por ejemplo, difundir noticias falsas sobre algunos funcionarios u oligarcas que se comunican con las agencias de espionaje occidentales sobre el futuro de Rusia. Estos y otros medios no militares de socavar el régimen de Putin no deben descartarse.

Conclusión

Para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania, se debe encender la guerra de Rusia dentro de sí misma: una guerra de todos contra todos, en la que nadie conozca a sus verdaderos amigos o enemigos. Para hacer esto, Occidente puede enviar señales falsas, tanto oficiales como extraoficiales, que sugieran que parte de la élite rusa cambió de bando y traicionó al presidente Putin. A nadie en Occidente debería importarle si es verdadero o falso, siempre que sea convincente.

Como dijo Jesús: «Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer» (Marcos 3:25). Entonces, ¿por qué no intentar dividir la casa de Putin? En estos días, Occidente tiene muchas formas de hacer esto de manera segura y unilateral, sin siquiera necesitar buscar apoyo dentro de Rusia…

*El Dr. Vladislav Inozemtsev es el asesor especial del Proyecto de Estudios de Medios Rusos de MEMRI, y fundador y director del Centro de Estudios Post-Industriales con sede en Moscú.

