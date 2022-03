La felicidad se ha convertido en un objeto, un reto complejo y una tarea, cuando solo es una forma de vivir y una actitud que se tiene que nutrir.

La mentira más triste es creer que la felicidad es una condición exclusiva que solo algunos afortunados la pueden alcanzar.

La felicidad es un estado mental, una manera de vivir y una condición natural que pertenece a todos. Esta, no depende de la situación económica, ni de la fama o de los éxitos que se logren. Ser feliz es una forma de vivir.

Ser feliz y vivir en plenitud implica sentir satisfacción por lo que cada persona es, por lo que se lucha y por lo que se puede compartir. Es vivir con la sensación de estar satisfecho y agradecido por lo que se tiene. Es un estado de paz interna que se logra cuando uno se acepta a sí mismo, sin descartar la posibilidad y la apertura para todo lo nuevo que pueda llegar.

Para ser feliz no se necesita tener una vida libre de problemas o de dolor ya que una vida plena es una vida que incluye alegrías, penas, dolor, lucha, superación, perdón, lecciones aprendidas y mucho más.

Algunas de las causas que impiden que uno se sienta feliz se debe a la sensación de no poder ser o no tener todo lo que se desea. Las comparaciones y la competencia irracional de la sociedad, la falta de aprecio por las cosas simples y naturales como el privilegio de estar vivo.

El continuo correr. Vivir en un mundo donde todo urge y nada puede esperar. La falta de tolerancia o la impaciencia que da el tener que esperar a que las cosas se den a su tiempo.

La necedad de controlar la realidad personal. El no poder aceptar que hay situaciones que están fuera del control propio. El tener que fluir bajo las reglas de la naturaleza y no de las necesidades o los deseos. El querer encontrar culpables, villanos e incumplidos en lugar de enfocarse en la responsabilidad y las obligaciones propias.

Vivir con miedo ya que la incertidumbre, los cambios y la situación actual puede ser preocupante y alarmante por lo que se siente y se nutre la ansiedad, depresión o se elige la negación y se evade enfrentar la realidad con el fin de no sufrir.

¿Cómo se puede sentir alegría, felicidad y paz cuando internamente se tiene la lucha interna que quita el placer de vivir?

La felicidad surge cuando la persona aprende a sentir gratitud y puede disfrutar los pequeños detalles de la vida, cuando se está dispuesto a aceptar y/o resolver los problemas que le afectan.

Una persona es feliz el día que decide vivir con alegría, agradecimiento y sobre todo cuando reconoce que la vida no le debe nada. Uno es feliz porque está vivo y porque sabe que su vida es valiosa.

La receta

SER FELIZ

Ingredientes:

Conciencia – reconocer y apreciar el valor de la vida

Gratitud- agradecimiento genuino y sin justificaciones o negociaciones

Sencillez– capacidad para asombrarse y consideración para disfrutar cada momento

Determinación – elección personal para ver la vida con benevolencia y bondad

Adaptación – ajustarse a la nueva realidad con gusto y buscar nuevas opciones

Afirmación personal para ser feliz.

Elijo ser feliz cada día. Me comprometo a encontrar motivos que me hagan sentirme agradecido por todo lo que soy, tengo y hago. Nutro mis pensamientos, acciones y mis sentimientos. Enfoco mi atención en los aspectos positivos de la vida. Sonrío con gusto. Ayudo cuando puedo. Comparto lo que tengo. Busco la bondad en los demás. Reconozco que mi vida es valiosa y acepto que la vida de los otros es importante. No ocupo razones para ser feliz, ya que ser feliz es mi manera de vivir.

¿Qué se ocupa para ser feliz?

1.Sentir gratitud es una condición básica para ser feliz. Cuando uno agradece y valora lo que tiene, produce un sentimiento de riqueza interna que hace ver la vida increíblemente valiosa y genera bienestar que se multiplica.

2.La felicidad es un derecho y una obligación de todo ser humano. La vida es un regalo preciado que se debe de cuidar; estar vivos es la razón suficiente para agradecer.

3.Tú tienes lo que necesitas para ser feliz. Ser feliz es una elección consciente y cuando se decide ser feliz, se encuentran motivos para serlo, esto es una decisión propia que nadie te la puede quitar.

Ser feliz es una elección diaria que se inicia al agradecer la oportunidad que la vida otorga cada día.

