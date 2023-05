Politólogo ruso Mizaryan: “Si los blogueros militares son silenciados, el público obtendrá su información sobre la lucha de fuentes occidentales o ucranianas”

El profesor de Ciencias Políticas Gevorg Mizaryan, partidario de Putin y de la guerra en Ucrania, escribió una columna – publicada en el portal en línea del diario conservador Vzglyad – en la que defiende el papel de los corresponsales militares, en particular los blogueros. Hubo llamadas para frenar sus actividades debido a su sensacionalismo y críticas al sistema de defensa ruso.

Esa medida, argumenta Mizaryan, sería contraproducente. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, cuando los medios oficiales soviéticos tenían una audiencia cautiva que no tenía otras fuentes de información disponibles. Hoy, si los corresponsales militares patrióticos son silenciados o forzados a seguir totalmente la línea oficial, el público que está insatisfecho con los áridos boletines del Ministerio de Defensa podría recurrir a relatos occidentales de la situación que se publican en ruso o incluso a fuentes ucranianas. Según Mizaryan, es mucho mejor que el público reciba su información de fuentes patrióticas.

El comentario de Mizaryan sigue a continuación: [1]

Corresponsal militar Anastasia Elsukova (Fuente: Iz.ru)

«Una ola de ‘humillaciones’ de los corresponsales de guerra (es decir, un grupo de periodistas y blogueros que cubren la Operación Militar Especial [SVO] desde el campo) ha estallado en el espacio de los medios rusos. Y esta ola no fue dirigida por agentes extranjeros, no por los cubos de basura de los servicios de seguridad ucranianos, ni por los medios occidentales que escriben en ruso, sino por políticos, periodistas y expertos rusos”.

«Sus quejas se reducen al hecho de que los corresponsales de guerra [voenkor, una abreviatura rusa de voyenniy korrespondent] (a quienes se les llama desdeñosamente ‘fumadores de guerra’ [voenkur]) no están lo suficientemente calificados en asuntos militares, están sembrando el pánico y la exageración sobre las operaciones de combate y desinforman a la sociedad, por lo que es necesario someterlos a un estricto control”.

«Hay algo de verdad en estas acusaciones. Los corresponsales militares (llamémoslos así, aunque un corresponsal militar es una profesión periodística y no la auto-descripción de un bloguero, que de repente decide ir al frente) a menudo publican datos no verificados, o sin las explicaciones necesarias”.

«Por ejemplo, a principios de mayo emitieron en masa publicaciones sobre la reubicación a gran escala de equipos ucranianos hacia el Óblast de Bélgorod [en Rusia propiamente dicha], creando la impresión de que se estaba preparando un ataque contra Bélgorod. A menudo escriben mensajes enojados, por lo que, según los expertos, socavan la confianza en el Ministerio de defensa [ruso] (que, recordemos, es el único que tenemos y no tendremos otro) durante el curso de las hostilidades. Además, eso sucede a pesar de que el Código Penal ruso contiene el Artículo 280.3 (desacreditación del Ejército)”.

«Sin embargo, esto no es suficiente para tomar medidas enérgicas contra los corresponsales de guerra. En palabras del camarada Saakhov [el villano de la comedia soviética Secuestro, estilo caucásico], ‘todo esto es cierto, todo esto es ciertamente correcto, sí… y el documento está escrito correctamente… sin embargo esto es sólo «por un lado». Por otro lado, los corresponsales militares cumplen la función más importante en la guerra de la información. A su vez, las deficiencias objetivas y subjetivas de trabajo son, en cambio, los costos inevitables de esta guerra”.

Portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konnashenkov (Fuente: chinadaily.com.cn)

«Por ejemplo, los defensores de la teoría de que ‘todo el mundo debería escuchar únicamente la información oficial’ no deberían olvidar dos cosas: primero, no estamos viviendo en los tiempos de la Gran Guerra Patriótica, donde el espacio de información estaba limitado a los periódicos y la radio controlados por el partido».

«En aquel entonces, un ciudadano de la Unión Soviética que sentía que no estaba recibiendo suficiente información oficial no tenía oportunidad de abrir el New York Times o incluso el Völkischer Beobachter (el periódico oficial del partido gobernante de la Alemania nazi) para obtener más información, pero ahora definitivamente puede. Y seamos honestos: los británicos y los estadounidenses son superiores a nosotros en términos de librar una guerra de información. Por lo tanto, si los rusos van allí [a los medios occidentales] para obtener más información, no contentos con solo los boletines de los Ministerio de Defensa, se formará en sus cabezas una comprensión occidental de los acontecimientos que se desarrollan”.

«Y aquí es donde los corresponsales de guerra, que se han ganado la confianza de los rusos durante sus 15 meses de trabajo en el frente, son muy necesarios, proporcionando información rápida y detallada sobre lo que está sucediendo. Es cierto que a algunos puede no gustarles su información, pero nadie puede dudar de su actitud patriótica. Por lo tanto, es mejor para los rusos recurrir a los corresponsales de guerra para obtener esta información alternativa que a los occidentales o, peor aún, a los ‘montones de basura’ ucranianos de Internet”.

«Solo hay una queja contra los corresponsales de guerra: la falta de una sección explicativa [en sus informes]. Nadie les impide no solo publicar ciertas noticias (por ejemplo, la historia sobre columnas de vehículos ucranianos que se dirigen hacia Bélgorod), sino también proporcionar aclaraciones. En el caso mencionado anteriormente, podría haber sido información sobre esta dirección [hacia el Óblast de Bélgorod] asegurada por el ejército ruso, sobre la preparación para repeler un ataque, etc. No más de un minuto, pero ahorrará muchos nervios a la gente del Óblast de Bélgorod, que lo leerá todo”.

“Sin embargo, esta denuncia no da motivo para controlar estrictamente a los corresponsales de guerra (lo que afectará al menos la prontitud de sus publicaciones, por no hablar de la parte conceptual). Siempre que se armonice constantemente con las autoridades, las publicaciones diferirán poco de las notas de prensa, que salen tarde y son demasiado resecas”.

«Es cierto que los corresponsales de guerra en general son aficionados en el campo de la guerra de información. Sin embargo, no tenemos un grupo de especialistas oficiales en información que puedan escribir sobre los eventos de SVO de manera creativa, rápida y detallada. Pero hay corresponsales de guerra”.

«Es posible, naturalmente, experimentar y exigir que la gente lea solo las fuentes de información oficiales, introducir la censura total de la información y, en general, reducir todo el trabajo de información a una sola transmisión desde una sola fuente (como es el caso de la televisión ucraniana). Sin embargo, Los defensores de tales experimentos no deben olvidar que esta guerra indirecta con Occidente en Ucrania es existencial para Rusia. Lo que está en juego no es solo la supervivencia de nuestro estado, sino también la del pueblo ruso como una única comunidad supranacional civilizatoria”.

«Por lo tanto, tal vez no deberíamos experimentar y tratar de ‘reinventar la rueda’ en esta situación. ¿No sería más sencillo corregir las deficiencias de los corresponsales de guerra y luego agradecerles su entusiasmo y trabajo por nuestra victoria común, que es ‘¿solo uno para todos?’»

Gevorg Mirzayan (Fuente: Lenta.ru)

[1] Vz.ru, 18 de mayo de 2023.