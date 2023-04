¿Por qué tantos extranjeros se ofrecieron como voluntarios para luchar en la Guerra Civil española?

En julio de 1936, un golpe militar fallido sumió a España en una guerra civil. El conflicto enfrentó al gobierno republicano de izquierda contra los nacionalistas respaldados por los fascistas dirigidos por el general Francisco Franco. Con Adolf Hitler y Benito Mussolini ya en el poder en Alemania e Italia, los antifascistas de todo el mundo temían que España fuera la próxima en caer, amenazando el futuro de la democracia europea.

Cuando potencias mundiales como Estados Unidos y el Reino Unido se negaron a intervenir en la guerra civil Española, más de 35.000 voluntarios antifascistas llegaron a España desde 52 países para levantarse en armas contra los nacionalistas. Incluían refugiados judíos de la Alemania nazi, intelectuales idealistas como un joven Jorge Orwell y comunistas comprometidos con aplastar a un enemigo ideológico.

“Parecía que la Guerra Civil española podría ser el momento en que el fascismo finalmente retrocediera”, dice Richard Baxell, historiador y autor de The Unlikely Warriors: The Untold Stories of the Britons Who Fought Franco, “Había ese sentimiento de que tal vez la gente podría salir armada solo con un arma y una convicción política y poner su granito de arena junto al pueblo español para derrotar al fascismo por fin”.

Los voluntarios extranjeros que lucharon en las “Brigadas Internacionales” de la Guerra Civil Española esperaban frenar la marcha del fascismo en Europa para evitar una guerra mucho mayor. No funcionó de esa manera.

Europa y EE. UU. apuestan por la no intervención y el aislacionismo

La Guerra Civil Española estalló menos de 20 años después del final de Primera Guerra Mundial, y la mayoría de los líderes mundiales querían desesperadamente evitar verse arrastrados a otro conflicto global que podría costar millones de vidas.

En los Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt no logró convencer al Congreso de apoyar a la República Española. En cambio, los legisladores aprobaron una serie de Leyes de Neutralidad que consolidaron la postura aislacionista de Estados Unidos en la década de 1930.

En Europa, los líderes del Reino Unido y Francia pidieron a todas las naciones europeas que firmaran un pacto de no intervención prometiendo mantenerse al margen de la guerra civil en España. En total, 27 países firmaron el acuerdo de neutralidad, incluidos Alemania, Italia y la URSS. Hitler y Mussolini violaron rápidamente el pacto al enviar armas y soldados para ayudar a Franco, y los soviéticos finalmente enviaron suministros y asesores militares para ayudar a la República.

Con Madrid bajo amenaza, llegan combatientes voluntarios extranjeros

Cuando los nacionalistas de Franco marcharon hacia la capital española, Madrid, en agosto de 1936, quedó claro que no vendrían aliados en defensa de la República española. Fue entonces cuando empezaron a llegar los primeros voluntarios extranjeros, en número importante, para luchar junto a los republicanos atacados en Madrid.

Los voluntarios vinieron de Polonia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, América Latina, Canadá y docenas de otros países, organizándose en columnas ad-hoc que hablaban el mismo idioma. Las mujeres también vinieron, principalmente como enfermeras voluntarias en hospitales militares. Baxell dice que aproximadamente el 70 por ciento de los voluntarios eran comunistas, ya que el partido comunista en ese momento era la “organización más grande y ruidosa que luchaba contra el fascismo”.

Para el otoño de 1936, la Internacional Comunista o “Comintern”, una asociación de partidos comunistas internacionales dirigida por los soviéticos, reclutó activamente a combatientes extranjeros que se organizaron en Brigadas Internacionales como la Brigada Garibaldi (Italia), la Comuna de París (Francia) y la Brigada Abraham Lincoln (EE.UU.)

Las Brigadas Internacionales lucharon con valentía para ayudar a repeler a los nacionalistas de Madrid, incluidos los refugiados judíos de la Alemania nazi, que a menudo lideraban la carga como “tropas de choque”.

“Eran asombrosamente valientes”, dice Baxell. “Fueron a donde la pelea era más candente e hicieron todo lo que pudieron para mantenerse firmes. Muchos habían experimentado lo que estaba pasando en Alemania y sabían que no podían volver a casa. Mejor morir en España que en Alemania.

Estadounidenses negros y judíos se unen a la lucha

Más de 2.800 estadounidenses, muchos de los cuales eran miembros del Partido Comunista Estadounidense, cruzaron el Atlántico para ser voluntarios como parte de la Brigada Abraham Lincoln. Alrededor de un tercio de los voluntarios eran judíos, motivados por el deseo de combatir la expansión de los regímenes fascistas antisemitas en Europa.

Uno de ellos era Milton Wolff, un joven comunista de Nueva York quien pasó a servir como comandante de la Brigada Lincoln. Cuando un comité del Congreso le preguntó en 1939 por qué se unió a la Guerra Civil Española, Wolff testificó: “Soy judío, y sabiendo que como judíos somos los primeros en sufrir cuando llegue el fascismo, fui a España para luchar contra él. ”

Al menos 90 miembros de la Brigada Lincoln eran afroamericanos que vieron la opresión fascista en Europa como una extensión de la opresión racial experimentada en Estados Unidos. Muchos de los voluntarios negros también eran comunistas atraídos por la promesa del Partido Comunista Estadounidense de defender a los trabajadores de todas las razas. Los afroamericanos se enfadaron con la invasión de Etiopía por parte de Mussolini y sabían que la retorcida ideología aria de Hitler no tenía lugar para la gente de color.

Vaughn Love, un voluntario negro, más tarde dijo que “no sabíamos demasiado de los españoles, pero sabíamos que luchaban contra el fascismo, y que el fascismo era el enemigo de todas las aspiraciones negras”.

Combatientes extranjeros dan sus vidas por una causa perdida en última instancia

De los aproximadamente 35.000 voluntarios extranjeros que lucharon en la Guerra Civil española entre 1936 y 1939, se estima que entre 5.000 y 6.000 murieron y miles más se registraron como desaparecidos. Pagaron el máximo sacrificio por sus ideales, pero al final no fue suficiente. Franco y los nacionalistas, con la ayuda de Hitler y Mussolini, vencieron a los republicanos, tomaron Madrid y ganaron la guerra.

Mientras que algunos historiadores ven a las Brigadas Internacionales como idealistas ingenuos o peones prescindibles del régimen comunista en la URSS, Baxell ve a los voluntarios bajo una luz más positiva.

“En ese momento, demostraron a la República española y a la gente de todo el mundo que España no luchaba sola contra el fascismo”, dice Baxell. “Dado lo que estaba pasando en el mundo, ese fue un mensaje poderoso”.

En su discurso de despedida de lo que quedaba de las asediadas Brigadas Internacionales en 1938, la líder republicana española Dolores Ibarruri, conocida como “La Pasionaria”, alabado los voluntarios extranjeros:

“Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, hombres de diferentes colores, diferentes ideologías, religiones antagónicas, pero todos profundamente amantes de la libertad y la justicia, vinieron y se ofrecieron a nosotros incondicionalmente… Ustedes son historia. Tu eres una leyenda. Ustedes son el ejemplo heroico de la solidaridad y universalidad de la democracia”.